İyi bir uyku için dünyayı geziyorlar

Uykusuzluk... Günümüzün en temel sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkemizde örneğin yetişkinlerin yarısının uyku problemi yaşadığı biliniyor. Ya da Avustralya'da üç yetişkinden biri geceleri tavsiye edilen 7-9 saat aralığında uyuyamıyor. Yetersiz uyku, kalp hastalıkları, metabolik bozukluklar veya tansiyon gibi bir dizi sağlık problemini beraberinde getiriyor. Ayrıca düzenli uyuyamama iş hayatındaki verimliliği de azaltıyor. Bu nedenle Avustralya'daki uykusuzluk sorununu ülke ekonomisine her yıl 45 milyar dolara mal oluyor. Ya da ABD'de de her 3 yetişkinden biri uyku sorunu ile mücadele ediyor. Bu da ülke ekonomisine yıllık 400 milyar dolarlık zarar olarak geri dönüyor. Kronikleşen uyku problemlerine karşı yeni bir akım ortaya çıktı: Uyku turizmi. Bu trend giderek daha popüler hale geliyor. Hatta 2025'in en iyi yükselecek akımları arasında gösteriliyor. Uyku turizmi piyasasının 2028'e kadar 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Peki nedir bu akımın detayları?Dünyanın dört bir yanındaki oteller artık iyi bir uyku arayan müşteriler için harekete geçti.Özel odalar tasarlanıyor. Karanlık, nemsiz, serin, ferah...Yapay zeka donanımlı yataklar devrede. Ziyaretçinin fiziksel özelliklerine göre yatak şekil alıyor.Yastıklar, çarşaflar deliksiz bir uykuya göre seçiliyor.Elektromanyetikler ve vücuttaki radyasyonları arındıran yatak, çarşaf ve yastıklar da kullanılıyor.Dolayısıyla çok sayıda otelde artık özel yastık menüleri bulunuyor.Uyku uzmanları müşterilere özel seanslar hazırlıyor. Bunun için uyku doktorları bile devreye sokuluyor.Yatmadan önce masaj, spa, sauna, nefes açma gibi aktiviteler uygulanıyor.Üç ya da beş günlük paket programları satılıyor. Bunlarla amaç kişiyi deliksiz bir uyku düzenine alıştırmak oluyor.Yani kişi tatili bittikten sonra da edindiği tecrübelerle geceleri 8 saatlik uyku rutinini kazanmaya çalışıyor.Gün içerisinde ve özellikle de aklaşmaları beslenme alışkanlıkları uykuya göre planlanıyor.Özel tasarım uyku kabinlerini tercih eden oteller de bulunuyor.Birçok uzman iyi bir uyku için telefon, tablet ve televizyon gibi teknolojilerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Bu nedenle uyku turizminde en önemli ayaklardan biri ekranlardan uzaklaşarak dijital detoks yapmak oluyor.İyi bir uyku için temiz hava olmazsa olmaz olarak kabul ediliyor. Bu nedenle doğanın derinliklerine uyku terapileri düzenleyen adresler hızla yayılıyor. Doğada uykuya dalmak isteyenler soluğu İsveç, Finlandiya ve Norveç gibi ülkelerde alıyor.Son yıllarda çok sayıda birbirinden ilginç turizm akımı ortaya çıktı. İşte onlardan bazıları:Gönüllülük Seferleri: Tatile çıkan kişi bir yandan da gittiği ülkede çeşitlik sosyal yardım projelerine katılıyor.Çevreci Gezginler: Gidilen rotada şehir temizlenmesi ya da ağaç dikilmesi gibi aktivitelere katılım sağlanıyor.Savaş - Felaket Turizm: Seyahat edenlerin en karanlık tarafı. Adrenalin tutkunları savaş bölgelerine gidiyor. Veya büyük bir doğal afetin yaşandığı yere...Hayaletlerin Peşinde: Maceraperestler perili olduğu söylenen evlere ya da bölgelere gidiyor.Yavaş Turlar: Kültür sevdalıları hiçbir şekilde acele etmeden tarihi yerleri turluyor.Milyarderlere Özel: Uzaya çıkanlar ya da denizaltı ile dalışa geçenler... Ayrıca bu ultra lüks turlara katılanlar piramitlerde kahvaltı gibi imkanlara da erişebiliyor.Son zamanlarda sosyal ağlar üzerinden birbirinden tehlikeli uyku akımları türüyor. Özellikle de TikTok üzerinden Z Kuşağı (1997-2010) arasında yaygın. İlaç kokteylleri içmek ya da uzun süre uykusuz kalarak ardından derin uykuya geçmek için videolar paylaşılıyor. Ancak uzmanlar bu konuda gençleri net bir şekilde uyarıyor. Özetle sosyal ağlar üzerinde görülen her içeriğe inanmamak gerekiyor, uykuya dalmak için en iyi yöntem hâlâ koyunları saymak...Uzmanlara göre en ideal uyku pozisyonu sağ taraf üzerine yan yatmak. Bu sayede horlama sorunu bitiyor, sırt ağrıları azalıyor, kalp sıkışmıyor, rahat nefes alınıyor, vücut kendini daha dinlenmiş hissediyor...1. Her gün aynı saatte yatın, aynı saatte kalkın.2. Odanız karanlık olsun.3. Düzenli egzersiz yapın.4. Ortamı serin olsun.5. Alkolden uzak durun.6. Yatmadan önce kahve gibi uyarıcılardan uzak durun.7. Telefonunuzu yatağa almayın.8. Yatak, yastık ve çarşaflarınızı iyi seçin.Bazı çılgınlar en tehlikeli ve sıra dışı rotalarda uykuya dalmak istiyor. Örneğin dağda asılı ya da buzulların üzerinde uyumak gibi... İşte en tehlikeli 10 uyku adresi:ABD: Colorado / Estes Park'ta uçurumda askıda uyumak.İsveç: Sığır ahırlarında uyku.Meksika: Boca de Iguanas kasabasında timsahların arasında çadırda sabahlamak.Norveç: Svalbard kasabasında buzulların içinde uyumak.Nepal: Dünyanın zirvesi yani Everest'e uyumak.Nikaragua: Telica Volkanı'nın yamacında uyumak.Lübnan: Çölde uykuya dalmak.Antarktika: Dünyanın dibinde penguenlerin ortasında uyumak.İskoçya: Dev kayalıkların altında uyumak.Malezya: En derin uyku için mağaralarda gözlerini kapamak.