Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nden yeni bir sergi: Yan Yana

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Yan Yana başlıklı yeni süreli sergisi sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini buluşturuyor. Müzenin üçüncü katında Üren çiftinin eserleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp'in küratörlüğünde, ikinci katında ise Eyüboğlu çiftinin eserleri Ömer Faruk Şerifoğlu'nun küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor.Sanatçıların Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan derlenen eserlerinin yer aldığı sergide resimlerin yanı sıra, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler izleyicilere zengin ve katmanlı bir anlatım sunuyor. 10 Temmuz 2026 tarihine dek sanatseverleri ağırlayacak olan sergi yalnızca iki sanatçı çiftin yaşamını ve üretimini aktarmakla kalmıyor; aynı zamanda her bir sanatçının birbirinden farklı, ancak kesişen sanat yolculuklarını da izleyiciye taşıyor.İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin üçüncü yaşını yeni süreli sergisi ile kutlayacağını belirtiyor: "Müzemizin ilk süreli sergisi İstanbul'un Resmi Antalya'da, geçen yılın sergisi Tat ve Sanat Ankara'da sanatseverlerle buluşurken, Yan Yana başlıklı yeni sergimiz de İstanbul'da ziyarete açıldı. Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini 'güzellikleri ve zorluklarıyla sanatı ve hayatı paylaşmak' parantezinde izleme imkânı sunan bu iki paralel sergide, kadın sanatçıların üretimine daha güçlü bir odaklanma kendini hissettiriyor. Bu odaklanmanın, sanatta ve hayatta kadın emeğinin yoluna ışık vermesini diliyorum.""Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Füreya Koral, Mihri Hanım, Aliye Berger, Azade Köker ve Semiha Berksoy gibi Türk sanatının önemli kadın temsilcilerinin yakın zamanda eklenen eserleriyle zenginleşmeye devam ediyor. Bu yapıtlar da müzemizin kalıcı sergisinde izlenebilir. Tüm sanatseverleri bu değerli koleksiyonu ve sergilerimizi görmek, öğrenme programlarımıza katılmak üzere Beyoğlu'ndaki müzemize bekliyoruz."Üren çiftinin müzenin üçüncü katındaki sergisini hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp, "Melahat ve Eşref Üren çiftinde yan yana olmak ama aynı zamanda yalnız olmak arasındaki ince dengeyi vurgulamaya çalıştık," diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşref Üren'in varlığını geri plana atmadan ancak Melahat Üren'e de eşit alan açmaya gayret ederek, sanatçı bir çiftin ilişkisindeki dinamikleri, gerilimleri, ahengi, neşeyi ve kırgınlıkları sanatseverlere yansıtmak istedik."Müzenin ikinci katındaki Eyüboğlu sergisini hazırlayan Ömer Faruk Şerifoğlu da "Bedri Rahmi Eyüboğlu, hayatı ve eserleriyle Türk sanatını evrensel boyuta taşımış bir mite dönüştü. Eren Eyüboğlu ise evrensel düzeydeki sanatçı kişiliği ve birikimiyle Türk sanat ortamında haklı bir yer edindi. Sergide, yarım asrı aşan sanat yolculuklarında, folkloru, coğrafyası, kültürel zenginlikleri ile Anadolu pınarından beslenen sanatçı çiftin mirasını yan yana güçlü bir biçimde göstermeye çalıştık" dedi.