Giderek daha fazla yalnızlaşıyoruz

Sosyal bir varlık olan insan için çevresiyle kurduğu anlamlı ilişkiler oldukça önemlidir... İçinde bulunduğumuz dönem ne yazık ki sosyalleşmemizi kolaylaştıracağı yerde zorlaştırıyor. Bireysel alanlarımızı korumaya çalışırken ne yazık ki sosyalleşmekten kaçar olduk. İnsanlarla bağ kuramamak ise bizim birçok yönden yaralanmamıza neden oluyor. İşte bu hafta tüm bu konuları masaya yatırıyoruz.Evler giderek büyüyor, binaların kat sayısı artıyor, odalar çoğalıyor ama aileler küçülüyor. Bir zamanlar geniş aileler aynı çatı altında yaşıyorken, artık çekirdek aileler bile bir araya gelmekte zorlanıyor. Koca evlerin içindeki boş odalar, aslında günümüzdeki yalnızlığın simgesi gibi. Bu geniş alanlar, insanları daha fazla yalnızlaştırıyor ve birbirlerinden uzaklaştırıyor. Eskiden birlikte yapılan aktiviteler, beraber geçirilen zamanlar azalırken, şimdi insanlar kendi köşelerine çekiliyor.Telefonlar, internet, sosyal medya... Evet, iletişim araçları arttı ama gerçek anlamda iletişim, yani yüz yüze sohbetler azaldı. Eskiden insanlar bir araya gelip sohbet ederken, şimdi herkes kendi köşesine çekilmiş durumda. Mesajlaşmak, kısa videolar göndermek veya sosyal medyada paylaşımlar yapmak, aslında gerçek anlamda bir iletişim kurmadığımızın göstergesi. Bir zamanlar komşularla bir kahve içip uzun uzun sohbet etmek varken, şimdi bir "Merhaba" demek bile lüks hale geldi.İnsanlar artık daha fazla bireysel alanlara sahip. Eskiden bir masanın ya da bir televizyonun etrafında toplanan aileler varken, şimdi herkesin kendi cep telefonu, tableti, hatta odası var. Eskiden nispeten sosyalleşmek zorunda kalıyorduk ve bu insanlarla olan bağlarımızı güçlendiriyordu ama artık herkes kendi köşesine çekiliyor. Teknoloji ve özel alanlar arttıkça, insanlar birbirinden daha da uzaklaşmaya başladı. Aynı evde yaşayan kişiler bile birbirleriyle daha az zaman geçiriyor. Bu da doğal olarak sosyal bağların kopmasına neden oluyor.Sosyallik kayboldukça, insanlar yalnızlaşıyor ve bu yalnızlık beraberinde birçok psikolojik sorun getiriyor. Peki, sosyalliğimizi geliştirmek ve yeniden insanlarla bağ kurmak için neler yapabiliriz?Teknolojiyle sınırlı kalmayın, sevdiklerinizle yüz yüze zaman geçirin. Bir kahve içip sohbet etmek, ilişkileri güçlendirir.İlgi alanlarınıza uygun sosyal gruplara katılmak, yeni insanlarla tanışmanızı sağlar. Ortak bir konu üzerinde sohbet etmek, yeni arkadaşlıkların kapısını aralar.Yardım kuruluşlarına veya sosyal projelere katılmak, hem sosyalleşmek hem de topluma katkı sağlamak açısından faydalı olabilir. Sosyallik, insanın ruh sağlığı için vazgeçilmezdir. Kendimizi ne kadar özel alanlarımıza kapatsak da, insanlarla bağ kurmaya, iletişimde kalmaya ihtiyacımız var. Çünkü en derin yalnızlık, kalabalıklar içinde hissedilendir.İnsan sosyallikten uzaklaştıkça, yeniden sosyalleşmek daha da zorlaşır. İnsan ilişkileri bir kas gibi sürekli çalıştırılmadığında zayıflar. Yıllarca yalnız kalan bir insanın sonradan arkadaş edinmesi, bir gruba dahil olması giderek daha da zorlaşır. Uzun süreli yalnızlık, kişinin sosyal becerilerini kaybetmesine neden olabilir. Zamanla kişi, insanlarla nasıl iletişim kuracağını unutabilir ve bu da derin bir yalnızlık duygusuna yol açabilir.İnsan sosyal bir varlıktır ve topluluk içinde yaşamaya, başkalarıyla etkileşim kurmaya ihtiyaç duyar. İnsanlar, başkalarıyla paylaşımda bulundukça, onlarla sohbet ettikçe kendini daha iyi hisseder. Dertlerini anlatmak, bir başkasının derdini dinlemek bile insana iyi gelir. Çünkü paylaşmak, insanın içindeki yükleri hafifletir. Sessiz kalmak ve içe kapanmak ise bu yüklerin birikmesine ve zamanla daha da ağırlaşmasına neden olabilir. Sosyallik, hem zihinsel hem de duygusal sağlığımız için bir ihtiyaçtır.Sosyalleşmenin insan psikolojisi üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. İnsanlar sosyal ilişkiler kurdukça kendilerini daha değerli ve önemli hissederler. Aynı zamanda sosyallik, stres seviyelerini düşürür ve mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinlerin salgılanmasını sağlar. İşte sosyalliğin insan psikolojisi üzerindeki yararları:İnsanlar sevdikleriyle zaman geçirdiklerinde stres seviyeleri düşer. Birlikte yapılan aktiviteler, kişiyi rahatlatarak kaygıdan uzaklaştırır.İlişkiler, insanın bir topluluğa ait olduğunu hissettirir. Bağ kurdukça aidiyet duygusu güçlenir, bu da kişinin kendine olan güvenini artırır.Sosyal çevreden alınan destek, zor zamanlarda insanı ayakta tutar. Bir derdinizi anlattığınızda, karşınızdaki kişinin desteğini hissetmek sizi rahatlatır ve yalnız olmadığınızı fark ettirir.İngiltere'de yalnızlık, o kadar büyük bir sorun haline geldi ki, hükümet bu duruma çözüm bulmak için bir "Yalnızlık Bakanlığı" kurdu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkede 10 milyona yakın insan yalnızlıkla mücadele ediyor. Üstelik yaklaşık 200 bin kişi aylar boyunca kimseyle konuşmadan yaşıyor. Bu durum, sadece bireysel psikolojik sorunları değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da zayıflatıyor.