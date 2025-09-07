Stilini servete dönüştürdü

Kendi ismini taşıyan markası geçtiğimiz yıl yüzde 26 büyüyerek 151 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Louis Vuitton, Dior, Loewe, Gucci ve Balenciaga gibi lüks markalarını satışları düşerken onun markası resmen altın çağını yaşıyor. Krep elbiseleri ve eye liner'ları yok satıyor. Kısa süre önce bir lüks gözlük markası onun markasıyla gözlük üreteceğini de duyurdu. Bir yandan yen fondötenini tanıtan bir yandan en büyük oğlu Brooklyn ve gelini Nicola Peltz ile ilgili dedikodularla karşıya kalan Victoria Beckham'ın hayatını bu hafta masaya yatırıyoruz.

VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR

1974 doğumlu Victoria Beckham 20 yaşından bu yana dünya çapında bir şöhrete sahip... Varlıklı bir İngiliz ailede dünyaya gelen, tüm zamanların en çok satan kadın müzik gruplarından birinde yer alan, dünyanın en ünlü futbolcularından biriyle evlenen ve 2008 yılında kurduğu markasıyla moda otoritelerinden tam not alan Beckham, sürdürülebilir şöhretin ve başarının ete kemiğe bürünmüş hali gibi. 1994 yılında kurulan Spice Girls (Baharat Kızlar) grubunun Posh Spice'ı (Havalı Baharat) 1974 doğumlu Victoria Beckham sanırım sürdürülebilir şöhretin en iyi örneği... Şöhretli bir hayat sürmeye karar verdiği günden itibaren bugüne kadar hep popülaritesini sürdürmeyi başarmış nadir isimlerden biri...

ALBÜMLERİ REKOR KIRDI

Grupla birlikte sahneye çıkmaya başladığı zaman henüz 20 yaşında olan Beckham, 1980 yılında televizyonda Fame isimli müzikali izlerken şov dünyasında yer almaya karar vermiş... Elektronik mühendisi oldukça varlıklı bir babayla İngiltere'de lüks içinde büyümüş Victoria Beckham... Okula babası tarafından Rolls Royce ile bırakılan, istediği her şeyi satın alan bir genç kızken oldukça iddialı bir müzik serüvenine adım atmış... Grup 100 milyondan fazla albüm satarak tüm zamanların en çok dinlenen kadın müzik grubu olarak tarihe geçerken Beckham da gruptan sonra solo bir kariyere odaklanmak yerine bambaşka bir alanda iddiasını sürdürmek istemiş...



BİR YILDA EVLİLİK KARARI ALMIŞLAR

Bunun nedeni de tahmin edebileceğiniz üzere dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ve ikonik futbolcuları arasında gösterilen David Beckham ile yaşadığı aşk olmuş... 1997 yılında bir yardım maçında tanıştırılan ikili bir yıl sonra nişanlanma kararı almış... David Beckham peşinde oldukça kalabalık bir hayran kitlesi olmasına rağmen hayranı olduğu Victoria Beckham ile tanışırken çekingenliğinden konuşamamış bile... Uzun zaman sessiz sedasız gözlerden ırak sürdürdükleri ilişkilerini bir yıl sonra nişanlanarak taçlandıran ikili, o andan sonra şov dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olmuş... Her adımları, her yaptıkları onlarca magazin muhabiri tarafından takip edilen çift 1999 yılında görkemli bir düğünle evlenerek güçlerini daha da perçinlemiş... Aynı yıl ilk oğulları Brooklyn Beckham'ı kucaklarına alan ikilinin evlilikleri süresince üçü erkek dört çocukları dünyaya geldi... Victoria Beckham, Spice Girls grubu dağılma kararı aldığında birkaç solo single çalışmasına imza atsa da, sonrasında dediğimiz gibi şansını müzik dünyasında değil de moda dünyasında deneme kararı aldı...

Çünkü ünlü bir pop star olmanın yanı sıra bir futbolcu sevgilisi ve ardından eşi olmak demek sonsuz bir para harcama gücüyle tüm gün magazin basınında yer almak demekti... Victoria Beckham artık müzikal yeteneğinden daha çok giydikleriyle, satın aldıklarıyla, fiziğiyle, moda tasarımcılarıyla olan arkadaşlığıyla ve 100 Hermes çantadan oluşan 1.5 milyon sterlinlik koleksiyonuyla konuşuluyordu. Moda konusundaki popülaritesini ve iddiasını paraya çevirme vaktinin geldiğini anladığı anda da bu konuda çalışmalara başladı. Beckham 2008 yılında kendi ismini taşıyan markasını sessiz sedasız bir şekilde düzenlenen bir davetle tanıttı. 2011 yılından itibaren New York Moda Haftası'nda koleksiyon tanıtmaya başlayan Beckham o yıl dünya çapındaki satışlardan 60 milyon sterlin kazanmayı başardı. Markasının bu kadar popüler olmasının nedeni dünyanın her yanını önce bir süper star ardından bir futbolcu eşi olarak dolaşan Beckham'ın kıyafetlerinin ve stilinin hep çok takip ediliyor oluşuydu.



BÜYÜK BİR MODA İMPARATOLUĞU KURDU

Yıllar içinde aslında kendi giydiği jean'lerden, dapdaracık elbiselerden, kocaman gözlüklerden üreterek ciddi bir moda imparatorluğu kurmayı başardı Beckham... 2014 yılı itibariyle sadece dolabındaki parçaların benzerlerini yapan bir kadından çok daha fazlası olduğunu ispat etti Beckham... 2017 yılında Target gibi büyük bir satış noktası için ilk kapsül koleksiyonunu hazırladı. Ve bu ilkbahar-yaz sezonu için Mango için hazırladığı koleksiyon da geniş kitleler tarafından tasarımlarının ne kadar çok sevildiğinin bir ispatı gibiydi... Son olarak kendi ismini taşıyan moda markasının geçtiğimiz yıl yakaladığı bu ivme hiç de yadsınacak bir konu değil.