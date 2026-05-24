Afgan gençler hayallerini Türkiye’de gerçekleştirdi

Afganistan'daki savaş ve iç karışıklık yüzünden ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve 2014 yılında Türkiye'ye gelen gençler, şimdi eğitimlerini tamamlayıp önemli mesleklere imza atıyor. Abdulbari Ayni pilot olurken, Feyyaz Raufi diş hekimi olarak Türkiye'ye hizmet veriyor. Erasmus programıyla Avrupa'da da eğitim görme şansı yakalayan Abdulbari Ayni, "Yaklaşık 3 yıl süren eğitimler aldım. İstanbul, Dalaman ve Denizli'de farklı havalimanlarında uçuşlar gerçekleştirdim. Pilotluk, ciddi disiplin ve büyük emek isteyen bir meslek. Gelişmiş eğitim altyapısıyla büyük fırsatlar sunan Türkiye'de bu eğitimi almak büyük bir avantaj." dedi. İstanbul'da kendi muayenehanesinde hastalarını kabul eden Raufi, "Diş hekimi olmak kendi tercihimdi. Ailem ve arkadaşlarım çok destekledi. Ülkemizin durumu nedeniyle burada yaşamaya devam ediyoruz. Artık Türk insanına hizmet ediyoruz. Türk, Afgan ya da yabancı ayırt etmiyoruz. Hastalarımız arasında her kesimden insanlar var." dedi.

BU ÜLKEYE HİZMET ETMEKTEN MUTLUYUM

Türk insanına hizmet etmekten mutluyum diyen Diş Hekimi Feyyaz Raufi, önce hazırlık eğitimini tamamladı, ardından Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı. Bugün İstanbul'da kendi muayenehanesinde hastalarını kabul eden Raufi, "Diş hekimi olmak kendi tercihimdi. Ailem ve arkadaşlarım çok destekledi. Türkiye'de eğitim kolay değil ama derslerine yoğunlaşan herkes başarılı olabilir. Ben de çok çalışarak mezun oldum ve bugün insanlara hizmet veriyorum." diye konuştu. Raufi, savaş koşulları nedeniyle Türkiye'de kaldıklarını belirterek, "Ülkemizin durumu nedeniyle burada yaşamaya devam ediyoruz. Artık Türk insanına hizmet ediyoruz. Türk, Afgan ya da yabancı ayırt etmiyoruz. Sağlıklı bir yaşam için ağız ve diş sağlığına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Dişlerinizi düzenli fırçalayın, sağlıklı dişler demek sağlıklı beden demektir." ifadelerini kullandı.

PİLOTLUK DİSİPLİN VE EMEK İSTİYOR

Pilotluk hayalimi Türkiye'de gerçekleştirdim diyen Abdulbari Ayni, önce Türkçe ve İngilizce öğrenerek üniversite yolculuğuna başladı. Uluslararası İlişkiler bölümünü başarıyla tamamlayan Ayni, Erasmus programıyla Avrupa'da da eğitim görme şansı yakaladı. Üniversite sonrasında ise pilotluk mesleğine yöneldiğini belirten Ayni, "Yaklaşık 3 yıl süren eğitimler aldım. İstanbul, Dalaman ve Denizli'de farklı havalimanlarında uçuşlar gerçekleştirdim. Pilotluk, ciddi disiplin ve büyük emek isteyen bir meslek. Türkiye'de bu eğitimi almak büyük bir avantaj. Gençlere tavsiyem, imkanlarını gezmeye değil eğitime harcasınlar. Türkiye, gelişmiş eğitim altyapısıyla büyük fırsatlar sunuyor." dedi. Ayni, üniversite yıllarında elde ettiği deneyimlerin, mesleki hayatına yön verdiğini belirterek şunları söyledi: "Erasmus sayesinde Avrupa kültürünü tanıma şansı buldum. Bu da bana vizyon kattı. Türkiye büyük bir ülke, eğitim için pek çok fırsat sunuyor. Bu imkanları değerlendirmek gençlerin elinde. İmkan bulduktan sonra doğru tercihlerle hayaller gerçeğe dönüşebilir."