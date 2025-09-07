Osmanlı’nın başkenti Bursa’da sıradan bir gün

İstanbul'dan Osmanlı'nın başkenti Bursa'ya gidiyoruz. İlk durağımız şehrin Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Köyü... İki saatlik yolculuğun ardından 700 yıllık köyün girişine varıyoruz. Köyün meydanında 17. yüzyılda yapılan Cumalıkızık Camii bulunuyor. Yanı başında tarihi bir hamam, tam karşısında ise köy kıraathanesi var.

KÖY KAHVALTISI YAPMADAN OLMAZ

2014 yılında Unesco Dünya Miras Listesi'ne alınan köyde çok titiz davranılıyor. Ya kahvaltı? Birçok tarihi evde kahvaltı için yerler ayrılmış durumda. Zaten buraya gelip köy kahvaltısı yapmadan dönmek olmaz. Biz de bir kafede köy kahvaltısına konuk oluyoruz. Serpme kahvaltı sofrasında yok yok; ev yapımı çeşit çeşit reçeller, peynirler, zeytinler, börekler... Tavşankanı çayın yanında kahvaltıyı yaptıktan sonra köyün dar sokaklarında gezintiye devam ediyoruz.

DÜNYANIN EN DAR SOKAĞI

Dünyanın en dar sokağı olarak bilinen Cin Aralığı Sokağı'na yöneliyoruz. Peki Cin Aralığı adı nerden geliyor? Hava karardığında evcil hayvanların sokaktan ürperdiğini gören köy ahalisi buraya Cin Aralığı adını koymuş. İşgal için Yunanlılar 1920'li yıllarda Bursa'ya geldiğinde Cumalıkızık köyüne de baskın yapıyor. Köylüler, Yunanlıların işgale geldiğini duyunca Cin Aralığı'ndan Uludağ ormanlarına doğru kaçıyor. Yunanlı askerler köye girdiğinde her yerde köylüleri arıyor ama bulamıyor. Cin Aralığı'na geldiklerinde ise buranın çıkmaz sokak olduğunu sanıp oradan ileri girmiyorlar bile. Böylece köylüler Yunan zulmünden kurtuluyor.

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ YEŞİL CAMİ'DE ÇİZİLDİ

Çelebi Mehmet Külliyesi'ne varıyoruz. Sanat işçiliği ve çinileriyle ün salan, Evliya Çelebi tarafından maviye çalan yeşil rengi tanımlaması yapıldığı için Çelebi Mehmet Külliyesi'ne Yeşil Külliye Camii deniliyor. Kümbet camiye saygıdan caminin arka kısmına yapılmış. Cami fonksiyonu dışında zamanın manevi ve zahiri ilimlerinin öğrenildiği alanları da var. Cami içindeki şadırvandaki su sesi ise ders verenlerin seslerinin birbirine karışmamasını sağlıyormuş. Dünyaca ünlü Türk ressam Osman Hamdi Bey'in meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi isimli tablosunun Yeşil Cami'de çizildiği bilgisini de paylaşalım.

ULU CAMİ'YE HEDİYE EDİLEN KÂBE ÖRTÜSÜ

Türkiye'deki Ulu Camilerin en büyüğü olan bu cami 'hat sanatları müzesi' olarak da anılıyor. Çünkü cami içerisinde 13 ayrı yazı karakteriyle 41 ayrı hattat tarafından duvara yazılmış 87, levha halinde ise 105 olmak üzere 192 hat yazısı bulunuyor. Cami içerisinde bir de şadırvan var. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in halifeliğini ilan etmesinin ardından Ulu Cami'ye hediye ettiği ve kendi elleriyle yerleştirdiği 500 yıllık Kâbe kapısı örtüsü de camide sergileniyor.

PANORAMA 1326 BURSA FETİH MÜZESİ

Bursa'ya giderseniz Osmangazi ilçesinde bulunan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne muhakkak gidin. Panorama 1326'ya girdiğinizde ise tarihin canlandırılmasına hayran kalıyorsunuz. Resimler panaromik olarak öyle güzel çizilmiş ki, Bursa'nın yaklaşık 1300'lü yıllarına doğru yol alıyorsunuz. Buradan giderken bambaşka duygularla ayrılacaksınız.

YEMEK NEREDE YENİR?

Bursa deyince akla İskender Kebabı da geliyor. Ulu Camii'nin ilerisinde şehre has İskender Kebabı yiyebileceğiniz tarihi mekânlar var. Bu tarihi mekânlardan birinde İskender yemek istiyorsanız sıra beklemeyi göze almalısınız.