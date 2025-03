Ömür boyu iyimser

Yazı yazmak benim için bir tür terapi... Sanırım bu mesleği de bu nedenle seçtim. Ve nasıl ki biyografileri okumayı, başkalarının hayatlarındaki dönüm noktalarını ve noktalarda nasıl bir duruş sergilediklerini öğrenmeyi seviyorsam, yazarken de en çok biyografi yazmayı seviyorum. O an konuşulan, popüler olan, merak edilen bir kişinin hayatına dair detayları öğrenmek ve bunu aktarmak en sevdiğim şey. Düşünsenize o an o kadar konuştuğumuz kişinin popülaritesini nasıl kazandığını, hayatını nasıl tuğla tuğla ördüğünü öğrenmek çok eğlenceli değil mi? Bu hafta kimin hayatını merak edip, size iletmeyi seçtiğimi soruyorsanız "Robert de Niro" yanıtını verebilirim.

22 aylık bir kızı var. Oldukça çok zaman geçiriyor kızıyla. Kısa süre önce özel bir platformda hepimizi büyüleyen Zero Day isimli dizisi yayınlanmaya başladı. İki kez Oscar ödülü kazandı. 1943 yılında New York'ta dünyaya gelen ve 1960'lı yıllardan bu yana Amerikan film endüstrisi içinde yer alan yapımcı ve yönetmen Robert De Niro'nun hayatı hakkında çok da bir şey bilmediğimi fark ettim bu diziyi izledikten sonra. Oysa son günlerde dizinin de etkisiyle neredeyse her gazetede, dergide, televizyon programında ünlü oyuncuyu görüyoruz. İki kez evlenip, boşanan ve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir servete sahip olan aktör, çağımızın en etkili ve önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. The Godfather serisi, Once Upon a Time in America, Goodfellas gibi filmlerini unutmak imkansız.

18 YAŞINDA OYUNCULUĞA KARAR VERİYOR

New York'ta doğuyor Robert de Niro. Resim dersinde tanışan iki ressamın çocuğu olarak. Anne ve babası bir yandan kendi eserleri üzerine çalışırken, bir yandan da ders veriyor ve tek çocuklarını da bu şekilde yetiştiriyor. İtalyan asıllılar, 10 yaşından itibaren oğullarının drama derslerine katılmasını sağlıyorlar. Çok çekingen bir çocuk olduğu için bu derslere yollanıyor bu arada. Ve Robert de Niro, çekingenliğini başka karakterlere bürünerek üzerinden atmayı başarıyor. Lisedeyken ömrü boyunca bu işi yapmak istediğini de net bir şekilde biliyor.

18 yaşında bir diziyi izlerken kendisini "Bu oyuncular çok kötü. Bunlar bile bu işi yaparak para kazanabiliyorsa ben de bu işten para kazanabilirim" derken buluyor. Ve oyunculuk kariyerini sürdürebilmek için eğitim hayatını bırakıyor. 1965 yılında vizyona giren iki filmde rol alıyor. Arka arkaya filmlerde küçük roller kapmaya başlıyor. Bir Amerikan gangaster'ini ilk kez 1970 yılında vizyona giren Bloody Mama! filminde canlandırıyor. 1973 yılında usta yönetmen Martin Scorsese'nin Mean Streets isimli filminde rol alıyor. O filme kadar da neredeyse bir düzine kadar filmde rol alıyor. Adım adım, emek emek, küçük küçük adımlarla efsanevi bir kariyer kurgulamayı başarıyor Robert de Niro. Anlık bir parlaması, bir anda keşfedilmesi yol kariyerinde. Yavaş yavaş bu usta oyuncuya daha önemli ve çarpıcı roller vermeye başlıyor yönetmenler. Biz de izleyiciler olarak o rollerin büyüklüğü karşısında etkileniyoruz.



DE NIRO'NUN 7 ÇOCUĞU VAR

1974 yılında Scorsese'nin Godfather filminde rol almasıyla artık Hollywood'un efsanevi isimleri arasına yerleşiyor. İtalyan asıllı genç bir mafya babasını canlandırdığı bu kült filmle hafızalara kazınan Robert de Niro'nun 1976 yılında rol aldığı Taxi Driver filmiyle oyunculuk açısından en çok övgü aldığı film oldu. Bernardo Bertolucci, Elia Kazan gibi efsanevi yönetmenlerin filmlerinde rol alan oyuncunun biri henüz dediğimiz gibi 22 aylık 7 çocuğu ve 4 torunu bulunuyor.

İki kez evlenip boşanan, genç kız arkadaşından çocuk sahibi olup dünyanın en yaşlı babaları arasında giren Robert de Niro aralıksız olarak kariyerini sürdüren ender oyuncular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda oyuncu, "Hayata hep olumlu kısmından bakıyorum. Yapım böyle. Sonsuz ihtimaller olduğunu, o an yaptığım şeye en iyi şekilde konsantre olmam gerektiğini düşünüyorum. Her rol önemli. Her yaptığım iş kıymetli. Üretmeyi sürdürüyorum hep. Ve karamsar insanlarla görüşmüyorum" diyerek hayat boyu sürdürülebilir başarının da kodlarını vermiş...