O köy artık bisiklet mahallesi

Bir ülkenin başkentinde bisiklet turu düzenlemek kolay değil. Tüm hafta yoğun olan şehrin nefes alacağı hafta sonu kentte ana yolları keserek kimileri için 'çocukça' olarak görülen bisiklet sporu için şehrin trafiğini alt üst etmek... Ama tepkileri göğüsleyen, spor kültürünü önemseyen devlet adamlarımız var. Ankara Valisi Vasip Şahin'in vizyonu ile hayata geçirilen Maximum Gran Fondo Başkent Yarışı ve 24 Ağustos'ta düzenlenecek. Yarış vali yardımcısı Murat Soylu, "Herkes sporcu olamayabilir ama herkes spor yapabilir" diyor. Avrupa'dan örnek veren Soylu, "Çok güzel altyapıları var. Trafiği engellemeden bisiklet kültürünü yaymışlar. İnşallah biz de bu bisiklet turunun dördüncüsünü yapmaya çalışıyoruz. Heyecanımız, birikimimiz ve öz verimiz son derece var. Birlikte başaracağız" diyor.

Organizasyonun dikkat çeken bir de konuğu var. Tulumtaş Mahallesi Muhtarı Kazım Koç... Soylu'nun da dikkat çektiği Ankara Gölbaşı'na bağlı bu mahallenin muhtarının yanında alıyorum soluğu. "Siz hayırdır?" diyorum. Muhtar dökülüyor, güzel bir hikaye çıkıyor.

Dört yıldır devam eden başkentteki bisiklet turunda Tulumtaş, muhtarın gayretleriyle tamamen spontane bir rol kapmış. Neredeyse başrol. Moda deyim 'sürdürülebilirlik' bu işte diyorsunuz. Dört yılın sonunda hazırlanan proje kapsamında Tulumtaş mahallesinde her yaş grubuna güvenli bisiklet eğitimleri verilecek. Tulumtaşlı çocuklardan bisiklet takımı kurulacak. Tulumtaş Mahallesi bisiklet tutkusu ve heyecanı ile bisiklet severler için keyifli bir rota olarak konumlanacak. Söz muhtar Kazım Koç'ta:

TULUMTAŞ'IN KÖY DOKUSU VAR

Buranın yerli halkındanım. 1985 doğumluyum. İki dönemdir mahallemizin muhtarıyım. Turun ilk yılı beni buldular. Böyle bir program yapacaklarını ve destek istediklerini söylediler. Türk kültüründe misafirperverlik önemlidir. Kendimize, mahallemize yakışan bir şekilde destek olduk kendilerine. Muhtarlık olarak bir fark yaratmak istedik. Misafirperverliğimizi hissettirelim istedik. Öyle bir aktivite yapmak istedik. Turun mahallemize de katkısı oldu.

İnsanlar ilk başta çok yadırgadı, 'Bu bisiklet yarışı nedir? Yollarımız kapandı' deniliyordu ama şimdi öyle bir şey yok. Herkes mutlulukla karşılıyor. Bisikletin herkesin binebileceği bir şey olduğu anlaşıldı. Eskiden 'Büyükler binmez' gibi bir ön yargı vardı. Öyle bir şey olmadığı anlaşıldı.

Tulumtaş hızla gelişen bir bölge. Bir köy kabuğunu kırdı, yani artık bir mahalle. Profili de artık ciddi manada değişti. Onların tercihi üzerine muhtar seçiliyor, biliyorsunuz. Onlar da bizi tercih etti, biz de onları en iyi şekilde temsil etmeye ve hizmet etmeye çalışıyoruz.

Tulumtaş'ın bir köy dokusu var, biz de oradaki o yaşantıyı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ankara'yı seviyorum, doğup büyüdüğüm yer. Deniz yok belki ama hem kırsal bir tarafı var hem de bozulmamış bir dokusu var.



HER SEVİYEDEN BİSİKLETÇİYE AÇIK

Kayıtları 19 Ağustos'ta sona erecek Maximum Gran Fondo Başkent yarışı, farklı yaş gruplarından amatör sporcuları, şehir bisikletçilerini, kulüp sporcularını bir araya getirecek. Yarış trafiğe kapalı, asfalt zeminli ve güvenli rotada düzenlenecek. Yaklaşık 91 km olan uzun parkur Bilkent'ten başlayıp Dumlupınar'da sona erecek. 57 km'lik kısa parkur ise yine Bilkent'ten start alıp Çakırlar ve Beytepe'nin ardından yine Bilkent'te sona erecek.