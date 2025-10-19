İş Sanat'ın 4 Kasım Salı akşamı İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek açılış konserinde, Yo-Yo Ma'nın halefi ilan edilen çellist Pablo Ferrández, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'yla buluşuyor. Repertuvarında, 150. doğum yılı kutlanan Maurice Ravel'in eserlerinin yanı sıra George Bizet ve Camille Saint-Saëns gibi Fransız bestecilerin eserlerinin yer aldığı konser öncesinde İspanyol yıldız sorularımızı yanıtladı.- Bu tarz iltifatlara minnettarım, ancak dürüst olmak gerekirse etkisi altında kalmamaya çalışıyorum. Kendimi çok sert şekilde eleştiriyorum. Neler yapabileceğimi ve hangi seviyede olmam gerektiğini biliyorum. Bazen çıtayı çok yüksek tutuyorum ama bu beni motive ediyor.- Kariyer yolculuğumda Anne-Sophie Mutter gibi inanılmaz sanatçılardan bazılarıyla yolum kesiştiği için kendimi şanslı addediyorum. Sizin sorularınızı da kendisi ile çıktığımız konser turunda yanıtlıyorum. Bu insanlarla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim anlar benim için çok değerli, çünkü onlardan hem kariyer hem de hayat dersi alıyorum. Bu büyük sanatçılara çok fazla insanın erişebilmesi için de deneyimlerimi YouTube ve Instagram videolarıyla paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaştırmaya çalışıyorum.Bu eserle aramda 15 yılı aşkın süredir özel bir bağ var. Teknik olarak çok zorlu bir parça. Onu zarif, çekici ve romantik bir şekilde çalmak için yıllarımı harcadım. İlk gençliğimden bu yana bu parça üzerinde çalışıyorum ve nihayet birkaç sezondur çalarken çok rahat hissediyorum. Sevdiğim bir eser olduğundan albüm için kaydetmeye karar verdim. Sonuçtan da oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Umarım albümü dinleyenler de beğenir.İnsanlar, özellikle de müzisyenler, ne yazık ki her zaman çok ilerisini planlayarak yaşamak istiyor. Bense aylık bir program çerçevesinde düzenimi sürdürmeye çalışıyorum. Şu anda dünyanın dört bir köşesinde verdiğim konserler ile resmen çocukluk hayalimi yaşıyorum. 20 yıl sonra birden 'uyandığımda' bu hayalimin keyfini sürmeyi ıskaladığımı görmek istemem. Bu yüzden her saniyeyi dolu dolu yaşamaya, her konserimde mümkün olan en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum.- Türkiye'de, samimi ve harika bir seyirci kitlesi için çalmak büyük bir zevk. İş Sanat konserimizde özellikle sevgili dostum ve eşsiz bir sanatçı olan Aziz (Shokhakimov) ile yeniden bir araya geleceğim için heyecanlıyım. Seslendireceğim Saint-Saëns'ın 1 numaralı viyolonsel konçertosu, benim için özel bir yere sahip. Şostakoviç bu eserin 'mükemmel' olduğunu düşünür. Böyle bir ustanın görüşüne katılmamak mümkün değil. Çok romantik ve enerjik oluşuyla da viyolonsel konçertoları arasındaki en ikonik eserlerinden biri.İş Sanat'ın özenle hazırlanan 26. sezon programı birbirinden değerli sanatçıları bir araya getiriyor: 6 Ocak Salı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek yeni yıl konserinde opera dünyasının yıldız sopranolarından Elena Stikhina'ya, şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. 19 Şubat Perşembe Grammy ödüllü Kremerata Baltica oda orkestrası, piyanist Lucas Debargue ile sahnede olacak. Günümüzün etkileyici seslerinden kontr-tenor Jakub Józef Orlinski, "Beyond" albümünün turnesi kapsamında 13 Mart Cuma, ödüllü orkestra Il Pomo d'Oro eşliğinde konser verecek. 2 Nisan Çarşamba ise usta kemancı Gilles Apap, Camerata Zürich ile özel bir repertuvar sunacak.