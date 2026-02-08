30 bin çocuğun kalbine dokundu

Elazığ'da üniversite okuyan 28 yaşındaki Fırat Kaya, 'Benimle Gülümse Çocuk' sloganıyla 9 yıl önce yola çıkarak gönüllülerle birlikte bugüne kadar 30 binden fazla çocuğun gülümsemesini sağladı. Hayatta en sevdiği şeyin çocukları güldürmek olduğunu söyleyen Kaya, "Onlar gülerse ben de gülerim, dünyada güler diye düşünüyorum. Çocuklar dünyamızın en masum varlıkları. Onların hayallerini gerçekleştirmekten daha güzel ne olabilir ki? Onlar için aştığımız dağlar bayırlar bizim gözümüze hiç zor gelmiyor. Yeter ki orada çocuk olsun. Çocukların olduğu yerde umut vardır" dedi.Siyaset ve kamu yönetimi bölümünü bitiren Fırat Kaya, daha sonra ikinci üniversite olarak Fırat Üniversitede Spor Bilimleri Fakültesine kayıt yaptırdı. Bu bölümde de 4. sınıf öğrencisi olan Kaya, yaptığı yardım faaliyetleri ile gönüllere dokunmayı başardı. Kaya, 9 yıl önce 'Benimle Gülümse Çocuk' sloganı ile bir sosyal medya hesabı açtı. Zaman geçtikçe binlerce gönüllü de Kaya'ya destek verdi ve yardım faaliyetleri çığ gibi büyüdü. Darıca yardım ekibi de son dönemde Fırat'ın projelerine destek olup, çocukların yüzlerini birlikte güldürüyorlar.Fırat Kaya, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kırsal yerlerdeki çocuklar için mücadele ediyor. Ama Fırat, talep geldikçe Batı illerimizdeki çocukların da mutluluğuna ortak oluyor. Çocuklara kışlık-yazlık kıyafet, kırtasiye malzemesi, oyuncak dağıtan, okul boyamaları yapan, çocuklara sürpriz doğum günü partisi düzenleyip, onlara pasta kesen Kaya, kendisini dünyanın en şanslı insanı hissettiğini söylüyor. Bunun herkese nasip olmayacağını düşünen Fırat Kaya, "Onlar gülerse ben de gülerim, dünyada güler diye düşünüyorum. Çocuklar dünyamızın en masum varlıkları. Onların hayallerini gerçekleştirmekten daha güzel ne olabilir ki? Onlar için aştığımız dağlar bayırlar bizim gözümüze hiç zor gelmiyor. Yeter ki orada çocuk olsun. Çocukların olduğu yerde umut vardır. Ne olursa olsun ben hayat karşısında hep gülmeye çalışıyorum. İstiyorum ki onlar da hep gülsün hiç ağlamasınlar. Bunu kendimize yük edindik. Nerede ihtiyaç sahibi, ağlayan bir çocuk varsa yanında olmak onları güldürmek istiyorum. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bunu da başarıyoruz, başaracağız" dedi.