Oscar’a damga vuran genç yıldız

Bir oyuncunun en büyük hayali Oscar Ödülleri'ne layık görülmektir diye tahmin ediyorum. Dünyanın dört bir yanından oyuncu bu ödül törenine katılmayı, ödüllerden birine layık görülmeyi yıllar boyunca hayal eder. Neredeyse tüm kariyerini tek bir kere ödül alabilmeye adayan nice oyuncu vardır. Ve düşünün ki Oscar Ödülü'ne aday gösterildiğiniz ilk seferde kazanıyorsunuz. İnanılmaz bir durum olur herhalde.25 yaşındaki Mikey Madison'ın durumu tam olarak bu... En İyi Kadın Oyuncu dalında ilk kez aday gösterilen genç oyuncu, Oscar heykelciğiyle evine dönmeyi başardı.Z jenerasyonunda bu kadar önemli bir ödüle ilk kez layık görülen oyuncu olarak da tarihe geçen, bu ödülü alan en genç oyuncu olarak da tarihe geçen Madison, inanılmaz bir başarının mimarı. Oscar gecesi ödülünü alırken, "İnanılmayacak bir şey bu. Aileme teşekkür ediyorum" diyen, her röportajında ailesinden ve onların desteğinden övgüyle bahseden Madison, eğitimli, sanata meraklı bir ailenin beş çocuğundan biri...Madison'ın hem annesi hem de babası psikolog. Genç oyuncu, "Babam şizofreni konusunda uzman bir psikolog, annem ise daha çok çocuklarla ilgilenen bir psikolog. Onların mesleği benim oyunculuk kariyerini seçmemde çok önemli bir neden. Onlar sayesinde insanların ruh haliyle ilgilenmeyi, onlardan ilham almayı, neyi neden yaptıklarını düşünmeyi öğrendim. Bu da iyi bir gözlemci olmamı sağladı" diye konuşuyor.Babasının bir yandan tahta oyma sanatıyla ve fotoğrafçılıkla ilgileniyor oluşunu annesinin hayvan sever bir kadın olduğunu söyleyen Madison, "Büyükannem de annem de at binmeyi seviyordu. Ben de henüz yürümeye başlamadan evvel at binmeye başlamışım. Hayvanlarla ve doğayla iç içe büyütüldüm" diyor.Madison'ın oyuncu olmak istemesinin bir başka önemli nedeni de babasının klasik Hollywood filmlerine olan merakı. Babasıyla birlikte klasik filmleri, önemli yönetmenlerin filmlerini izleyerek büyüdüğünü söyleyen Madison, "Woody Allen, Scorsese, Tarantino ve Sodia Coppola'nın filmlerini izleyerek büyüdüm. Bu filmler, kariyerimi kurarken bana yardımcı oldu. Annem de repliklerimi ezberlerken en yakın iyi rol arkadaşımdı" diyor.Eskilerin deyişiyle hali vakti yerinde, eğitimli, sosyal hayata da hobilere de değer veren bir ailede dünyaya gelen Madison peki oyunculuk dışında kalan vaktini nasıl geçiriyor? 14 yaşında profesyonel anlamda oyunculuk kariyerine başlayan Madison, "Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, onlar için yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfakta zaman geçirmek en çok keyif aldığım şeylerden biri... Bir kedim ve bir köpeğim var. Evde onlarla vakit geçirmekten de çok keyif alıyorum. Ailemle hep bir aradayız. Film izlemeyi, spor yapmayı çok seviyorum. 2013 yılında başlayan bir serüvenin içindeyim. Her bir deneyimim bir başka ve içime çok sinen filmde rol almama yol açtı. 2019 yılında Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood filmi ise benim için birçok kapıyı açtı. Oradaki oyunculuğum sayesinde Oscar aldığım filmdeki rolüm teklif edildi" diye konuşuyor.Peki bu genç oyuncunun beni en çok şaşırtan özelliği ne biliyor musunuz? Sosyal medyayı asla kullanmıyor. Kendisini duyarlı bir kişi olarak tanımlayan Madison, "Cahilce, umursamadan, başkalarının hayatlarına ve hislerine önem vermeden yorum yapan çok insan var. Benim onların yorumlarını okuyup da bir şey hissetmemem imkansız. Bu nedenle, kendimi korumak için sosyal medya kullanmıyorum. Bir yandan da o platformlarda insanların kendini tüm bu eleştiriler ve farklı bakış açıları nedeniyle doğru yansıtabilmesi mümkün değil" diyor. Genç, çalışkan, dengeli, ayakları yere basan, örnek alınabilecek, aile değerlerine sahip çıkan gerçek bir rol model.