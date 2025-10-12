Şimdi modanın prensesi olma yolunda

İngiltere Prensi ile evlenmek... Her kız çocuğu yıllar boyunca, prens ve prenses masalları okur. Masalların ana karakteri yakışıklı, güçlü prenstir. Her masal sonunda da kız çocukları kendilerinin prenses olduğunu büyüdükleri zaman da bir prens ile evleneceklerini hayal ederler. Bu hayalleri gerçekleşen kız çocuğu sayısının ne kadar az olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. Hele bir de üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu'na gelin gidip prenses olmak pek herkesin harcı değil diyebiliriz.

İMKANSIZA YAKIN BİR PROJE

Bu imkansıza yakın pozisyonun gerçekleşmesini iyice zorlaştıracak bazı etkenler vardır hayatta. Siyahi olmak, evlenip boşanmak, eğitim durumu, yaş, aile, geldiğin sosyo-ekonomik sınıf, kariyer gibi... ABD'de dünyaya gelen Megan Markle için aslına bakarsanız bir İngiltere prensi ile evlenmek imkansıza yakın bir ihtimaldi. Evlenmiş boşanmış, 30'larının ortasında, orta sınıf bir ailede dünyaya gelmiş, siyahi genetik kökü olan bir de şov dünyasının içinde yer alan Markle herhalde kendisi bile bir gün İngiltere Prensesi olacağını hayal etmemişti.

POPÜLARİTEYİ NAKTE ÇEVİRMEK

Oysa mucizeler yaşanıyor. Ve kader gerçekten de ağlarını bazen beklenmedik bir şekilde örüyor. Megan Markle tüm Avrupa'nın en popüler bekarı İngiltere Prensi Harry ile 2018 yılında milyonlarca kişinin gözleri önünde evlendi. O günden bugüne kadar da son derece mutlu bir evlilik yürütmeyi başardı. Bir kere doğduğu ülkeye geri döndü. Alıştığı Los Angeles'ta ailesiyle yaşamaya başladı. Bir erkek bir de kız çocuğu oldu. Sahip olduğu popülariteyi de farklı şeyler deneyerek hep nakte çevirmek için çalıştı. Bir gün belgesel çekti. Bir gün yiyecek-içecek firması kurdu. Bir gün marka yüzü oldu. Sonuçta neredeyse her gün 'kötü bile olsa' magazin basınında haberler yapılan bir isim olarak ismini bilmeyen, kendisini tanımayan yoktu artık.



LÜKS MARKAYA MERAKLI

Birçok moda gazetesi bu Paris çıkartmasının ardından Markle'ın önünün daha da açık olduğu üzerine yorumlar yapmaya başladı. Evliliği sonrası dev modaevlerinin duayeni olan Markle'ın yıllar içinde modaya çok para harcayan iyi bir müşteri olarak da dikkatleri üzerine çektiğini ifade edip, "Chanel, Celine, Givenchy, Goyard, Fendi gibi görünür logoları olan markaları sıklıkla tercih ediyor. Kraliyet ailelerinden çok daha fazla moda trendlerini takip ediyor. Bu moda haftası onun daha fazla marka ve modaeviyle bir araya gelmesinin de muhakkak önünü açmıştır" yorumlarını yaptı. Sade ancak çokça popüler lüks markayla güçlendirilmiş stili oldukça büyük bir kitle tarafından takip edilen Markle'ın eski bir Hollywood yıldızı ve güncel bir Prenses olarak aranan bir stil ikonu olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yani yakın bir süreçte Markle'ı bir markanın özel etkinliğine ev sahipliği yaparken hatta bir markanın reklam yüzü olarak görürsek şaşırmayın.



YILDIZ IŞIĞI TAŞIDIĞI ONAYLANDI

Genel olarak kendisinden pek de olumlu sıfatlarla bahsedilmeyen ve İngiliz kraliyet ailesinin "istenmeyen gelini" olarak anılan Markle, yıllardır magazin basınının gündeminden düşmüyor. Bu çok ünlü ve güçlü aileye baş kaldıran ve kocasını da alıp başka diyarlara kaçan prenses hakkında geçtiğimiz hafta uzun zaman sonra ilk kez olumlu haberler okuduk. Paris Moda Haftası'na katılan Prenses'in kombinleri, duruşu, fiziği, yürüyüşü, yıldız ışığı çokça konuşuldu. Tabii Prenses'in bir yıldız ışığı taşıdığı da bir döneme damga vuran dizide ne kadar iyi bir oyuncu olduğu da hatırlandı. Sosyal medyada Prenses Diana'nın öldüğü noktaya yakın bir yerde arabasının içinde fotoğraf çektirdiğine dair yorumlar da yapılmadı değil ama tabii ki. Ama genel olarak 1981 doğumlu Prenses'in kusursuz fiziği, cildinin güzelliği, makyajı, aura'sıydı konuşulan.