Adaletin ve hakikatin savaşçısı Malcolm X

Irkçılığa karşı mücadelenin sembol isimlerinden Malcolm X, 21 Şubat 1965 tarihinde suikaste kurban gitse de vermiş olduğu mücadele ve hafızalara kazınan sözleriyle, çağına meydan okuyanların belleğinde ölümsüz bir yere sahip. Nebraska'da 1925'te doğan Malcolm X Little'ın, henüz 4 yaşındayken evi ateşe verildi. Yaşamının her anında ırkçılığa maruz kalan Malcolm X, 21 yaşında hapse düştü. Hapishanede Nation of Islam (İslam Milleti) hareketiyle tanışan Malcolm X'in hayatı değişti. İslami araştırmalar yaparak geçirdiği cezaevi günleri bitince beyaz efendilerinin verdiği "Little" soyadını terk etti. Afrika'daki kayıp köklerine ithafen 'X' soyadını aldı. Malcolm X, etkili hitabeti, karizmatik yapısı sayesinde kitleleri etkilemeyi başardı. Verdiği konferanslar büyük ilgi çekerken hareketin önderi konumundaki Elijah Muhammed ile arası açıldı.

SUİKASTE KURBAN GİTTİ

Malcolm X, hac vazifesi için gittiği Kâbe'de her renkten insanın birlikte kardeşçe ibadet ettiğine şahit oldu. Hac dönüşü "El Hac Malik el Shabazz" adını kullanmaya başladı. Ancak Nation of Islam'ın Malcolm X'e tehditleri bitmedi. Bir gece yarısı evine bomba atıldı, tam 1 hafta sonra 21 Şubat 1965'te konferans verdiği kürsüde silahlı saldırıya uğradı. New York'ta Ferncliff mezarlığına defnedilen Malcolm X'in katili Thomas Hagan, 45 yıl hapis yatsa da azmettiricisi halen gizemini koruyor. Suikastı Nation of Islam üyelerinin düzenlediği, arkasında ise FBI'ın olduğu uzun süre tartışıldı. Malcolm X, Amerikalı bir Müslüman olarak hep sevildi.



YOL GÖSTEREN SÖZLERİ

Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.

Amerika, İslam'ı anlamaya muhtaç. Çünkü bu din, ırk sorununu söküp atan dindir.

Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.

İster mermi kullansın, ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.

Zaman şehitlik zamanıdır, ve ben bir şehit olacaksam, bu kardeşlik uğruna olacaktır. Bu ülkeyi kurtaracak tek şey budur.

Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.

Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır.

İnsanlar bir adamın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller.

Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.

İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.