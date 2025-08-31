Etkileşim uğruna kırılan omurga

TikTok'ta Nicki Minaj pozu bir anda viral oldu. Yüksek topuklu ayakkabılarla yerde oturur vaziyette bacak bacak üstüne atan Nicki Minaj'ın bu pozu içerik üreticileri tarafından taklit edilmeye başlandı. Öyleki teyzeler de samanlıkta denedi bu akımı. Bir anda her yerde, her kesimden insanlar tarafından denenen bir hareket haline geldi. Anadolu'nun küçük köylerinden, şehirlerin meydanlarına kadar... Herkes "ben de yapayım" derken, çoğu zaman riskin farkında bile değil. İşin tehlikeli kısmı sadece düşmek değil. Her viral akım, özellikle gençler arasında, ani popülerlik baskısıyla birleştiğinde kendini kanıtlama isteği yaratıyor.

"Ben de yapabiliyorum" motivasyonu, güvenlikten daha güçlü olabiliyor. Kâh küçücük kutu üzerinde kâh bir rujun üstünde ince topuklu ayakkabılarla durmaya çalışan fenomenler ağızları açık bıraktı. Son olarak Mariana Barutkina isimli içerik üreticisi bu akımı denemek istedi ve omurgasını kırdı. ABD'li Mikayla Matthews, bebeğini kucağında tutarak challenge'a katılınca sosyal medyadan büyük tepki aldı. Kendisi savunmasında, ayakta durduğunu, bebeğin ve altındaki taburenin düşük olduğunu söyledi.



NICKI MINAJ AKIMI NEDİR?

TikTok ve Instagram gibi platformlarda yükselen Stiletto Challenge, Nicki Minaj'ın 2013 tarihli 'High School' müzik videosundaki ikonik bir pozu yeniden canlandırarak başladı. Minaj, havuz kenarında stilettolarıyla çömelmişken bacağını çaprazlayarak dengede duruyor challenge, kullanıcıların bu pozu kendi yorumlarıyla yeniden yaratmasını içeriyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Minaj'ın iki ayakla zeminde kalarak yaptığı bu pozdan bir adım ileriye gittiler. Şimdilerde challenge, bireylerin tek ayak üzerinde veya dengesiz objeler (örneğin, şişe, çorba konservesi, Jenga bloğu, trafikteki koni, hatta surf tahtası) üzerinde yüksek topuklu ayakkabılarla denge kurmayı içeriyor.



KORKU DOLU MEYDAN OKUMALAR

Sosyal medyanın ışığı parlak, ama bazen bu ışık, düşmemize sebep olacak kadar keskin olabilir. Sosyal medya, hayatımızın en güçlü eğlence ve paylaşım alanlarından biri haline geldi. Ancak işin bir de karanlık yüzü var: 'challenge' adı verilen meydan okumalar. Eğlenceli gibi görünen bu akımlar, gençler arasında hızla yayılıyor ama arkasında ciddi tehlikeler barındırıyor. Sosyal medyada özellikle 12-15 yaş arasındaki çocuklar arasında hızla yayılan akımlar, masum gibi görünse de ciddi fiziksel ve psikolojik riskler taşıyor. Blackout Challenge (bayılma oyunu), gençlerin kendi kendini boğarak bayılmaya çalıştığı bir oyun ve ölüm riski içeriyor. Tide Pod Challenge, çamaşır deterjanı kapsüllerinin yenmesini içeriyor ve zehirlenmeye yol açabiliyor. Benzer şekilde Cinnamon Challenge, tarçın tozunu yutmaya dayalı bir meydan okuma olup boğulma ve akciğer hasarı riski taşıyor. Fire Challenge ise vücudu yanıcı maddeyle kaplayıp ateşe verme üzerine kurulu ve ciddi yanıklara sebep olabiliyor. Salt and Ice Challenge, deriye tuz sürüp buzla bastırmayı içeriyor, bu da donma ve cilt yanıklarına yol açıyor.

Trafik ve yol üzerinde gerçekleşen akımlar da oldukça tehlikeli. Kiki Challenge (In My Feelings Challenge) hareket halindeki araçtan inip dans etmeyi içeriyor ve trafik kazalarına sebep olabiliyor. Benzer şekilde arabada dans veya drift videoları, kapıdan sarkma veya kaput üstünde hareket etmeyi içeriyor ve ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Fiziksel risk yaratan diğer akımlar arasında Milk Crate Challenge (süt kasalarından kule yapıp tırmanma), kaynar su dökme şakaları ve Skull Breaker Challenge Türkiye'de bazı okullarda da görülmüş ve yaralanmalara neden olmuştur. Spor ve madde ile ilgili tehlikeler de mevcut: Dry Scooping, sporcu tozunu suyla karıştırmadan yutmayı içeriyor ve kalp krizine yol açabilir; enerji içeceği karışımlarıyla dayanıklılık videoları çekmek de benzer riskler içeriyor. Sosyal ve psikolojik tehlikeler de göz ardı edilmemeli. Blue Whale Challenge (Mavi Balina) gençleri depresyon ve intihara yönlendiren bir oyun zinciridir. Momo Challenge ise çocuklara korkutucu mesajlarla tehlikeli görevler yaptırıyor. Masum görünen ama tehlikeli olabilen akımlar da var: Bardak çevirme veya su dökme şakaları okul ve kafelerde popülerken kayıp düşmelere sebep olabiliyor. Cinnamon Challenge kısa süre Türkiye'de popüler olmuş ve öksürük, boğulma riski yaratmıştır.



GERÇEK CESARET HAYIR DİYEBİLMEK

Gençler arasında hızla yayılan bu akımlar, sosyal medya cazibesinin yanında ciddi tehlikeler barındırıyor; ailelerin ve eğitmenlerin farkındalık yaratması büyük önem taşıyor. Bütün bu örnekler gösteriyor ki: Her popüler olan şey, yapılmaya değer değildir. Sosyal medyada "trend" diye karşımıza çıkan videoların perde arkasında sağlık sorunları, yaralanmalar ve hatta ölümler var. Gençlere seslenmek gerekiyor: Eğlenceli görünen her akım güvenli değildir. Sosyal medyada ilgi çekmek uğruna hayatınızı riske atmayın. Gerçek cesaret, hayır diyebilmekte ve aklınızı kullanabilmektedir. Unutmayalım: Bir videonun birkaç saniyelik beğenisi, sağlığımızdan ve hayatımızdan daha değerli olamaz.