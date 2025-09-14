Karagümrük stadı sessiz sedasız İstanbul’a veda ediyor

Karagümrüklü olmanın ne anlama geldiğini uzun yıllar önce Fatih'e taşındığımda anlamıştım. Karagümrüklü olmak sadece bir semtin kimliğini taşımak değil, bir yaşam tarzını da benimsemektir. Karagümrük Stadı da bu kimliğin en somut mekanıdır. Bu stadı, büyük kulüplerin şehrin simgesi haline gelmiş devasa arenalarıyla kıyaslamayın. Tam anlamıyla bir mahalle stadı.

Taraftar, evinden çıkıp birkaç adım sonra stada ulaşabiliyor. Mahalleden tanıdığın, bakkalı, berberi veya öğrenciyi tribünde omuz omuza görebilirsiniz. Birçok Karagümrük taraftarı, ilk kez babasının elinden tutup ilk maçını bu stadda izledi. Tribünleri büyük ve gösterişli değil. Ancak çok önemli bir özelliği var. Taraftar için Karagümrük Stadı, Karagümrüklü olmanın bir sembolü gibidir.

ASIRLIK BİR HİKAYE

Vefa Stadyumu. Diğer adıyla Fatih Karagümrük Stadı... Bu stadın tarihini anlatmadan önce 125 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor.

O dönemde futbol Ermeni ve Rum azınlıklar tarafından oynanıyordu. Türklerin de futbol oynayabileceğini göstermek için futbol kulüplerine ihtiyaç vardı. Beşiktaş (1903), Galatasaray (1905) ve Fenerbahçe (1907) bu motivasyonla kurulmuştu.

Bu 3 kulübün hızlı yükselişi küçük semtlerde yaşayan gençleri de heyecanlandırmıştı. Karagümrüklü gençler gibi… Semtte, Acıçeşme gençleri ile Karagümrük gençleri arasında çekişmeli maçlar yapılıyordu. 1926 yılında bu iki takım aynı çatı altında birleşerek Karagümrük İdman Yurdu'nu kurdu.

Gençler Karagümrük'ün unutulmaz siması Muhtar Bey'in desteği ve kendi aralarında topladıkları paralarla İşkembeci Malik Sokağı'ndan bir lokal kiraladı. Kulübün ilk başkanı Arnavut Fevzi Efendi seçildi. Renkler üzerinde anlaşmazlık olsa da kısa sürede sorun çözüldü. Tulumbacıların yani İtfaiye Teşkilatı'nın kırmızı fanila ve siyah çorabı Karagümrük'ün renkleri olmuştu. Kırmızı zemin üzerine siyah çubuklu forma ile çıktıkları ilk maçta Davutpaşa'yı 2-1 yendiler.

BİZANS SARNICI ÇUKURBOSTAN SAHASINA DÖNÜŞTÜ

Bizans döneminde İstanbul'un en önemli su deposu olan Aetios Sarnıcı Osmanlı döneminde hiç kullanılmadı. Zamanla duvarları yıkılmış ve sebze bahçesi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Zeminin düz olması futbol için uygundu. Bir gecede temizlik yapıldı. Çukurbastan sahası artık Karagümrüklü futbolcuların antreman sahasına dönüşmüştü. Yugoslavya'daki sahibi ile anlaşılarak bir kira kontratı imzalandı.

Kale direkleri dikildi, çizgiler çekildi. Karagümrük artık sahasına kavuşmuştu. Bir süre sonra Fevzipaşa Caddesi'ne bakan cepheye küçük bir kapalı tribün bile yapılmıştı. Karagümrük'ün birçok başarısına Çukurbostan şahitlik etmiştir.

1932-33 yıllarında Karagümrük büyük bir çıkış yakalamıştı. Halk Fırkası kupasını kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarı Fenerbahçe yöneticilerinin de dikkatini çekti ve Kadıköy'de maç teklifi geldi. Fenerhahçe Stadı'naki bu ilk karşılaşma 1-1 sona ermiş ve rövanş maçı da 2-2 sonuçlanmıştı. Tüm Türkiye Karagümrük'ü konuşuyordu.

KARAGÜMRÜKLÜLERİ ÜZEN KARAR

1940'lı yıllarda Karagümrük'ün olduğu kadar Vefa Spor Kulübü'nün bir stada ihtiyacı vardı. İki kulübün de 1. Lig için yarıştığı dönemde, Vefa Lisesi mezunu olan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Çukurbostan Stadı'nı Vefa Spor Kulübü'ne tahsis etti.

Karagümrüklü futbolcular ve semt sakinleri bu kararı hiç kabullenmedi. Krizi önlemek için stada "Fatih" ismi verilmesi önerildi. Kabul edilmedi. Dahası, tepeden bir verilen bir kararla Karagümrük ile Vefa Kulübü'nün birleştirilmesi emredildi. 1942 yılında kendi liginde şampiyon olan Karagümrük, aynı yıl bir emirle faaliyetlerini askıya aldı.

Kupalar, fotoğraflar, gazete kupürleri bir depoya kilitlendi. 26 Ağustos 1945'te yenilenen Vefa Stadı Hasan Ali Yücel tarafından açıldı. Stat 6 bin kişilik bir kapasiteye çıkarılmış, kale direkleri yön değiştirmiş, soyunma odaları yapılmıştı.

