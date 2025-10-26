Kariyer kampüste başlar

Üniversite öğrencileri artık sadece derslerle değil, iş hayatıyla da baş ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Yurt-Time Spor Projesi", Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin hem maddi hem sosyal gelişimini destekliyor. Proje sayesinde öğrenciler, kendi yurtlarında görev alarak harçlıklarını çıkarırken aynı zamanda sorumluluk bilinci kazanıyor. Gençler, idare asistanlığından kütüphane ve yemekhane hizmetlerine, sosyal medya desteğinden toplam 22 farklı alanda çalışma imkanı buluyor. Ders programlarına göre esnek saatlerde görev yapan öğrenciler, eğitimlerini aksatmadan iş tecrübesi edinmenin keyfini yaşıyor. Üstelik her güne, kısa egzersizlerle başlanan bu programda spor da hayatın bir parçası haline geliyor. Saatlik 115,57 TL ücretle ayda ortalama 4 bin 600 TL gelir elde eden öğrenciler, 2024-2025 döneminde Türkiye'nin 81 ilindeki 852 yurtta toplam 9 bin 682 kişiyle projeye katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hedefi ise sadece ekonomik destek sağlamak değil; aynı zamanda çalışma disiplini, toplumsal farkındalık ve aktif yaşam alışkanlığı kazandırmak.

EĞİTİMLE İŞ TECRÜBESİ BİR ARADA

Diğer yandan, İŞKUR'un üniversitelerle yürüttüğü "Gençlik Programı" da gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Haftada üç güne kadar esnek çalışma imkanı sunulan programda, öğrenciler hem gelir elde ediyor hem de profesyonel iş disiplini kazanıyor. Devlet tarafından sigorta primleri karşılanan katılımcılara, her çalışma günü için bin 83 TL ödeme yapılıyor. Ayrıca, iş arama teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat eğitimleri ile gençler iş hayatına daha sağlam adımlarla hazırlanıyor.

FREELANCE KUŞAĞI DA VAR

Bir de günümüzün "Freelance Kuşağı" var. Ders aralarında sipariş teslim eden, akşamları bilgisayar başında projeler yetiştiren, hafta sonları ise kafelerde çalışan öğrenciler... Onlar için okul ve iş dengesini kurmak zor olsa da bu tempolu yaşam özgüvenlerini artırıyor. Bu sadece geçim mücadelesi değil, aynı zamanda kendini kanıtlama süreci. Biz de freelance çalışan gençlerle ve devlet destekli programlarda görev alan öğrencilerle konuştuk. Ortak paydaları, kazanılan deneyim oldu. Geleceğe dair umutları ve sorumluluk bilinci, onların bugününü şekillendiriyor.





URUMSAL İLETİŞİME GENÇ DOKUNUŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen kısmi zamanlı öğrenci çalışma programı, öğrencilere hem deneyim hem de üretim odaklı bir çalışma ortamı sunuyor. Programa katılan öğrenciler, dijital içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, fotoğraf- video çekimi ve kurumsal medya çalışmaları alanlarında görev alarak üniversitenin tanıtım ve iletişim faaliyetlerine aktif katkı sağlıyor.



KENDİ EMEĞİMLE GELİR ELDE EDİYORUM

ELİF AKÇALI / Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Karşılama hostesiydim. Açıkçası okurken çalışmanın hayata atılırken bana büyük katkı sağlayacağını düşünüyordum. Beni bu alana yönlendiren en büyük şey ailemden bağımsız bir şekilde, kendi emeğimle bir gelir elde etme isteği oldu. Her şeyden önce çalışma hayatı ikili ilişkilerimi ve iletişim kurma becerimi çok fazla geliştirdi. İş arkadaşları edindikçe daha realist bir şekilde hayata bakabilmeye başladım. Aldığım bir kararın, yaptığım bir hareketin sorumluluğunu çok daha kendimden emin ve net bir şekilde alabiliyorum artık. Bunlar küçümsenemeyecek dersler bence.



KARİYER YOLCULUĞUMDA ÖNEMLİ BİR ADIM

EĞEMEN ŞİMŞEK / Kimya Bölümü Öğrencisi

Bölümüm farklı olsa da iletişim ve içerik üretimi uzun süredir ilgimi çeken alanlardı. Ürettiğimiz içeriklerin üniversitemizi temsil ettiğini görmek beni motive etti. Bu deneyim bana yaratıcılık, ekip çalışması ve sorumluluk bilinci kazandırdı. Kariyer yolculuğumda önemli bir adım oldu.





OKUL VE İŞİ BERABER YÜRÜTÜYORUM

SİNEM ÇOLAK / Matematik Bölümü Öğrencisi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde kısmi zamanlı öğrenci olarak görev almak benim için hem öğretici hem de keyifli bir süreçti. Çalışma saatlerimi ders programıma göre ayarlayarak okul ve işi birlikte yürütebildim. Bu deneyim sayesinde ekip çalışması, sorumluluk bilinci ve kurumsal iletişim alanında önemli tecrübeler edindim. Üniversitemi temsil etmek benim için gurur vericiydi.



PROFESYONELLİK ANLAYIŞI KAZANDIM

ŞUDE BÜŞRA KAZEL / Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi

Bu süreçte sosyal medya içerikleri hazırlamaktan video düzenlemeye kadar birçok alanda çalıştım. Destekleyici ekip ruhu ve profesyonel çalışma ortamı kendimi geliştirmemde büyük rol oynadı. Kurum kültürü bana önemli bir profesyonellik anlayışı kazandırdı.



SABRETMEYİ ÖĞRENDİM

Sude Özmen / Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

Bir market zincirinde kasiyerlik yaptım. Çalışma hayatı bana sabırlı olmayı, insanlarla ilişkilerimde daha iyi dinlemeyi ve zorluklar yaşayarak para kazanmanın ne kadar değerli olduğunu öğretti. Bu süreç, sadece maddi değil, manevi anlamda da bana çok şey kattı. Kendi kazandığım parayı, kimseye muhtaç olmadan harcamak, bana hem özgüven hem de kendi hayatımı kontrol edebilme duygusu kazandırdı. İlk kazancımla aileme yemek ısmarlamıştım, aynı zamanda kendi ihtiyaçlarımı da karşılamıştım. Bu, benim için oldukça anlamlı bir deneyimdi.



SAHADA OLMANIN DEĞERİ BAŞKA

Özge Erkılıç / İletişim Fakültesi Öğrencisi

Üniversite okurken projelere olan ilgimi okulda ve sivil alanda yürüttüğüm çalışmalarla pekiştirdim. Hocalarımın yönlendirmesiyle okulumun Teknoloji Transfer Ofisi'nin Proje Destekleri Birimi'nde gönüllü olarak staja başladım, burada proje geliştirme süreçlerini ve akademik iş birliklerini yakından tanıma fırsatı buldum.Öğrenciyken okulda çalışmak, sahada olmak, üretmek ve öğrendiklerimi gerçek bir ortamda deneyimlemenin değeri bambaşka.



ANNEME BİLEKLİK ALMIŞTIM

Ömür İhsan Çınar / Bankacılık ve Finans Öğrencisi

Kurye olarak çalıştım. Elbette başlangıçta zorlandım ama zamanla bu zorluklara alıştım. Çalıştığım süre boyunca birikim yapmayı da başardım. Kazandığım ilk parayla anneme bileklik hediye aldım. Bu tür jestler yapabilmek gerçekten harika bir duygu ve insana büyük bir özgüven sağlıyor. Dersimin olmadığı boş günlerde çalışarak hem zamanımı verimli değerlendirmiş oluyorum hem de kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğreniyorum.