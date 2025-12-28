Erzincan Kadın Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Tekstil Atölyesi, önemli bir üretim üssü olma yolunda. Hükümlü ve tutukluların imal ettiği tekstil ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor. Tekstil atölyesinde çalışan kadın hükümlüler hem meslek öğreniyor hem de sosyal hayata yeniden kazandırılıyor. 2024 yılında faaliyete geçirilen tekstil atölyesinde, 20 hükümlü ve tutuklu mesai saatleri içerisinde üretim faaliyetlerine katılım sağlıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır cezaevinde olduğunu belirten kadın hükümlü, aldığı eğitim sayesinde tekstil atölyesinde çalışmaya başladığını söyleyerek, "Üç aylık eğitimin ardından atölyede çalışmaya başladım. Dışarı çıktığımızda elimizde bir mesleğimiz olacak. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğiz. Hatta ileride kendi atölyemi açmayı bile düşünüyorum" dedi. Hükümlü ve tutukluların istihdama yönelik meslek edindirilmesi ve mevcut mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nca açılan atölyelerde giyim ve tekstil ürünleri dikiliyor. Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren tekstil atölyesi, hükümlü-tutuklu kadınlara umut dolu bir gelecek sunuyor. Tekstil atölyesinde çalışan kadın hükümlü tutuklular hem meslek öğreniyor hem de sosyal hayata yeniden kazandırılıyor. Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde 2024 yılında faaliyete geçirilen tekstil atölyesinde, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kurum genelinde sürdürülen faaliyetler kapsamında, atölyede 20 hükümlü ve tutuklu mesai saatleri içerisinde üretim faaliyetlerine katılım sağlıyor.

ÇARŞAF DA AMELİYAT ÖNLÜĞÜ DE ÜRETİLİYOR

Adalet Bakanlığı Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gamze Çiftçi, "Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık dört yıldır faaliyet gösteriyor. Tekstil atölyesi 2024 yılı itibarıyla hizmete alınmıştır. Atölyede çalışan hükümlü ve tutukluların tüm sigorta işlemleri gerçekleştirilmekte, sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmakta ve çalışanlar iyi hal durumlarına göre belirlenmekte. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında açılan terzilik kurslarından başarıyla mezun olan ve kalifiye yeterliliğe sahip hükümlü ve tutuklular, tekstil atölyesinde istihdam edilmekte. Atölyede, kamu kurumları ile hastanelere yönelik olarak nevresim, pike takımı, çarşaf, yastık kılıfı, ameliyat önlüğü ve havlu üretimi yapılmaktadır. Üretilen ürünler, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu aracılığıyla Türkiye genelinde bulunan devlet hastanelerine satışa sunulmaktadır. Atölyede çalışan hükümlü ve tutuklular, sigortalı olarak çalışmakta, günlük ücret almaktadır. Ayrıca iaşe bedellerinden muaf tutulmaktadırlar. Çalışma süresi içerisinde öğle arası verilmekte olup, üretim süreci planlı ve disiplinli bir şekilde yürütülmekte" ifadelerini kullandı.



TAHLİYE SONRASI UYUM SÜRECİNİN BİR PARÇASI

Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gamze Çiftçi, yürütülen çalışmaların amacının kadın hükümlü ve tutukluların ceza sürelerini tamamladıktan sonra topluma yeniden kazandırılmaları, ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir meslek edinmeleri olduğunu vurguladı. Gamze Çiftçi ayrıca, "Kadın hükümlü ve tutukluların cezalarını infaz ettikten sonra topluma uyum sürecini kolaylaştırmak ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler, kurumumuzun rehabilitasyon hedeflerinin önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR

Yaklaşık bir buçuk yıldır cezaevinde olduğunu belirten bir hükümlü, aldığı eğitim sayesinde tekstil atölyesinde çalışmaya başladığını söyleyerek, "Üç aylık eğitimin ardından atölyede çalışmaya başladım. Burada hâlâ bilmediklerimi öğreniyorum. Bu bizim için çok güzel bir imkan oldu. Dışarı çıktığımızda elimizde bir mesleğimiz olacak. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğiz. Hatta ileride kendi atölyemi açmayı bile düşünüyorum. Kurum müdürümüz ve memurlarımız bizlere destek oluyor. Sigortamız yatıyor, günlük maaşlarımız düzenli ödeniyor. Devlet ve üniversite hastanelerine nevresim takımı, ameliyat önlüğü, havlu ve sedye örtüsü üretiyoruz" dedi.

AİLEMİZE DE DESTEK OLUYORUZ

Yaklaşık bir buçuk yıldır tekstil atölyesinde çalışan bir başka hükümlü ise, "Burada çalışmak hem ekonomik olarak bize katkı sağlıyor hem de ailemize destek oluyoruz. Çalışmadığımız zaman vakit geçmiyordu. Şimdi hem para kazanıyoruz hem de meslek öğreniyoruz. Cezaevinden çıktıktan sonra da bu işi sürdürmek istiyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MESLEKİ BECERİ ŞART

Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Muhammed Tunahan Işık; "Hükümlü ve tutuklu kadınların tekstil atölyesinde yapmış oldukları çalışmalar ile kendilerine ekonomik katkı sağladıkları gibi üretimleri ile mesleki beceri de kazanıyorlar. Çalışmalarla yeniden topluma kazanımları da sağlanıyor" dedi.