Ruhun ilacı belki de bir ağaçtır

2026 yılında Esmaeel Saeed ve arkadaşları tarafından yürütülen ve dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, doğanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmacılar 116 sistematik derlemeyi, 3 bin 870 bilimsel çalışmayı ve 10 milyondan fazla insanın verisini analiz ederek bugüne kadar bu konuda yapılmış en geniş araştırmalardan birini gerçekleştirdi. Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi: Doğada vakit geçirmek insanların stresini, kaygısını ve depresif belirtilerini azaltırken, pozitif duygularını ve psikolojik iyi oluşlarını anlamlı düzeyde artırıyordu. Aslında bu araştırma yeni bir gerçeği keşfetmiyor. Daha çok, insanlığın çok eski zamanlardan beri sezgisel olarak bildiği bir hakikati bilimsel verilerle doğruluyor. Çünkü insan doğanın içinde gelişti. Atalarımız günlerinin büyük bölümünü açık havada geçirdi, toprağa bastı, ufku izledi ve yaşamını doğanın ritmine göre sürdürdü. Fakat bugün çoğumuz günün büyük kısmını kapalı alanlarda, ekranların karşısında ve yapay uyaranların içinde geçiriyoruz. Belki de bu yüzden modern insanın en büyük problemlerinden biri yorgunluk değil, zihinsel gürültüdür. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Telefonlar, bildirimler, e-postalar, haberler ve sosyal medya arasında zihnimiz neredeyse hiç dinlenemiyor. Bedenimiz evde olsa bile zihnimiz geçmiş ile gelecek arasında mekik dokuyor. Bu durum zamanla stresin, kaygının ve içsel huzursuzluğun artmasına neden oluyor.

ZİHİN RAHATLIYOR

Doğa ise bunun tam tersini yapıyor. Bir ormanda yürüdüğünüzde, deniz kenarında oturduğunuzda veya bir parkta sessizce vakit geçirdiğinizde beyniniz çevreyi tehdit olarak algılamıyor. Kalp ritmi yavaşlıyor, kaslar gevşiyor ve zihin rahatlamaya başlıyor. Araştırmanın gösterdiği şey de tam olarak bu: Doğa yalnızca güzel bir manzara sunmuyor; aynı zamanda sinir sistemimizi sakinleştiriyor. Burada önemli olan nokta, doğanın etkisini görmek için günlerce bir dağ evinde kalmak zorunda olmamanızdır.

GÜNDE 10 DAKİKAYI KENDİNİZE AYIRIN

Yazımı bitirmeden önce size sufilerin yüzyıllardır uyguladığı basit bir yürüyüş tefekkürünü bırakmak istiyorum. Bir gününüzde on ya da on beş dakikayı kendinize ayırın ve sessizce yürümeye başlayın. Yürürken geçmişi düşünmeyin. Geleceği planlamayın. Sadece bulunduğunuz ana dönün. Önce gözlerinizi kullanın. Etrafınızdaki renkleri fark edin. Ağaçların tonlarına, gökyüzünün şekline, ışığın yeryüzüne düşüşüne dikkat edin. Sonra kulaklarınıza yönelin. Kuş seslerini, rüzgârın yapraklara dokunuşunu, uzaktan gelen sesleri yargılamadan dinleyin. Daha sonra teninizdeki hislere odaklanın.

Rüzgârın yüzünüze değmesini hissedin. Ayaklarınızın yere temasını fark edin. Her adımda toprağın sizi taşıdığını hissedin. Derin bir nefes alın. Havadaki kokuları fark edin. Toprağın, çiçeklerin, yağmurun veya ağaçların kokusunu içinize çekin. Sufiler buna bazen "uyanık yürüyüş" derler. Amaç bir yere ulaşmak değildir. Amaç, kendine ulaşmaktır. Çünkü insan çoğu zaman huzuru ararken çok uzağa gider. Oysa huzur çoğu zaman attığı adımın içindedir. Yavaşladığında, hissettiğinde ve fark ettiğinde bunu görmeye başlar. Belki de bugün ihtiyacınız olan şey yeni bir cevap değildir. Birkaç dakika boyunca yürümek, hissetmek ve Allah'ın yarattığı güzellikleri fark etmektir. Kalp bazen konuşarak değil, seyrederek iyileşir.

KALBİNİZ YORULDUĞUNDA TOPRAĞA BASIN

Araştırmada bahçe işleri ile uğraşmak, parkta yürümek, ağaçların arasında egzersiz yapmak veya düzenli olarak yeşil alanlarda vakit geçirmek gibi basit uygulamaların bile olumlu etkiler oluşturduğu görüldü. Yani ruhumuzun ihtiyaç duyduğu şey bazen büyük değişiklikler değil, küçük temaslardır. Bu nedenle kendinize küçük bir söz vermeyi deneyin. Önümüzdeki hafta boyunca her gün yirmi dakika doğada yürüyün. Telefonunuzu cebinize koyun. Bir şey öğrenmeye, çözmeye veya yetişmeye çalışmadan sadece etrafınıza bakın. Gökyüzünü izleyin, ağaçları seyredin, kuş seslerini dinleyin. İlk günlerde sıkılabilirsiniz; çünkü sürekli uyaranlara alışmış bir zihin sessizliği ilk başta boşluk olarak algılar. Ancak biraz sabrederseniz zihninizin yavaş yavaş sakinleştiğini fark edeceksiniz.

Mevlânâ'nın yürüyüşleri sevmesi, Yunus Emre'nin dağlardan söz etmesi ve dervişlerin doğanın içinde tefekkür etmesi tesadüf değildi. Onlar bugün bilim insanlarının araştırmalarla ortaya koyduğu bazı gerçekleri yüzyıllar önce deneyimlemişlerdi. İnsan bazen kendini kalabalıkların içinde kaybeder ama sessizliğin içinde yeniden bulur. Bugün birçok insan huzuru daha fazla çalışmakta, daha fazla kazanmakta veya daha fazla sahip olmakta arıyor. Oysa huzur çoğu zaman eklemekle değil, azaltmakla gelir. Biraz daha az ekran, biraz daha az acele, biraz daha az gürültü... Ve biraz daha fazla gökyüzü, biraz daha fazla ağaç, biraz daha fazla nefes. Kalbiniz yorulduğunda toprağa basın. Zihniniz karıştığında gökyüzüne bakın. İçiniz daraldığında bir ağacın gölgesine sığının. Çünkü Allah'ın yarattığı bu büyük kitapta bazen en güzel öğütler satırlarda değil, yapraklarda yazılıdır. Belki de bugün ihtiyacınız olan şey yeni bir hedef değil; sessiz bir orman yolu, hafif bir rüzgâr ve kendinizle yeniden buluşabileceğiniz birkaç dakikadır.