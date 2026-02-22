Bu rekabetin hafızası var

Galatasaray'ın kurucusu, eski futbolcusu, efsane isim Ali Sami Yen'in bir sözüyle girelim yazıya: "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir." Kuruluş mottosu böyle olan bir kulübün elbette Avrupa
'daki mücadeleleri hep dikkat çekti.
2000 senesinde UEFA Kupası'nı kazanarak çıtayı en yukarıya koydu, takip eden sezon da Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürüp en büyük işe imza attı. Ancak Avrupa kulvarında bazı kulüplerle mücadele çok özeldir. Bunlardan ilk sıraya Juventus
'u yazmak isterim. Elbette itirazlar olabilir ama Eyüpspor'a 5 gol attıktan sonra atılan stadyumda taraftarına Juventus ağlarına yarım düzine gol atılması için "Altı, altı, altı" diye tezahürat yaptırmak kaç kulübe nasip olur?
Şimdi gözler çarşamba günü İtalya
'da Torino
kentinde oynanacak rövanş karşılaşmasında. Eğer Juventus bir mucizeye imza atmazsa Galatasaray adını Avrupa'nın en değerli kulüpleri arasına yazdıracak. Biz de "Madem ki Juventus maçları böyle olaylı geçiyor, 5 gole ithafen 5 maçı hatırlatalım" istedik.
1998
Juventus-Galatasaray: 2-2
ÖZGÜVEN YÜKSELİYOR
Torino'da Juventus iki kez öne geçti. Galatasaray her seferinde cevap verdi. Bu skor yalnızca 1 puan değildi; Avrupa'da oyunu okuyabilen ve deplasmanda kırılmayan bir takımın işaretiydi. Grup hesaplarında kritik rol oynadı. Aynı dönemin Avrupa başarısına giden özgüven zemini bu maçlarla sağlamlaştı. Yolun sonunda UEFA Kupası vardı.
1998
Galatasaray-Juventus: 1-1
AYAK SESLERİ İŞİTİLİYOR
Eşleşmenin ikinci maçı yüksek tansiyonlu atmosferde geçti. Galatasaray maçta 1-0 geriye düşse de son dakikada Hagi'nin ortasında Suat Kaya'nın kafa golüyle yenilmekten kurtuldu. Bu beraberlik grup dengelerini değiştirmeye yetmese de İtalyanların İstanbul
'daki makus talihini başlattı.
BİZE ALMANYA DA ALİ SAMİ YEN!
İstanbul'da yapılan bir terör saldırısı sebebiyle mızıkçı İtalyanlar, Türkiye'ye gelmek istemedi. UEFA karşılaşmayı skandal bir kararla Almanya'ya taşıdı. Kağıt üzerinde ev sahibi olan Galatasaray, tribün gücünden mahrum kalacağı düşünülse de 60 bin gurbetçi tribünde yerini aldı. Galatasaray maçı 2-0 kazanıp UEFA'ya dersini verdi.
2013
Galatasaray-Juventus: 2-2
MANCİNİ'DEN SEVGİLERLE
Galatasaray ile Juventus'un yolları Şampiyonlar Ligi gruplarında yine kesişti. İtalya'daki grup maçından birkaç gün önce başkan Ünal Aysal ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki anlaşmazlık yolların ayrılmasıyla sonuçlandı. Yerine göreve gelen Mancini ilk maçına İtalya'nın Torino şehrinde çıktı. Maçta Juventus 2-1 öne geçerken, İtalyan taraftarların sevinci bitmeden santradan hemen sonra Drogba indiriyor, Umut Bulut fileleri havalandırıyor: 2-2. Sanki birkaç ay sonra İstanbul'da yaşanacakların bir provasını yaşanıyordu.
2013
Galatasaray-Juventus: 1-0
İKİ GÜNDE BİTEN EFSANE MAÇ
Yoğun kar nedeniyle yarım kalan maç ertesi gün tamamlanabildi. Tek golle gelen galibiyet doğrudan tur getirdi. Galatasaray Son 16'ya kaldı, Juventus elendi. Avrupa'da yeniden iddia koyulan bir geceydi. Drogba ve Snejder'li Galatasaray'ın bembeyaz karla kaplı zaferi dünya basınına yansıdı. Bizim kulaklarımızda ise efsane spiker Ercan Taner'in sesi: "Sneijder Allah'ım gol..."
14
Galatasaray ile Juventus 7 kere karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan bu karşılaşmaların üçünü Galatasaray, birini Juventus kazandı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 14 gol atarken, Juventus ise 9 kere fileleri havalandırdı.