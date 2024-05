Filistin davasının savunucusu

1999 doğumlu yani henüz 25 yaşında... 2019 yılında dünyanın en güzel kadını seçildi... Babası Filistin kökenli bir gayrimenkul milyarderi... Herhangi bir Filistinli de değil babası, 18'inci yüzyılda kuzey Filistin'in tamamını yöneten Dahir al-Umar soyundan... Annesi dünyaca ünlü bir top model... Kız kardeşiyle birlikte Los Angeles'ın en popüler gençleri arasındayken moda dünyasına adım atıyor ve tahmin edersiniz ki melez güzelliği ve kusursuz fiziğiyle podyumların ve modaevlerinin en çok aradığı isimler arasına giriyor. Ve günlerdir Cannes Film Festivali'ndeki kombinleriyle tüm dünya basınını peşinde koşturuyor. Kimden mi söz ediyoruz? Bence hepiniz çoktan tahmin ettiniz ama yine de ben de bir kez daha söylemiş olayım, tabii ki Bella Hadid'den söz ediyoruz...Hadid, bu hafta Filistin bağımsızlığının sembolü olan kefiyeden ilham alınarak tasarlanmış bir elbise giyerek bir anda gündeme bomba gibi düştü. Magazin basını; Michael and Hushi'nin 2001 yılında tasarladığı bu elbise içindeki Hadid'i şehrin sokaklarında dolaşırken defalarca fotoğrafladı. Ve bu fotoğraflar şu birkaç gün içinde milyonlarca kişi tarafından görüldü... Kefiye elbiseyle birlikte herkes yeniden Filistin'de yaşananları, ölen sivilleri, uluslararası toplumun sessiz kalışını da hatırladı bir kez daha... O bir stilistin elinden çıkmış olan mükemmel kombin ve fotoğraflar bir anda biz normal hayatlarımıza devam ederken yanı başımızda yaşanan vahşeti sert bir tokat gibi yüzümüze çarptı. İşte bugünün aslına bakarsanız konusu da bu güzeller güzeli kızın milyonlarca insanı etkileyen ve atalarının doğduğu topraklara olan bağı...Hadid 2021 yılında, pandemiden hemen sonra Filistin için yapılan gösteri yürüyüşlerinin tamamında yer almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti hatırlarsanız. Her röportajında kökenlerini ifade eden Hadid o gün itibariyle 'Bağımsız Filistin' dileğinin ön sıradaki savuncularından biri olduğunu herkese ispat etti. O dönem İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinliler'e yönelik saldırısı dünyanın gündemindeydi. Sivil halkın hedef alınmasına, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin katledilmesine "Bağımsız Filistin" sloganları eşliğinde sokaklarda yürüyerek göstermişti. Protesto yürüyüşlerine katılmakla da kalmayan Hadid, binlerce doları Filistin halkı için bağışlamıştı. Hatta gençlerin yakından takip ettiği, giydikleri ve yaptıklarıyla milyonları peşinden sürükleyen bu kadar güçlü bir figürün Filistin davasına açık bir şekilde destek vermesine İsrail ise resmi sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti.Şık partilerde, iddialı dergi çekimlerinde, reklam panolarında, podyumlarda görmeye alışık olduğumuz Hadid, tam olarak bu aykırı ve keskin duruşu nedeniyle merak konularından biri. New York'ta doğan Bella Hadid ya da tam ismiyle Isabella Kahir Hadid sadece bir kağıt bebekten fazlası olduğunu sahiplendiği bu haklı davayla tüm dünyaya gösterdi. Annesi Hollandalı ünlü bir manken olan Bella'nın Filistin kökenli babası Muhammed Hadid tarafından verilen ismi Kahir, 'yenen, baskın gelen, üstün gelen' anlamına geliyor. Belki de onun bu kadar dirençli ve güçlü bir karakter olmasının sebeplerinden biri de ismi.Dışarıdan bakıldığında pırıltı, eğlenceli ve görkemli bir hayatı olan Hadid kardeşlerin ortancası olan Bella, 14 yaşından beri Lyme hastalığının pençesinde. Zaten Cannes Film Festivali'nde bu kadar çok dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de hastalığı sebebiyle yaklaşık bir yıldır moda dünyasından, podyumlardan ve sosyal hayattan uzak durmasıydı. Hastalığıyla ilgili olarak, "Eklem ağrıları yaşamadığım, yürürken zorlanmadığım, mide bulantısı çekmediğim tek bir gün bile yok hayatımda. 18 yaşımdan bu yana ise hastalığın tüm bu semptomları çok daha ağır bir şekilde seyrediyor. Bu hastalık benim tüm hayatımı ve varlığımı tamamen şekillendirdi diyebilirim" diye konuşan Hadid "Bu hastalık benim kişiliğim daha güçlü olmasını sağlamıştır. 'Her şerde bir hayır vardır' derler" diyor.Koltuğundan inen ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Müslümanlık karşıtı her adımında Müslüman protestocularla birlikte eylemlere katılan Bella Hadid, "Babam yıllar önce ailesiyle kendi topraklarını terk etmek zorunda kalmış. Sonunda ABD'ye gelmiş. Ben ondan bana geçen mirasımla gurur duyuyorum. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" diye konuşuyor