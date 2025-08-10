Sahne artık yıldızların

G.Saray'ın 25. şampiyonluğunu ilan edip beşinci yıldızı göğsüne taktığı 2024-25 sezonunun yankıları bitmeden 2025-26 için takımlar sahaya çıkmaya başladı. Tartışmalarla, kavgalarla, polemiklerle ve olaylarla tamamlanan sezonun ardından takımlar kollarını sıvayıp eksik bölgeleri doldurmak için adımlar atarken Galatasaray transferleri ile ortalığı da kasıp kavurdu.Lig biter bitmez Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katıp tüm dünyayı şaşkına çeviren Galatasaray ardından da tarihi bir hamle yaptı. Geçen sezon kiralık olarak oynayan ve gol kralı olan Victor Osimhen'i 75 milyon Euro (3 milyar 553 milyon TL) bedelle uzun uğraşlar sonunda Napoli'den kadrosuna kattı. Geçen sezon ligin dengesini değiştiren Osimhen'in gelişiyle Galatasaray, yıldızlar karması haline gelen kadrosu sayesinde sezona en hazır takım olarak öne çıktı.2013-14 sezonunda şampiyonluk kupası kalktığında hiçbir Fenerbahçeli bu kupayı bir daha görmek için en az 11 sezon bekleyeceğini aklının ucundan geçirmezdi. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini dindirmek için tarihin en pahalı kadrolarından birini kurarken takımın başına da dünyanın en önemli teknik adamlarından biri olan 'Özel Biri' lakaplı Jose Mourinho'yu geçen sezon getirdi.Ancak Portekizli çalıştırıcı ilk sezonunda bekleneni veremezken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadığı polemikler ve fiziki tartışmalar da dikkat çekti. Kanarya Tadic ve Dzeko gibi iki deneyimli yıldıza veda ettiği sezonda Jhon Duran (21) gibi genç ve ateşleyici güce imza attırırken Archie Brown, Skriniar ve Semedo transferleri ile de savunmadaki sorunları bitirmek için transfer operasyonu yaptı.Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 1 La Liga, 2 Serie A, 2 Portekiz Ligi şampiyonlukları olan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 11 yıllık şampiyonluk hasreti bitirmek istiyor.Geçen sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, Abraham transferi ile taraftarına moral verirken Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak da Süper Lig'de yeni sezonda yarışın içinde olmak için kritik bir adım attı. Siyahbeyazlılar, takımı güçlendirmek için birçok oyuncu ile görüşmeye devam ederken Norveçli teknik adam Solksjaer ile birlikte bu sezon yarışın içinde sonuna kadar olup sonrasında şampiyonluk umutlarını alevlendirmek istiyor.25 milyon Euro'ya Benfica'dan alınan Orkun Kökçü, her sezon 5 milyon Euro kazanacak.Trabzonspor geçen sezon takımın başına getirdiği Fatih Tekke yönetiminde takımı da revizyona soktu. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasındaki 47 yaşındaki teknik adam, her gittiği takımda oyuncularını geliştirip takımın gelişime büyük katkı sağladı. Trabzonspor'da takımın koşu mesafelerini artırmayı, enerjik ve dirençli bir takım oluşturmak için yola çıkan Fatih Tekke, camianın da büyük desteğini almış durumda. Zubkov ve Sikan gibi iki yetenekli isime bu sezon yeniden takıma kazandırılan Onuachu'nun gelişi takımın da çehresini değiştirdi.Trabzonspor'da futbolcu olarak 241 maçta 104 gol atan Fatih Tekke, artık teknik adam olarak camianın umudu...Bugün başlayacak Süper Lig'de 34 haftalık mücadele olacak. Sezonun ilk yarısı 19-22 Aralık haftasında tamamlanacak. İkinci devre 16-19 Ocak 2026 tarihlerindeki maçlarla yeniden başlarken sezon 17 Mayıs 2026'da bitecek.Lig tarihinde 67 yılda en çok maçı iki ezeli rakip yaptı: G.Saray&F.Bahçe. İki takım arasında sarı-lacivertliler bin 288 galibiyetle en yakın rakibi G.Saray'ın 4 galibiyet önünde zirvede. Beşiktaş bin 203 ile üçüncü, Trabzonspor ise 856 ile dördüncü sırada yer alıyor. Kanarya toplam 4 bin 34 gol ile en skorer takım olurken Beşiktaş (3 bin 669) takipte.G.Saray, Süper Lig'de en çok lider kalan takımı durumunda. 638 hafta zirveden inmeyen Aslan'ı Fenerbahçe 588 haftayla, Beşiktaş 439 haftayla, Trabzonspor ise 240 haftayla takip ediyor.İlk resmi gol İzmirspor'un, 21 Şubat 1959'da Alsancak Stadı'nda Beykoz'u 2-1 yendiği maçın 11. dakikasında Özcan Altuğ tarafından kaydedildi.İlk penaltı golü 15 Mart 1959'da Fenerbahçe'nin Beykoz'u 2-1 yendiği maçta Lefter Küçükandonyadis'ten geldi.Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait. Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmedi.Beşiktaş, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından 1992-1993 sezonunun 13. haftasındaki Galatasaray yenilgisine kadar 48 hafta yenilmeyerek rekor kırdı.Tamamı Galatasaray ile olmak üzere Fatih Terim Süper Lig'de 8 şampiyonluk yaşadı. Terim'i 4'er zafer ile Okan Buruk ile Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor. Mustafa Denizli ise 3 farklı takımla (G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş) şampiyon oldu.Bu sezon Süper Lig'de 11 ilden 18 farklı takım sahada olacak. Lig 7 takımla İstanbul ekipleri (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor) dikkat çekiyor.2019-20 sezonunda küme düşmenin kaldırılmasının ardından lig fazla takımlarla oynanırken 5 sezon sonra normal sayı olan 18'e düştü.Kulüpler kadrolarında 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek, A takım listesinde toplamda 28 futbolcu olacak.1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.Galatasaray 2023-24 sezonunda 38 maçta topladığı 102 puan ile en çok puana ulaşan takım durumunda.Tanju Çolak 1987-88 sezonunda 39 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan oyuncu ünvanın sahibi.1989-90 sezonunda 15 Ekim 1989'da İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş en farklı kazanan takım durumunda.