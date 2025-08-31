İngiltere suçluları toplumdan men ediyor

İngiltere ve Galler'de, artan cezaevi yoğunluğunu hafifletmek amacıyla hükümet, mahkemelere suçlulara yönelik yeni 'topluluk cezaları' (community punishments) uygulama yetkisi vermeye hazırlanıyor. Bu reformlarla birlikte şu önlemler mümkün hale geliyor:

Katı sosyal yasaklar: Suçlulara publardan, konserlerden ve futbol maçlarından men edilme yetkisi verilecek. Hareket kısıtlamaları ve seyahat yasakları: Mahkeme, sürüş yasakları, seyahat sınırlamaları ve belirli alanlara giriş kısıtlamaları getirebilecek.

Cezaların kapsamı genişliyor: Geçmişte sadece stadyum gibi mekânlarda işlenen suçlarla ilgili uygulanan "Futbol Menemeleri" artık her türlü suçta, her durumda uygulanabilecek.

Koşulları ihlal edenlere hapis veya tekrar mahkeme: Yasaklara uymayan kişiler tekrar mahkemeye çıkarılabilecek ya da hapse gönderilebilecek.

İadesiz toplum cezaları: Suç işlemeyen mahkûmlar kadar, şartlı tahliye ile serbest kalanlar da bu tür kısıtlamalara tabi olacak; uyuşturucu testleri yaygınlaştırılacak.

Amacı ve gerekçesi: Adalet Bakanı Shabana Mahmood, bu önlemlerin suç işlemiş kişilerin toplum içinde de özgürlüklerinin kısıtlanarak cezalandırılması gerektiğini ve bu sayede yeniden suç işleme oranlarının düşürülmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Ayrıca, kısa süreli hapis cezalarının "rehabilite etmede yetersiz ve maliyetli" olduğuna dikkat çekildi.

Cezaevi kapasitesini artırmakla birlikte sistemsel reform: Hükümet, cezaevi kapasitesini artırmak (14.000 yeni yer hedefiyle) amacıyla yatırımlar yaparken, aynı zamanda sistemin üzerindeki baskıyı azaltmak için bu tedbirlere ihtiyaç duyduklarını açıkladı.





NEDEN ÖNEMLİ?

Bu tasarı, mahkûmiyet sonrası cezalandırma yöntemlerine yeni bir bakış getirmeyi amaçlıyor. Hükümet, cezaevi kapasitesinin tükendiğini ve kısa hapis cezalarının etkisiz olduğunu belirterek, suçluları toplumsal hayattan uzaklaştırmak için radikal adımlar atıyor. Böylece hem toplumsal güvenliğin korunması hem de yeniden suç işleme oranlarının azaltılması hedefleniyor.