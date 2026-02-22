Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz

Gaziantepli Ali (58) ve Emine Poyraz (52) çifti, iki çocuklarını büyüttükten sonra 2019 yılında bir kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Ali Poyraz'ın çalıştığı huzurevinden emekli olmasından sonra çift, Aile Bakanlığına müracaat ederek özel gereksinimli bir çocuğa da koruyucu aile olmak istedi. 2021 yılında otizmli bir çocuğa da bakmaya başlayan çift, asrın deprem felaketine Hatay
'da yakalandı.
Evleri önce yan yatan aile, depremde dakikalar önce kendilerini uyandıran özel çocuk Murat sayesinde hayatta kaldılar. Emine Poyraz, "Murat bize Allah'ın bir lütfu oldu. Yedi katlı binanın birinci katında yaşıyorduk. Murat sayesinde erkenden evden çıkmayı başardık" dedi.
Gaziantep
'in İslâhiye ilçesinden Hatay'a yerleştiklerini söyleyen Ali Poyraz, "Hatay'da huzurevinde çalıştığım için özel gereksinimli bireylere karşı duygularım daha hassastı. Ayrıca 6 yaşında iken babamı kaybetmiştim. Anne veya babanın eksikliğini iyi bilirim. O nedenle koruyucu aile olurken özellikle özel gereksinimli çocuk istedik. Elimiz ayağımız sağlam, genç yaşta çocuklarımızı büyüttüğümüz için de koruyucu aile olarak anne babalık sevgisinden mahrum kalan evlatlara destek olmak istedik. Eşim de bu fikrimi kabul ettiği için 2019 yılında Damla Nur'a koruyucu aile olduk. 2021 yılında da o zaman bir yaşında olan Murat'a koruyucu aile olduk. Murat otizmli olduğu için özellikle tercih ettik" diye konuştu.
34 yıllık evli olduklarını söyleyen Emine Poyraz ise, "Murat biraz hassas olduğu için geceleri yalnız kalmak istemiyor. Bazen eşim onun yanında ben de Damla Nur'un yanında yatıyorum. Murat deprem gecesi de biraz sıkıldığı için yine eşimle oturma odasındaki kanepelerde yatıyordu.
BAĞIMIZ DAHA DA KUVVETLENDİ
Saat 04 gibi sesler geldi. Uyanıp baktığımda Murat yattığı kanepeden kalkıp eşimin yattığı kanepenin başında onu uyandırmaya çalışıyordu. Murat'la konuşurken birden ev sallanmaya başladı. Hemen kendimizi dışarı attık. Murat'ın sayesinde erken evden çıktık. Evden çıkar çıkmaz da bina komple yan yattı. Bizi önce Allah, sonra Murat kurtardı" dedi.
Onlara daha da çok bağlandıklarını söyleyen Emine Poyraz, "Okula gittiklerinde gelmelerini dört gözle bekliyoruz. Onlar olmazsa ne yaparız. Murat banyo yapmayı çok sever, yazın sudan çıkmaz. Ayrıca çok zeki, teknolojiyle arası çok iyi. Kızımız da çok akıllı, hassas ve terbiyeli. Bizi hiç yormaz. Derslerine de çok düşkün. O bize geldiğinde koruyucu aile olduğumuzu biliyordu, başka kardeşleri de var. Aile Müdürlüğü'nün belirlediği zamanlarda kuruma götürerek kardeşleriyle buluşmalarını sağlıyoruz. Devletimiz sağ olsun, çocuklar konusuna büyük önem veriyor.
Uzmanlarımız çok ilgili, bizimle iletişimleri düzenli olarak sürüyor" diye konuştu.
YENİ KONUTLARDA GÜVENDEYİZ
Depremden sonra bir süre farklı şehirlerde 18 ay kaldıktan sonra İslahiye'ye depremzedeler için yapılan afet konutlarında huzur ve güven içinde kaldıklarını belirten Emine Poyraz, "Deprem sonrasında epey zorluk yaşadık. Burada yapılan konutlara yerleşince kendimizi iyi hissettik. Burada güvendeyiz. Çünkü biliyoruz ki devletimiz bu konutları en sağlam malzeme ile yaptırdı. Korku ve endişe duymadan içinde yaşıyoruz" dedi.