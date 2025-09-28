Kampüse giden yol pazardan geçiyor

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala gençler, "back to school haul" yani "okula geri dönüş alışverişi" hazırlığını mağazalar yerine pazarlarda yapmayı tercih ediyor. Kadıköy ve Yeşilköy sosyete pazarları, her yıl öğrencilerin en çok uğradığı duraklardan biri. Uygun fiyatlı trençkotlar, sonbaharın öne çıkan süet ceketleri, bol takılar ve el yapımı çantalar, sosyal medyada yükselen akımlarla birleşerek pazarlara yepyeni bir enerji katıyor. Hafta sonları binlerce kişinin uğrak noktası olan pazarlarda, bir yandan esnaf yeni sezona hazırlık yaparken bir yandan da gençler mağaza fiyatlarının çok altında ürünler bulmanın heyecanını yaşıyor. Edirne'den sırf pazarı görmek için gelen öğrenciler de var, ilk kez adım atan ve tezgâhların arasında kaybolanlar da... Esnaf, sosyal medyadaki trendleri takip ederek tezgahlarını güncelliyor; gençler ise pazarlığın samimiyetini, dokunarak alışveriş yapmanın güvenini öne çıkarıyor. Kısacası bu sonbahar, gardıroplar pazar tezgahlarının renkli dünyasında şekilleniyor.



Elim boş dönemezdim

Benim de pazardan elim boş dönmem imkânsızdı. Sezonun öne çıkan parçalarından geniş paça pantolonu, crop bir trençkotla kombinledim. Ortaya hem şık hem gündelik kullanıma uygun okul için ise rahat bir tarz çıktı. Bu da gösteriyor ki sosyete pazarları, sadece hesaplı değil, aynı zamanda modaya yön veren adreslerden biri.



Takıda çelik bileklik sezonu

SEDA GÖL – Takıcı

"Bu işi daha önceden de yapmıştım ama bu kadar üstüne düşmemiştim. Bir aydır pazarda satıyorum, haftada 2 gün çıkıyorum. Aynı zamanda hemşireyim. Bu işi ilerletip zamanla kendi işimin patronu olma yolunda ilerliyorum. 18-40 yaş arası bir kitlem var. Bu sezon çelik bileklikler çok ön planda. Gençlere yönelik indirimler yapıyorum, toplu alımlarda ekstra indirim sunuyorum. Viral olan ürünleri getiriyorum. Özellikle ünlü oyuncuların taktığı takılar çok satıyor. Sıcak satış yapmak daha keyifli, o yüzden pazarı tercih ediyorum. İnsanlarla temas halinde olmak daha farklı bir etki yaratıyor. Pazara gelenlerin çoğu her hafta geliyor. Bir süre sonra müşteriler arkadaş gibi oluyor."



Edirne'den pazarı görmek için geldik

ALEYNA ÜNAL (23)

"Edirne'den geliyoruz. Aslında annemleri ziyaret etmek için İstanbul'a geldik ama sırf Kadıköy Pazarı'nı görmek için biletimizi 1 gün erkene aldık. Edirne'de böyle bir pazar yok. Normale göre çok daha ucuz. Bu sonbahar kesinlikle bordo ve kahverengi renklerini çok göreceğiz. Esnaf daha samimi." "Restorasyon okuyoruz. Aynı sınıfta okuyoruz. Bu kadar büyük bir pazara ilk defa geliyorum. Çok beğendim."



Benim için takı daha önemli

HANNA OSMAN – Sinema Televizyon Öğrencisi

"Mısır'dan okumak için geldim. Bu pazara ilk defa geldim, çok büyük. Avcılar'da yaşıyorum. Oradaki pazar çok küçük, seçenek yok. AVM'ler çok pahalı olduğu için buraya geliyoruz. Online alışverişi sevmiyorum çünkü ürünlerin kalitesini dokunarak görmek daha güvenilir. Aksesuvar benim için daha önemli. Basic giyinip bol takı takmak çok daha iyi. İndirim yapmak için uğraşıyoruz ama çoğu esnaf 'kardeşim indirim olmaz' diyor."



Sandalye kumaşı pantolon oldu

CEMAL COŞKUN (38) – Pazarcı

"12-13 senedir bu işi yapıyorum. Mesela bu kumaş (gösterdiği pantolon) daha önce sandalye kılıfı kumaşıydı, şimdi moda oldu, pantolon yaptılar. İnternet alışverişi bazen daha uygun olabilir ama biz burada daha kaliteli ürün satıyoruz. İnternetten alınan ürünler genelde görselle aynı olmuyor. Burada insanlar dokunarak alıyor, ürünü birebir görerek tercih ediyor."



Gençlerin favorisi crop ve tayt

ABDULLAH KARAKAŞ – Pazarcı

"30 senedir bu işin içindeyim. 20-40 yaş arası müşterilerim çok fazla. Gençler bu sene çok fazla crop giyiyor. Kışın ise genelde tayt tercih ediyorlar."



Burada kalite de var, trend de

AYŞE ALTAN (43) – Pazarcı

"Bu işi 1,5 yıldır yapıyorum. Instagram ile başladım, daha sonra pazara da girmek istedim. Pazarlarda aslında her şey satılıyor. Bizim insanlarımızda şöyle bir algı var: 'Pazarda her zaman kalitesiz ürün bulunur, o yüzden ucuzdur.' Oysa pazarda kaliteli ürünler de var. Ben hem pazardan hem de Instagram'dan satış yapıyorum. Pazarcılık yorucu ama güzel bir iş. Öğrenciler genelde bu sonbaharda trençkot tercih edecek. Pazar için sonbahar en sıkıntılı sezondur ama sezon sonu indirimlerimiz oluyor, öğrenciler onları daha çok tercih ediyor. Şu anda 300-400 TL'ye elbise satıyorum. Mağazalardan çok daha uygun fiyatlara veriyoruz. Gençler pazarlık yapıyorlar ama pazara aslında çok alışık değiller, yeni yeni geliyorlar. Aileler yönlendiriyor. Bu da çok güzel bir şey. Gençlerin marka takıntısı var. Biz de sosyal medya akımlarını takip edip ona göre kıyafetler getiriyoruz. Gençler için küçük indirimler yapıyoruz tabii ki."



7 binlik çantayı 2 bine veriyorum

SİNAN AKSÜNGER – Çantacı

"55 yaşındayım, 2 senedir pazara çıkıyorum. Pazarlıksız pazarda alışveriş yapılmaz. Gençler çantalarımı çok beğeniyor. El işçiliğiyle üretiyorum. Mağazalarda bu model 7-8 bin TL, ben burada 2 bin TL'ye satıyorum. Gençlerin tercihlerine göre yeni modeller de örüyorum."



Ben pazarın ikonuyum

STAR SERHAT – Çorapçı

"20 senedir buradayım. Pazarda her gün moda değişiyor. Ben pazarın ikonuyum. Çamlıca'da oturuyorum, bu işi seviyorum. Her yerden insanlar geliyor; Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan... Bu pazarda en büyük yaş grubu 35, daha büyüğü gelmiyor."