Anlatılan Türkiye’den farklı bir gerçekle karşılaştım

Dünyada olimpiyatlar ve Formula 1'in ardından en büyük üçüncü spor organizasyonu olarak görülen Tour de France'ın (Fransa Bisiklet Turu) amatör serisinin bir ayağı Türkiye'de üçüncü yılına adım atıyor. Turun resmi amatör serisi L'Étape by Tour de France, 7 Haziran'da Marmaris'te ilk kez düzenlenecek. Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black sponsorluğunda Türkiye'de iki ayrı şehirde bisiklet tutkunlarıyla buluşacak organizasyon, katılımcılarına Tour de France deneyimini yaşatacak. L'Étape Marmaris by Tour de France için Marmaris'te üç önemli isimle bir araya geldik. 1993'den bu yana 23 ülke ve 30'dan fazla şehirde düzenlenen Tour de France'ın Türkiye organizasyonu ile ilgilenen Proje Müdürü Mathieu Clanchin, turun Türkiye'deki Organizasyon Direktörü Ömer Kafkas ve Marmaris'te yaşayan bisiklet yazarı Fırat Selçuk ile yarışmanın bölge için önemini ve ne kadar sürdürebilir olduğunu masaya yatırdık. Kısaca, bas pedalı dağlara diyoruz.



MATHIEU CLANCHIN / L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü

SİZ HİÇ BOZBURUN'U GÖRDÜNÜZ MÜ?

❙İki yıldır İstanbul'da devam eden L'Étape sonrasında Marmaris'in ikinci etkinlik olması açısından çok memnununuz. Türkiye; Türk Hava Yolları'yla birlikte spor kültürünü geliştirmek ve spor aktivitelerini geliştirmek üzere çok iyi bir fırsat oluşturuyor. Türk Hava Yollarıyla dünyanın her yerine gidebiliyorsun. Zaten birçok ülkede varlar. Bisikletiyle birlikte Avrupa'da seyahat eden insanlar için de bu bağlantının THY tarafından sağlanmasının çok önemli.

❙Fransa'dan bakıldığında Türkiye hakkında çok farklı imajlar, düşünceler var ancak şu an gördüğüm tecrübe ettiklerim bu imajlardan çok farklı. Marmaris'te gördüğümüz Bozburun, Selimiye gibi yerler kesinlikle inanılmaz güzellikte. Bu rotaları kimse bilmiyor. Ben diğer ülkelerde çok güzel turistik mekanlara gidiyorum ama o turistik mekanlar aslında bu kadar inanılmaz güzellikte olmayabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki yapılar daha az turistik ve daha göz alıcı.

❙Birçok L'Étape'da 1800 metre yükseklik kazanım oluyor. Zorla basit arasındaki en iyi kompozisyon aslında bu yükselti. Çok antrenman yapmamış olsan bile bu yarışı tamamlaman ve yarışa ulaşman mümkün. Marmaris yükseltisinden dolayı Paris'in iyi bir antrenman sahası olabilir. Burası koşulduktan sonra 19 Temmuz'da L'Étape de Tour var ve sonra da L'Étape İstanbul koşulur ve bir sonraki seneye kadar dinlenmeye alınabilir.



ÖMER KAFKAS / L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü



DOĞRU ZAMAN DOĞRU YER

❙ 11 yıldır Türkiye'de spor turizminin gelişmesi için ve sportif etkinliklerin çoğalması için çalışıyoruz. Tour de France, 120 yıldan fazla süredir gerçekleşen dünyanın en etkili sportif markalarından biri. 1993'den beridir Tour de France'ın profesyonellere yönelik olan heyecanını amatör sporcuların da tatması için bu yarış dünyanın farklı ülkelerinde düzenleniyor. Türkiye'de üçüncü senesi ve çok güzel sonuçlar elde ettik. 8 ayrı kanalda 4.5 saat canlı yayınlandı. Dünyada 80 ülkede ekranlara geldi. Bir milyarın üzerinde haneye ulaştı dünyada.

❙ Türkiye 80 milyonluk nüfusuyla dinamik bir yapıya sahip. 30 yıllık geçmişte ülkelerin gelebildiği noktaya Türkiye iki sene gibi bir sürede geldi. İki kıtanın verdiği güçle, köprü geçişleriyle, sporcu ilgisiyle, sponsor ve kamu desteğiyle çok hızlı ilerledi. Bu hızlı ilerleyiş Marmaris'i getirdi. İstanbul'daki başarının eseri bu... L'Étape Türkiye by Tour de France kamu gücüyle özel sektör gücünün birleşerek Türkiye'de neler yapabileceği ile ilgili çok ciddi bir örnektir. Türkiye İş Bankası gibi Türkiye'nin çok güçlü markalarının desteği söz konusu... Bununla birlikte bu işin lokomotifi Gençlik Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Türkiye Tanıtım Ajansı en dominant destekçilerimizden biridir.

❙ Bu tip organizasyonlarda genellikle binlerce amatör sporcunun ailesiyle hareket ediyor. Onlar bir hafta önce Marmaris'e geliyor olacak, iyi bir ekonomi demek bu. Buradaki birçok otelin dolması demek. Dolayısıyla ekonomik boyutu da bizi en çok heyecanlandıran konulardan biri.



FIRAT SELÇUK / Marmarisli bisiklet yazarı



MARMARİS'İN EKSİĞİ YOK!

- Marmaris, bu organizasyonla 'yaz turizmi' algısını kırıp, Mallorca ve Nice örnekleri gibi bir bisiklet destinasyonu olabilir mi?

- Mallorca veya Nice olabilmek bugünden yarına hemen olabilecek bir şey değil. Onlar 'gibi' olmak yerine onların alternatifi olarak bir de Marmaris olabilmeyi başarmak önemli. Konaklama, iklim, coğrafya gibi konularda Marmaris'in iki büyük bisiklet destinasyonundan bir eksiği olmadığı açık. Marmaris'te birçok amatör bisikletçi 12 ay sürüş yapıyor ancak yerel olarak bunu yapan belirli bir gruptan ziyade sayıyı önce yüzlerce kişiye, sonra da anlık olarak binlere taşımamız durumunda spor turizminin dünya çapındaki önemli merkezlerinden biri olmak kaçınılmaz hale gelecektir. Halkın da içine girebildiği ve bir parçası olabileceği bu tip bir yarış, spor kültürüne elbette olumlu katkı sağlayacaktır. Şehrin yerlisi olarak uzun yıllardır yapılan farklı organizasyonlarda kış aylarında dahi esnafın ve işletmecilerin yaşanan hareketlilikten ne denli memnun olduklarına şahidim. Haziran başı, turizm sezonunun ortalarına yaklaştığımız ancak o kavurucu yaz sıcaklarının da henüz şehre uğramadığı bir dönem. Sezonun özellikle ilk aylarında spor turizmini ileriye taşıyacaktır