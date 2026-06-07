Yer gök Dua Lipa

O kendi neslinin yetiştirdiği en yetenekli, en güzel, en başarılı, en dikkat çekici sanatçılardan biri. Henüz 30 yaşında. Tüm dünyaca tanınmasını sağlayan çıkışınıysa sadece dokuz sene önce yani 2017 yılında yaptı. Kendi ismini taşıyan çıkış albümü, UK Albums Chart'ta üç numaraya kadar yükseldi. Albümden başta o dönem hepimizin ezberlediği New Rules başta olmak üzere Be the One ve IDGAF gibi yedi single çıktı.

DOKUZ YILDA 120 MİLYON DOLAR

Bu da henüz 20'lerinin başında olan genç bir sanatçı olarak oldukça iddialı bir piyasaya girişti. Ve şu geçen seneler boyunca her geçen gün hem sanatçı kimliği hem de kendi karakteriyle gerçekten de hepimizin gönlünde taht kurmayı bildi. Kimden söz ettiğimiz o kadar net ki! Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Callum Turner ile dünya evine giren Dua Lipa'dan bahsediyoruz tabii ki.

1995 doğumlu Dua Lipa, yaklaşık 120 milyon dolarlık bir servete sahip. Ve her geçen gün daha da oturan sanatçı kimliği hem de bir Hollywood starıyla yaptığı evlilikle çok daha büyük başarılara imza atacağı ve çok daha büyük bir servete sahip olacağı kesin. Her adımı ile klasik pop star duruşundan farklı bir duruşa sahip olduğunu gösteriyor.

Ailesine çok bağlı, çok kemikleşmiş doğruları ve inançları var, özel hayatı konusunda çok kesin çizgilere sahip. Ailesi ve kariyeri hayatında önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte özel hayatına, arkadaşlarına, seyahat etmeye, hobilerine düzenli bir şekilde yer açmayı biliyor. Modern zamanların en dikkat çekici ismi. Gerçekten de bir pop prenses olmak için doğmuş bir isim.

ARNAVUT KÖKENLİ MÜSLÜMAN

Dua Lipa, Arnavut ve Boşnak kökenli Müslüman bir ailenin kızı. Bosna Savaşı sırasında anne ve babası topraklarını terk edip İngiltere'ye yerleşiyor. Lipa, bu zoraki göçün ardından İngiltere'deki üçüncü yıllarını geçirdikleri dönemde dünyaya geliyor. 11 yaşına kadar da ailesiyle İngiltere'de kalıyor. Savaş biter bitmez, Kosova bağımsızlığını ilan eder etmez yeniden kendi ülkelerine Kosova'ya dönüyor. Dua Lipa'nın annesi bir avukat. Babası bir diş hekimi. Ancak gençlik yıllarında, savaştan önceki dönemde kendi ülkesinde oldukça ünlenen bir rock grubunun solisti... Baba tarafı çok ünlü tarihçilerle ve akademisyenlerle dolu... Dua Lipa ailesi için "Onlar sayesinde, onların bana olan güveni ve bana öğrettikleri çalışma etiği sayesinde bugün bu noktadayım. Onların öğrettiği gibi hep çok çalıştım" diyor.

KİTAP KURDU POP PRENSES

Dua Lipa seksi mi seksi, iddialı mı iddialı bir pop prenses, doğruya doğru. Ama bir yandan öyle yanları var ki kendi jenerasyonuna ve alttaki jenerasyonlara ilham verecek türden... Mesela sık sık kitap okurken yaptığı paylaşımlar, sosyal medyanın göbeğinde doğmuş jenerasyonlar için oldukça ilham verici. "Kendimi bildim bileli yanımda hep kitabım vardı. Nereye gidersem gideyim kitap kurduyum. Okumak bana ilham veren hayatta en çok zevk aldığım konulardan biri... Şarkı sözü yazarken de bana yardımcı oluyor" diye konuşuyor. Lipa tutkusunu bir kitap okuma kulübüne dönüştürmüş ve birçok yayın eviyle ve kitapçıyla da bu konuda çalışmalar yapan bir isim.

FİLİSTİN DAVASI BENDEN BÜYÜK

Dua Lipa, Filistin konusunda en net ve korkusuz tavra sahip olan sanatçılardan biri olarak dikkat çekiyor. Ailesi doğrudan Bella Hadid ve Gigi Hadid gibi Filistin bağlantılı değil. Tabii onların erkek kardeşi Anwar Hadid ile yaklaşık üç yıl süren ciddi bir ilişkiye sahip olduğunu da unutmamak gerekli. O aileyle kurduğu ilişki de etkili olabilir tabii ki şu anki siyasi duruşunda.

Ama tabii ki siyasi tavrında Yugoslavya'nın dağılması sırasında ülkelerinden ayrılıp hayatta kalabilmek için İngiltere'ye yerleşme kararı alan bir aileye mensup olması etkilidir. Bu nedenle İsrail'in Filistin topraklarına yönelik operasyonuna start verdiği andan itibaren bu duruma açık bir şekilde tepki veren ilk isimlerden biri kendisi.

KİŞİSEL KAYGILARIMIN ÇOK ÖTESİNDE

Süreç boyunca da bu görüşleri hakkında hiçbir şekilde geri adım atmaya niyeti olmadığın sıklıkla ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de Filistin davasına verdiği destek nedeniyle gelebilecek olumsuz tepkilerle yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek güçlü bir açıklama yaptı. Lipa; taciz edilme, kara listeye alınma ya da kariyer fırsatlarını kaybetme risklerinin kendisini ilgilendirmediğini, Filistin davasının kişisel kaygılarının ötesinde olduğunu vurguladı.

"Bütün dünya İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak için harekete geçiyor. Lütfen Gazze ile dayanışmanızı gösterin" şeklinde konuştu. Sanatçı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Siyasi konular hakkında konuştuğumda kendimi iki-üç kez kontrol ediyorum. Ama bu benden çok daha büyük bir meseleyle ilgiliyse ve gerekli olduğunu düşünüyorsam, işte o zaman konuşuyorum. Bunu yapmamın tek nedeni bu. Bu benim tek tesellim."

VARLIĞIMIN KENDİSİ POLİTİK

Londra'da Kosovalı Arnavut bir ailede doğan Dua Lipa, kökeninin açık siyasi duruşunu etkilediğini de belirterek, "Geçmişim ve kökenim göz önüne alındığında konuşmak benim için doğal bir eğilim. Varlığımın kendisi bile bir anlamda politik. Bu yüzden bu konulara yakın hissetmem benim için alışılmadık bir şey değil" dedi.