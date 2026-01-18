Sorunlu çocukluktan Hollywood’un zirvesine

Hollywood'un kesinlikle en hoş kadınlarından biri. 1990 doğumlu Jennifer Lawrence, 2026 Altın Küre Ödülleri'nde giydiği Givenchy imzalı, transparan, yere kadar uzanan, işlemeli çiçeklerle süslü elbisesiyle günlerdir moda koridorlarının en çok konuşulan isimlerinden biri. Sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile 2019 yılından bu yana evli olan, iki de çocuk yetiştiren Lawrence yıllar içinde oyunculuk dünyasının en prestijli isimlerinden biri haline gelmiş durumda. İnşaat şirketi sahibi bir baba ve bir yaz kampı yöneticisi annenin çocuğu olan Lawrence, Hollywood'da yer edinmeye çalışan birçok oyuncuya göre çok daha şanslı ve varlıklı bir ailede dünyaya gelmenin avantajlarını yaşıyor. Çocukluğu ailesinin at çiftliğinde geçen Lawrence ailesinin verdiği imkanlar sayesinde sayısız spor dalında ders aldı. Ardından da yine onların verdiği destek sayesinde Hollywood dünyasında rahat bir şekilde ilerleyebildi. Şu an 160 milyon dolarlık bir serveti olan Lawrence, yapımcıları ve moda markalarını peşinden koşturan bir isim. Ancak sahip olduğu tüm bu şansa rağmen kendisinin de yaşadığı bazı zorluklar oldu.

Lawrence, çocukluk dönemine dair verdiği röportajlarda hiperaktivite ve sosyal kaygı nedeniyle zor günler geçirdiğini kabul ediyor. Lawrence, kendini akranları arasında bir 'uyumsuz' olarak görüyordu. Verdiği röportajlarda "Hiç arkadaşım yoktu. Biraz yalnız hissettiğimi hatırlıyorum" diye konuşan Lawrence, o dönemde sahne performansları sırasında kaygılarının yok olduğunu fark ediyor. "Takım sporlarından nefret ediyordum" diyen Lawrence 14 yaşında ailesiyle New York'ta tatildeyken bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Lawrence, annesinin başlangıçta modellik yapmasını tercih edeceğini, ancak kendisinin oyuncu olarak daha rahat hissettiğini söyledi. 14 yaşında okulu bırakarak tam zamanlı olarak oyunculuğa yöneldi. Ve Los Angeles'ta seçmelere katılmaya başladı. Lawrence'ın ilk rolünü 2006 yılında 16 yaşındayken aldı. Ancak Company Town adlı dizi asla yayınlanmadı. Daha sonra Monk , Cold Case ve Medium dizilerinde küçük roller aldı ve MTV'nin My Super Sweet 16 programı için bir reklamda oynadı. 2012 yılında Açlık Oyunları serisinde yer almasıyla da dünya çapında şöhrete kavuştu.





SEÇMELERDE ELENDİ

Lawrence şu an çok başarılı ve kendini ispat etmiş bir oyuncu olsa da birçok seçmeden kabul edilmeden döndü. Mesela Alacakaranlık Efsanesi'nin seçmelerine katılan Lawrence, Bella Swan rolünü Kristen Stewart'a kaptırdı. Alice Harikalar Diyarında'daki baş karakter Mia Wasikowska rolü içi seçmelere giren Lawrence bu rolü de kaptırdı. Superbad'deki Jules rolünü Oscar ödüllü Emma Stone'a kaybetti. Ejderha Dövmeli Kız'da Lisbeth Salander rolünü almak için seçmelere girdi ancak bu rol de Oscar adayı Rooney Mara'ya gitti.





İLK BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTIĞI FİLMDEN 10 BİN DOLAR KAZANDI

Lawrence, para konusunda ailesinden iyi bir eğitim aldığını söylüyor. Ünlü oyuncu her kuruşun kıymetini bilerek büyüdüğünü neye ne kadar para yatırması gerektiği konusunda da hep çok duyarlı olduğunu söylüyor. Bu durumu kariyeri boyunca yer aldığı rollerde paradan çok mutluluğuna göre seçim yapmasını da sağlamış. İlk büyük çıkışını yaptığı rol 2010 yapımı bağımsız drama filmi Winter's Bone'da olan Lawrence, rolü severek kabul etmiş. Lawrence canlandırdığı rol için haftada 3 bin dolar, toplamda ise yaklaşık 10 bin dolar kazanmış. Ancak bu düşük bütçeli film Lawrence'a En İyi Kadın Oyuncu dalında ilk Oscar adaylığını kazandırdı. O yıl ödülü Black Swan filmiyle Natalie Portman kazanıyor.





YARDIM AMAÇLI DEĞİLSE SOSYAL MEDYADA YOK

Lawrence, hali vakti oldukça yerinde bir ailede dünyaya gelmesinin de etkisiyle kariyerini en iyi yöneten isimlerden biri. Oyunculuk kariyerini sürdürürken bir 2018'de Excellent Cadaver adlı bir yapım şirketi kurdu. Moda dünyasının en prestijli şirketlerinden Dior ile bir arada çalışıyor. Marka ile reklam anlaşmasından 15 ila 20 milyon dolar arasında bir gelir elde ettiği bildiriliyor. Ancak birçok ünlü sosyal medyadan para kazanırken, Lawrence hayır amaçlı bir kampanya yürütmediği sürece neredeyse hiç sosyal medya hesabı kullanmıyor. Bu da aslına bakarsanız fiyatını yükseltiyor. Hem ulaşılabilir hem de ulaşılmaz, halkın erişiminin dışında kalan büyük bir film yıldızı olmanın gizemini koruyor.





FİLMDE YER ALMASI İÇİN ANNESİ İKNA ETTİ

Lawrence'ı tüm dünyada tanınmasını sağlayan film serisi Açlık Oyunları oldu. 2012'de Açlık Oyunları serisinin ilk filminde Katniss Everdeen rolü için 500 bin dolar kazandı. Bu filmin başarısı sayesinde film başına aldığı ücret arttı. Lawrence, 2013'te Açlık Oyunları: Ateşin Yakalanması için 10 milyon dolar, ardından serinin son iki filmi olan Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 ve Bölüm 2 için (sırasıyla 2014 ve 2015'te yayınlandı) 40 milyon dolar kazandı. Ancak bu seride rol alması için teklif geldiğinde Lawrence pek de istekli değilmiş. Lawrence, USA Today'e verdiği röportajda, kendisini dünyaca ünlü yapan (ve etkileyici servetinin büyük bir kısmını kazandıran) bu film serisini neredeyse reddettiğini ancak annesinin onu 'cesur kahraman rolünü' üstlenmeye ikna etmesiyle fikrini değiştirdiğini itiraf etti.