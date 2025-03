Başarısının sırrı gerçek oluşu

Kısa süre önce Radical Optimism Tour ismini verdiği turnesinin ikinci ayağına start verdi. Avustralya'daki konseri öncesi jean üzeri ince askılı tişörtle bir yerel plakçıya girdi, rahat rahat alışveriş yaptı. Sonra üst üste dünyanın en ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle yaptığı kombinlerle moda sayfalarının gündemi oldu. Sonra Chanel modaevinin yeni çanta koleksiyonunun yüzü olarak yer aldığı reklamlar dünyanın her yerinde yayınlamaya başladı. Bu sırada ünlü şarkıcı Troye Sivan ile yaptıkları şarkıyı yayınladı. Bu sırada hakkında açılan ve albümünde yer alan bazı şarkıların 1970'lere ait bir disko albümünde yer alan parçalarla benzerlik gösterdiğine dair davayı kazandı. Katıldığı bir davette bir süredir beraber olduğu İngiliz oyuncu Callum Turner'in kendisine verdiği nişan yüzüğü ile dikkatleri üzerine çekti...

Kimden söz ettiğimizi şimdi anlamışsınızdır eminim... İngiltere'de doğan ancak Arnavut kökenli Dua Lipa'dan tabii ki... Servetini bir yıl içinde 12 milyon sterlin daha artırarak 112 milyon sterline çekmeyi başaran 1995 doğumlu Dua Lipa kendi jenerasyonunun en tutarlı, en aklı başında, en gerçek, en ayakları yere basan ve en üretken sanatçısı olarak akıllara kazınmış durumda. Onu tanımamıza vesile olan New Rules isimli şarkısının klibi geçtiğimiz günlerde 3 milyardan fazla kez izlenerek rekor kırdı. Arka arkaya müzik dünyasında aldığı ödüllerle isminden övgüyle söz ettiren Lipa, markaların da sürekli radarı altında. Barbie filminde deniz kızı Barbie rolüyle beyaz perdeye de adım atan Dua Lipa için Dazed dergisi Dua Lipa'dan, "Pop bir bilim. Dua Lipa da bu bilimin matematiğini en iyi anlayan yeni jenerasyon isimlerden biri..." diyerek bahsediyor. Versace ile hazırladığı kapsül koleksiyonla birlikte moda dünyasının en çok konuşulan işbirliklerinden biri olan Dua Lipa, Chanel reklam iş birliğiyle uluslararası arenada daha da üst bir seviyeye çıkmayı başardı.

MET Gala'nın geçtiğimiz yıl ev sahiplerinden biriydi... Dua Lipa'nın bu kadar popüler olmasının en büyük nedeniyse 'gerçek' oluşu... Ulaşılmaz sınırları olan, insanlara yüksekten bakan, serveti ve popülaritesiyle kendini yere göğe koyamayan 'eski' yıldızlara benzemiyor. Çok doğal, çok gerçek... Kendi yaşındaki herhangi bir Avrupalı genç kızdan pek de farklı değil yaşamı. Çok çalışıyor ve müzik dünyasındaki başarısını da sadece işinin bir yansıması olarak kabul ediyor. Yani gerçek olması sayesinde her geçen gün daha da başarılı oluyor.



ARNAVUT KÖKENLİ

Peki kim bu Dua Lipa merak ettiniz mi hiç? 1992 doğumlu Dua Lipa, Arnavut ve Boşnak kökenli Müslüman bir ailenin kızı. Bosna Savaşı sırasında anne ve babası topraklarını terk edip İngiltere'ye yerleşiyor. Lipa, bu zoraki göçün ardından İngiltere'deki üçüncü yıllarını geçirdikleri dönemde dünyaya geliyor. 11 yaşına kadar da ailesiyle İngiltere'de kalıyor. Savaş biter bitmez, Kosova bağımsızlığını ilan eder etmez yeniden kendi ülkelerine Kosova'ya dönüyor. Dua Lipa'nın annesi bir avukat. Babası bir diş hekimi.

Ancak gençlik yıllarında, savaştan önceki dönemde kendi ülkesinde oldukça ünlenen bir rock grubunun solisti... Baba tarafı çok ünlü tarihçilerle ve akademisyenlerle dolu... Dua Lipa'nın şu an Paco Rabanne gibi markalar için modellik yapan Rina isimli bir kız kardeşi bir de 2005 doğumlu ancak Instagram'da şimdiden 200 bin takipçisi olan Gjin isimli bir erkek kardeşi bulunuyor. 2018 yılında babasıyla Kosova'da bir müzik festivali organize etmeye başlayan Dua Lipa, kendi bilet satışlarından elden edilen gelirin tamamını çeşitli yardım organizasyonlarına bağışlamıştı.



AİLESİNE ÇOK DÜŞKÜN

Ailesiyle her turnesinde bir arada olan Dua Lipa, "Onlar sayesinde, onların bana olan güveni ve bana öğrettikleri çalışma etiği sayesinde bugün bu noktadayım. Babam bana her zaman 'Önce çok çalışman lazım. Sonra belki şans da senin yanında olursa işler hayal ettiğin gibi gidebilir' derdi. Gerçekten de hep onların öğrettiği gibi çok çalıştım. Birbirini çok seven bir anne-babanın kızıyım. Büyürken onların farklı kültürlere, durumlara uyum sağlama başarısına şahit oldum. Her gün, hep çok çalıştıklarını gördüm. Bu da bana örnek oldu" diyor. Annesinin ilk erkek arkadaşının babası olduğunu söyleyen Dua Lipa, "Düşünsenize ilk aşkıyla evlenmiş. Çok iyi dostlar. Beraber eğleniyorlar. Keyif alıyorlar hayattan. Tüm çocukluğum ve gençliğim boyunca annemin çok güzel olduğuyla, babamın çok yakışıklı olduğuyla ilgili övgü aldım. Girdikleri her yerde dikkat çekerler. Hep beğenilirler. Biz de o yüzden çok çalışan, sevgi dolu ve özgüvenli bir aile içinde yetişme şansına sahip olduk" diye konuşuyor.



TAM BİR KİTAP KURDU

Dua Lipa seksi mi seksi, iddialı mı iddialı bir pop prenses doğruya doğru. Ama bir yandan öyle yanları var ki kendi jenerasyonuna ve alttaki jenerasyonlara ilham verecek türden... Mesela sık sık kitap okurken yaptığı paylaşımlar, sosyal medyanın göbeğinde doğmuş jenerasyonlar için oldukça ilham verici. "Kendimi bildim bileli yanımda hep kitabım vardı. Nereye gidersem gideyim kitap kurduyum. Okumak bana ilham veren hayatta en çok zevk aldığım konulardan biri... Sevice 95 Book Club isimli hesabımdan da sevdiğim kitapları, okumayı planladığım kitapları paylaşıyorum. Takipçilerle kitaplar üzerine sohbet ediyoruz" diye konuşuyor.