KARAGÜMRÜK'ÜN İKİNCİ DOĞUŞU

Kulubün kapatılmasını Karagümrüklüler bir türlü hazmedemiyordu. Semtte büyük üzüntü vardı. Ankara'ya yapılan müracatlar cevapsız bırakılıyordu. Ve nihayet o gün geldi. 1946 yılının 14 Temmuz'unda Karagümrük Kulübü yeniden kuruldu.

Karagümrük ve Vefa Kulüpleri maçlarına Vefa Stadı'nda yapıyordu. Karagümrüklüler "Vefa Stadı" adını hiç kullanmadı. 1960'larda Türk futbolu profesyonelleşmişti. Artık büyük stadyumlara ihtiyaç vardı. Vefa Stadı ise ihmal edilmiş ve eskimiş bir haldeydi. Stadın çevresinde yükselen binalar çirkin bir görüntü oluşturmuştu.

60 YIL AYAKTA TUTULDU

1980'li yıllarda stadın yıkılarak ve yeniden inşa edileceği söylentileri çıkmıştı. Yıkmak yerine tarihi bir miras gibi korunması görüşü ağır bastı. Stat, 1990'lı yıllarda hala amatör takımlar için önemli bir mekandı. Küçük çaplı tadilatlarla 2000'li yıllara gelinmişti. Yıkılma riski mevcuttu.

Bu dönemde Karagümrük hızlı bir yükselişe geçti. 2011-2012 sezonunda 3. lige yükseldi. 2019'da tarihi bir başarıya imza atarak 1. lige yükselmişti. Ancak Fatih Karagümrük'ün bir stadyum sorunu vardı. Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, tarihi stadına dönmek istiyordu. Kendi semtinden maç izlemeye alışmış olan taraftar, misafir oldukları stadları asla benimsememişti.

Sorunun çözümü için masada birkaç formül vardı. Vefa Stadı'nın olduğu yere yeni bir stad yapılacak ya da yeni bir arazi arayışına girilecekti.

BÜYÜK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Beklenen büyük müjde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan geldi. Karagümrük Spor Kulübü'nün kuruluşunun 100. yılında bu köklü kulüp yeni stadına kavuşuyor. 7 bin 680 seyirci kapasiteli stadın UEFA standarlarına uygun olarak inşa edileceği ve kulübün tarihine yakışır bir mimaride olacağı açıklandı.

Karagümrüklüler, bugünlerde kendi isimlerini taşıyacak olan modern stadın açılacağı günü iple çekiyor. Bugünlerde Karagümrük'te tezahüratlar değil iş makinalarının sesleri yükseliyor. 100 yıllık stat sessiz sedasız İstanbul'a veda ediyor. Molozlarının arasındaki 100 yıllık anılar harfiyat kamyonlarına yükleniyor. Stat yıkılıyor ama geride bıraktığı anılar İstanbul'daki futbol kültürünün bir parçası olarak hep hatırlanacak. Yeni bir döneme girerken Karagümrük taraftarı olma ruhu modern bir stadyumla yeniden doğacak.

***

FATİH BELEDİYE BAŞKANI ERGÜN TURAN

KARAGÜMRÜK'ÜN 100. YILINA YAKIŞAN ESER OLACAK

Karagümrük Stadı'nı yeniden inşa ederek spor alanında gerçekleştirdiğimiz hizmet vizyonunu taçlandırıyoruz. Yeni stadımız; modern tribünleri, antrenman alanları, altyapısı ve kapalı otoparkıyla sadece Karagümrük semtine değil, tüm Fatih'e ve İstanbul'a hizmet edecek bir spor kompleksi olacak. Yaklaşık 8.000 kişilik kapasiteye sahip olacak yeni tesis, gençlerimizin enerjisini sahaya yansıtabileceği, mahallemizin birlik ruhunu pekiştireceği bir mekân olarak planlandı.

Bizim için Karagümrük Stadı yalnızca bir spor sahası değil; geçmişin hatırasını geleceğin vizyonuyla birleştiren, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora teşvik eden, mahalle kültürümüzü canlı tutacak bir eserdir. Ayrıca, Karagümrük Spor Kulübü'nün 100. yılına denk gelen bu yeni stadımız, kulübün köklü tarihine de yakışan kalıcı bir armağan olacaktır. Bu projeye destek veren başta Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

FATİH KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SÜLEYMAN HURMA:

KARAGÜMRÜK'TE OYNAMAYAN FUTBOLCU SAYILMAZDI

İngilizler Wembley'de oynamayanı futbolcu saymazdı. Karagümrük Stadı da bir zamanla böyle anılırdı. Bu stadın tozunu yutmayanlar futbolcu kabul edilmezdi. Baba Hakkı ile başlayan jenerasyon bu statta yetişti. Bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde bu unutulmaz stadın tozunu yutarak geçti. Bu stada şimdi veda ediyoruz. Elbette hüzünlüyüz ama 100 yıllık modern stat hayalini gerçekleştirecek olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Evinden, işyerinden, okulundan çıkan Karagümrük taraftarı birkaç adım yürüyerek renklerine gönül verdiği takımın maçlarını izleyecek. Bu kolay kolay bir takıma nasip olmayacak bir imkan. Artık seyirci avantajımız ile oynayabileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve Fatih Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz.