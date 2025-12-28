O bir kadın savaşçı

Kesinlikle cömert biri... Bu hafta Feeding America'ya 1 milyon dolar, American Heart Association'a 1 milyon dolar ve Musi- Cares derneğine 'oldukça cömert' bir bağış yaptığı açıklandı. 1989 doğumlu, yani 36 yaşında. 2005 yılında kariyerine bir country müzik sanatçısı olarak start verdi. Henüz sadece 16 yaşındaydı. Ne yapmak istediğini, ne olmak istediğini ve ne için çalışacağını çok iyi biliyordu. Süreç içinde bir klasik country şarkıcısı olmanın ötesine geçti. Yaşadığı her şeyi şarkı sözüne çevirdi. Sonuçta büyük annesi bir opera şarkıcısıydı ve henüz dokuz yaşındayken müzik eğitimi almaya başlamıştı.



AİLE KURMA FİKRİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

11 yaşındayken ABD'de country müziğin kalbi olarak kabul edilen Nashville'e gidip annesiyle birlikte büyük yapımcıları ziyaret etmeye başladı. O yaşta gittiği tüm yapımcılar tarafından reddedildi. Bu işi yapamayacağı söylendi. O da kendisini söz yazarlığına verdi. 12 yaşında gitar çalmaya başladı. Bir çocuk insana ilham verir mi sadece bu cümleler bile ilham verir.

Hemen size bu çocuğun yaşadığını bir ilham cümlesi haline getireyim: "Sizin dışınızdaki etkenler sizin önünüzde engel olmaya başladığında ve duruma müdahale edemediğinizde o an için durun. Ve odak noktanızı bir başka alana kaydırın. Hatta kendinizi bir başka şeyi öğrenmeye, bir başka alanda güçlendirmeye çalışın! Vazgeçmeyin!" Taylor Swift'in hikayesi tam olarak da vazgeçmemek ve dış etkenlerden etkilenmemek üzerine yazılmış bir başarı hikayesi ne de olsa. "İdil tahmin etmiştik Taylor Swift'ten bahsedeceğini!" diyenleriniz olacaktır elbette.

DUYGUSAL TRAVMALARINDA SPOR YAPTI

Swift genetik olarak şanlı doğmuşlardan. 1.80 boyunda, sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli bir genç kadın. Ama duygusal travmaları sırasında asla kendisini yemek yemeğe vermemiş. Onun yerine düzenli olarak spor yapmış, dans dersleri almış. Her duvara tosladığında kendisini yeniden inşa etmiş. Dediğimiz gibi birçok standarda göre çok güzel bir genç kadın ancak neredeyse elini attığı her ilişki mutlu sona ulaşmamış bir genç kadın. Sayısız kez terk edilmiş, ihanete uğramış, alay edilmiş bir genç kadın. Ama bu durum da onu engellememiş. 2023 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce ile ilişki yaşamaya başlayan Swift, bu yıl sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Özel hayatında sayısız kez ve herkesin gözü önünde aldığı darbe onun özel hayatını bir yana bırakmasına ve vazgeçmesine neden olmadı. O hayalini kurduğu aileyi kurmak için vazgeçmedi. Denemekten vazgeçmedi. İlişkisini yaşarken de geride kalmadı, çekimser olmadı ve hayatındaki erkeği daha önceki tüm kötü tecrübelerine rağmen tamamen benimsemeyi bildi. Şimdi düğün hazırlığı yapıyor.



HER ZAMAN DEĞERİNİN FARKINDAYDI

İş hayatınızı gözünüzün önüne getirin. Karşılaştığınız herkesi düşünün. Şimdi Taylor Swift'in 16 yaşında adım attığı müzik dünyasında tüm kariyeri boyunca karşı karşıya kaldığı insanları düşünün. Ödül töreninde kendisine "Sen bu ödülü hak etmiyorsun" diyen Kanye West'i, hakkında çıkan sayısız kötü haberi düşünün. Kulis arkasında yaşananları düşünemiyorum bile. O yaşta hem güzelliğinden, hem de yeteneğinden istifade etmeye çalışan sayısız kötü karakterle karşı karşıya kalmış olduğundan eminim. Şu an geldiğimiz noktaya ve Swift'in gücüne baktığım zaman herkese "Vazgeçmeyin" demek dışında bir şey diyemiyorum. Çevredeki insanların 'gıcırtıları' yolunuzdan gitmenize engel olmasın.

İnsanların size olan tavırları üzerinden kendinizi değerlendirmeyin. "Kendi kendinizi sevin" denmesinin esas anlamının "Kendi değerini bil! Kendini 'çarçur' etme!" demek olduğunu kemiklerinize kadar hissedin. Sizinle aynı yolları gitmemiş, aynı yeteneklere sahip, aynı kapasitede, aynı vizyonda ve aynı hayal gücünde olmayan insanların size verdiği akılları da dinlemeyin. İçinizdeki pusulaya güvenin. Hemcinslerinizin de, 'arkadaşım' dediklerinizin de, birlikte iş yaptıklarınızın da hatta aileniz içinde olanların da size destek olmayacakları anlar yaşayacağınızı bilin. Kendi içinizdeki pusulaya güvenin. Taylor Swift'in hayatı tam olarak bu.



TRAVMALARINI SERVETE ÇEVİRDİ

Yaşadığı travmaları, hayal kırıklıklarını, ihanetleri, mutsuzlukları şarkı sözüne çevirip tüm dünyayla paylaşabilecek kadar güçlü... Taylor Swift sayısız başarısızlığın bile sizi durdurmaması gerektiğinin, o engellerin zaten oyunun bir parçası olarak görülmesi gereken küçük detaylar olduğunun öyle iyi bir örneği ki... Eras Tour ismini verdiği ve 2023–2024 yılları arasında süren turnesi tarihin 1 milyar dolar ciro getiren ilk turnesi oldu. 2023 yılında vizyona giren turnenin filmi Taylor Swift: The Eras Tour (2023), tarihin en büyük gişe cirosuna ulaşan konser filmi oldu. Bu zorluklara dayanan genç kadının şu an kişisel serveti 1.6 milyar dolar. Tarihin gelmiş geçmiş en çok kazanan kadın sanatçısı oldu.