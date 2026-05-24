Gazze’de çocuklar bayramı unuttu

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı hazırlığı yaparken, abluka altındaki Gazze'de çocuklar yeni kıyafet yerine bombardıman sesleriyle, bayram sofraları yerine açlıkla karşı karşıya... Görüştüğümüz Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze'de bu yıl "kurbanlıkların olmadığı bir bayram" yaşandığını söyledi. es-Sevabite, "Gazze'de bayram sevinci değil, kayıp, korku ve hayatta kalma mücadelesi var. Çocuklar bayram heyecanı değil ölüm korkusuyla yaşıyorlar" dedi. Kurban Bayramı yaklaşırken İslam dünyasında hazırlık telaşı başladı. Çocuklar bayramlıklarını seçiyor, sofralar kuruluyor, milyonlarca aile yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşıyor. Ancak Gazze'de bu yıl ne bayram alışverişi var ne çocuk kahkahası ne de kurban telaşı...

Dünyanın gözleri önünde aylardır ağır bombardıman ve abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, Kurban Bayramı'na derin bir yıkımın, açlığın ve yasın gölgesinde giriyor. Bir zamanlar bayram sabahlarında tekbir seslerinin yükseldiği sokaklarda bugün sirenler ve patlamalar yankılanıyor. Çocukların oyuncak beklediği çadırlarda artık korku hâkim. Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma ruhu ise yerini hayatta kalma mücadelesine bırakmış durumda. Gazze'deki tabloyu SABAH Pazar'a değerlendiren İsmail es-Sevabite, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle halkın bu yıl "acı ve kayıplarla dolu bir bayram" yaşayacağını söyledi. Es-Sevabite, İsrail'in yalnızca insanları değil, günlük yaşamı, ibadetleri ve dini ritüelleri de hedef aldığını belirterek, "Bu yıl Gazze'de kurbanlık yok, güvenlik yok, huzur yok" ifadelerini kullandı. Gazze'de on binlerce ailenin işsiz kaldığını, maaş alamadığını ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini belirten Es- Sevabite, abluka nedeniyle kurbanlık hayvan girişinin tamamen engellendiğini söyledi. Bu durumun sadece ekonomik değil aynı zamanda dini özgürlükler açısından da ağır bir ihlal olduğuna dikkat çekti. Gelin sözü sahibine bırakalım. Ve bayram öncesi Gazze'de neler yaşandığını kendisinden öğrenelim...

BU YIL KURBANLIK YOK

"Gazze bu yıl Kurban Bayramı'nı trajik ve son derece ağır şartlar altında karşılamaktadır. Çünkü bu bayram, gelir kaynaklarını ve işlerini kaybeden on binlerce ailenin maaşsız kaldığı; devam eden saldırılar, ağır abluka ve sınır kapılarının kapatılması nedeniyle insanların en temel yaşam ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir ortamda gelmektedir. Bu aynı zamanda kurbanlıksız bir bayramdır. İsrail işgali, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile her türlü kurbanlığın Gazze Şeridi'ne girişini engellemiştir. Böylece sivillerin dini ibadetlerini yerine getirme özgürlüğü açıkça ihlal edilmiştir. Bu durum, on binlerce ailenin onlarca yıldır dayanışma, merhamet ve toplumsal yardımlaşma değerleriyle özdeşleşmiş olan bu mübarek ibadeti yerine getirmesini engellemiştir."

İSRAİL BAYRAM SEVİNCİNİ DE HEDEF ALIYOR

"İsrail işgali yalnızca insanları ve taşları hedef almakla yetinmemekte; aynı zamanda abluka, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları yoluyla günlük yaşamın ayrıntılarını, sevinç anlarını, ibadetleri ve dini ritüelleri de hedef almaktadır. Bu durum uluslararası insancıl hukukun ve tüm uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Tüm bu ağır koşullara rağmen Gazze'deki Filistin halkı inancına, direniş gücüne ve toplumsal birliğine sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır. Halkımız bu trajediyle kararlı bir irade ve yaşam, onur ve özgürlük konusundaki sarsılmaz bağlılıkla mücadele etmeyi sürdürmektedir."

BAYRAM ACI VE KAYIPLARLA KARŞILANACAK

"Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı bu büyük dini bayramı acı ve kayıplarla dolu kalplerle karşılamaktadır. Bunun nedeni İsrail işgalinin sürdürdüğü soykırım savaşı ile birlikte sivillerin hedef alınması, altyapının, vatandaşların evlerinin, barınma merkezlerinin ve temel yaşam unsurlarının geniş çapta tahrip edilmesidir. Halkımız Kurban Bayramı'nı her zaman toplumsal dayanışmayı, akrabalık bağlarını ve manevi sevinci yansıtan bir atmosfer içinde karşılamaya alışmıştı. Ancak Gazze Şeridi'nin yaşadığı felaket boyutundaki insani durum nedeniyle bayram artık hüzün, acı ve gelecek kaygısı mevsimine dönüşmüştür."

ÇOCUKLAR BAYRAMLIK GİYEMEYECEK

"Gazze'nin çocukları normalde bayramı sevinçle, yeni kıyafetlerle, oyuncaklarla ve akraba ziyaretleriyle karşılaması gerekirken bugün çadırlar ve yerinden edilmiş insanların barınma merkezlerinde trajik bir yaşam sürmektedir. En basit mutluluk ve huzur belirtilerinden mahrum bırakılmışlardır. Ne yeni kıyafetler vardır, ne oyuncaklar ne de güvenli oyun alanları... Bunun yerine bombardıman sesleri, korku, açlık ve yoksunluk vardır. Bu tablo, devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani felaketin boyutunu özetlemektedir."

ÖZGÜRLÜK İRADESİ DAHA GÜÇLÜ

"Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve insan hakları kuruluşlarına; soykırım savaşını durdurmak, sınır kapılarını derhal ve kalıcı olarak açmak, insani yardımların, kurbanlıkların ve temel ihtiyaçların girişine izin vermek için acilen harekete geçme çağrımızı yineliyoruz. Ayrıca dünyanın özgür insanlarını Filistin halkıyla dayanışmayı sürdürmeye, saldırıların durdurulması ve sivillerin acılarının sona erdirilmesi için ciddi çaba göstermeye davet ediyoruz. Filistin halkı tüm yaralara ve acılara rağmen kendi topraklarında kararlılıkla varlığını sürdürecek; meşru haklarına bağlı kalacak ve yaşam ile özgürlük iradesinin saldırıdan, ablukadan ve soykırımdan daha güçlü olduğuna inanmaya devam edecektir."