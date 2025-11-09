Aykırı bir yıldız

Hollywood'un en aykırı isimlerinden olduğu kesin. Ve en güzellerinden, yeteneklilerinden de biri aslına bakarsanız. 1986 doğumlu Amber Heard tam anlamıyla farklı, kalıplara sığmayan, bildiğimiz normların dışında bir isim orası kesin. Mayıs ayında ikiz bebekleri olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Heard, "Bu yıl, yıllardır kurmaya çalıştığım aile tamamlandı. Heard ailesine kızım Agnes ve oğlum Ocean eklendi. Dört yıl önce kızım Oonagh dünyaya geldiğinde benim için her şey değişmişti. Şimdi sınırsız ve limitsiz bir mutluluk içindeyim" diye yazmıştı. Şu an tek başına üç çocuk yetiştiren, kariyeri çok başarılı bir şekilde devam eden ve kariyerine odaklamış olan Heard aslına bakarsanız Hollywood'un şanslıları arasında. Teksas'ta internet üzerine çalışmalar yapan Patricia ve inşaat şirketi sahibi David C. Heard'ün çocuğu olarak dünyaya gelen Heard imtiyazlı bir atmosferde çocuklunu geçirdi.Bir yandan at yetiştiriciliği yapan babasıyla çok zaman geçiren, at binen, ava çıkan, balık avlayan Heard yaşı büyüdükçe yavaş yavaş güzellik yarışmalarına da katıldı. Oyunculuk kariyerine adım atmaya karar verdiğinde de Los Angeles'a taşındı. İlk oyunculuk denemeleri iki müzik videosunda yer alması oldu. Ardından 2000'li yılların başında popüler olan Jack & Bobby (2004), The Mountain (2004) ve The OC (2005) gibi dizilerde küçük roller aldı. Aslına bakarsanız 2010'lu yıllara kadar da dizilerde küçük roller, sanat filmlerinde yer almanın da pek de ötesine geçemedi. Ancak 2011 yılında hayatında arka arkaya birçok şey değişmeye başladı. The Rum Diary'de, ünlü aktör Johnny Depp ile başrolü paylaşma şansı yakaladı.Film ticari olarak çok büyük başarı elde etmese de Heard, Guess gibi birçok markanın reklamlarında yer almaya başladı. Bu da onun daha tanınır bir isim olmasını sağladı. Popülerliği daha iyi senaryoların önüne gelmesini de sağladı. Paranoia ardından Machete Kills ve Syrup'ta arka arkaya rol aldı. Ardından All the Boys Love Mandy Lanen geldi. 2015 Magic Mike XXL'de Channing Tatum ile başrollerde yer alarak yine popüleritesine popülarite kattı. Rol aldığı Aquamen serisi de yine popülaritesinin artmasını sağladı. Ardından yıllar boyunca iddialı filmlerde rol almayı sürdürdü. Hollywood'un eski dönemlerindeki yıldızlarını andıran kusursuz güzelliğiyle de doğal olarak markaların ve modaevlerinin aradığı isimler arasına girdi.Tüm bunlar yaşanırken Heard, 2009 yılında Hollywood'un gelmiş geçmiş en karizmatik isimlerinden Depp ile tanışmıştı. İlişkilerinin en başını tanımlamak zor olsa da 2011 yılında birlikte bir filmde de rol aldıktan sonra çift olarak Hollywood tarafından da kabul edildiler. 2015 yılında da evlendiler. Yıllarca çocuklarının annesi Vanessa Paradis ile evlenmemeyi tercih eden Depp, kendisinden yaşça oldukça küçük Amber Heard ile evlenme konusunda hiç bir tereddüt yaşamadı. Yani Hollywood bu oldukça beklenmedik aşk hikayesiyle uzun süre çalkalandı. Vanessa Paradis ayrılık hakkında da, Depp'in Amber Heard ile evlenmesi hakkında da hiç yorum yapmadı. Onun yerine çocuklarına odaklanmayı tercih etti. Heard ise tüm güzelliğiyle, başarılı giden kariyeriyle ve Depp gibi ikonik bir ismi nikah masasına oturtmayı başarmasıyla inanılmaz bir popülariteye kavuştu. Çift 2017 yılında boşandı. Ancak evli kaldıkları süre zarfında en çok gündeme gelen, konuşulan, hayran olunan çiftler arasında yer aldılar.Bu 'mükemmel çift' neden mi boşandı? Heard, Mayıs 2016'da Depp'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Erkek egemen bir dünyada Heard'ün başına gelebilecek en kötü şey geldi. Fiziksel şiddet uyguladığına yönelik iddiaları jüri kararıyla 'iftira' olarak kabul edildi. Jüri, oybirliğiyle Amber Heard'ün Depp'e iftira attığını 'tespit ederek' 5 milyon dolar cezai tazminat ve 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Jüri ayrıca Heard'ün açtığı karşı davada kendisine 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Yani hali vakti yerinde, eğitimli bir ailenin kızı olan Heard tam bir Hollywood kurdu olan Johnny Depp'e karşı açtığı davayı kaybetmekle kalmadı, kendisine 'iftiracı' ve "psikolojik sorunları var" gibi yaftalar da atıldı.Sonuç mu? Johnny Depp TV'lerde röportajlar verdi. Korkunç bir komplodan nasıl kurtulduğunu anlattı. Kariyerine kısa bir süre stratejik bir ara verdikten sonra yine iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Amber Heard ise yaşadığı tramvanın etkisiyle ABD'den ayrıldı. İspanya'ya taşındı. Kendisini çocuklarına adadı. Kurulu bir aile düzeni kurmadı. Kariyerine devam etse de çok da dikkat çekmemeye çalıştı. Yani anlayacağınız seçtiği oldukça zorlu yolda yine de ayaklarının üzerinde durmayı başardı.