Aykırı bir ikon

ABD'li şarkıcı Amala Ratna Zandile Dlamini ya da daha doğrusu hepimizin bildiği ismiyle Doja Cat, son dönemin isminden en çok söz ettiren müzisyenlerinden biri... Coachella Müzik Festivali'ndeki performansı, sahnede giydiği aşırı provokatif giysiler, bir yandan moda dünyasının yeni yıldızlarından biri oluşu... Ne giysi, ne yapsa, hangi programa çıksa çok ama çok konuşuluyor... Ama onun en son kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama esas tüm dünyada büyük yankı uyandırdı...Rap müziğin özellikle şiddeti, bağımlılık yapan madde kullanımını, kadının kullanılmasını ve aşağılanmasını temel alan şarkı sözleri nedeniyle eleştirildiği şu günlerde Doja Cat de sosyal medya hesabından özel bir yayın yaptı. Konserlerine çocuklarıyla birlikte gelen aileleri taşa tutan Doja Cat, "Benim şarkı sözlerimi cidden hiç dinlediniz mi? Neler üzerine şarkı söylediğimin farkında mısınız? Benim konserimde çocuklarınızın ne işi var? Bir çift olarak gelip eğleniyorsanız anladım. Ama benim konserlerim ailece gelip, sosyalleşeceğiniz yerler değil. Çocuklarınızı evde bırakın, cidden ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum" diye sorumsuz ailelere çıkıştı...Ve tabii ki onun bu duyarlı tavrı tüm dünya medyası tarafından alkış aldı... 1995 doğumlu Doja Cat gerçekten de çok da beklenmedik özellikleri olan çok popüler ve çok aykırı bir popüler kültür ikonu haline gelmiş durumda... Peki son beş yıla damga vuran, sayısız ödül alan bu fenomen isim kimdir diye hiç merak ettiniz? Yahudi asıllı grafiker bir anne ile Zulu asıllı bir sanatçı babanın kızı... İki sanatçının Los Angeles'ta başlayan aşkı çok kısa ömürlü oluyor. Genç çift kısa süre içinde ayrılık kararı alıyor. Ve Doja Cat annesiyle birlikte büyükannesinin yanına New York'a taşınıyor... Ressam bir büyükanneyle çocukluğunun ilk yıllarının büyük kısmı geçiyor. Onun ardından da annesiyle Hindu bir sanatçı grupla birlikte Santa Monica'da yaşıyor... Yani çocukluğunun ilk yıllarından itibaren farklı kültürler, inançlar ve sanat onda ağırlıklı olarak yer ediyor. Ardından yeniden annesiyle Los Angeles'a taşınma kararı alıyorlar...Malibu'da bir yandan dans dersleri alıyor, bir yandan da kaykay yapmaya başlıyor. Aynı zamanda ses koçu olan teyzesinden müzik eğitimi de almaya başlıyor. Sanatla ilgili her şeyi çok seven Doja Cat, okulla ilgili aynı şeyleri bir türlü hissedemiyor. Dikkat dağınıklığını yaşayan, hiperaktivite bozukluğu ile karşı karşıya olan Doja Cat, 16 yaşında okulu bırakma kararı alıyor. Okuldan sonraki kısım Doja Cat için çok da kolay olmuyor. "Tüm gün evde yerde yatıp internette çeşitli platformları takip ediyordum. Farklı elektronik sistemlerle yepyeni sound'lar yaratmaya çalışıyordum. Neredeyse başka hiçbir şey yapmadığım bir dönem... Sonra klüp'lerde, çeşitli etkinliklerde ve partilerde şarkı söylemeye başladım. 17 yaşında albüm için ilk anlaşmasını yaptı. Roc Nation ile menajerlik anlaşmasını da içeren bu albüm anlaşması Doja Cat için doğal olarak tam bir dönüm noktası oldu.2014 yılında Purrr! isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı. O andan itibaren şarkıları popüler dizilerde yayınlanmaya başladı. Arka arkaya albümler yaptığı bir döneme girdi... 2018 yılında Roll with Us isimli albümüyle ilk büyük ticari başarısına imza attı. Markalarla işbirlikleri, reklam müzikleri arka arkaya gelmeye başladı. Forbes dergisinin onu 2020 yılında Çığır Açan Sanatçılar listesine koymasıysa doğal olarak kariyerinin bambaşka bir noktaya gelmesini sağladı... Doğal olarak o popülariteyle birlikte moda evlerinin ve markalarının da inanılmaz bir hızla dikkatini çekti... Sonrası zaten hepimizin bildiği hikaye... Bu kadar aykırı bir hikayeden, bir yandan da değerlerine sahip çıkan birinin yetişmesi çok ama çok ilham verici...