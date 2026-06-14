Trump’ın en büyük iki baş belası Netanyahu ve çöken ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri'nde iç siyaset artık yalnızca Washington'daki parti kavgası üzerinden değil; ekonomi, göç, kültürel kimlik, dijital sansür, federal–eyalet gerilimi ve dış politika krizlerinin iç kamuoyuna yansıması üzerinden şekilleniyor. Texas'taki hava sahası tartışmasından Super Bowl'daki kimlik polemiğine, sosyal medyadaki "İç Savaş 2.0" söyleminden İran krizinin petrol fiyatları üzerindeki etkisine kadar birçok başlık, ABD'de ara seçimlere giderken siyasi tansiyonun yükseldiğini gösteriyor. 8 Haziran 2026 günü İşçi Bayramı ile birlikte ABD'de ara seçim süreci fiilen yeni bir aşamaya girdi. Ön seçimlerin başlamasıyla birlikte hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar için artık siyasi hesaplar daha sert yapılacak. Ancak bu dönemin merkezinde yalnızca Kongre aritmetiği yok; Başkan Donald Trump'ın İran politikası, enflasyon, petrol fiyatları, ekonomik sıkıntılar ve iç siyasette derinleşen kutuplaşma var. Trump, ara seçimleri Cumhuriyetçi Parti açısından hayati bir mücadele olarak görüyor. Çünkü Kongre'de çoğunluğun kaybedilmesi, yalnızca yasa yapma gücünü değil; Trump'ın ikinci dönem gündemini, dış politika kararlarını, bütçe hamlelerini ve İran krizindeki hareket alanını da doğrudan etkileyebilir.

ARA SEÇİMLER NEDEN HAYATİ?

ABD siyasetinde ara seçimler çoğu zaman görevdeki başkan için referandum niteliği taşır. Tarihsel olarak başkanın partisi, ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde sandalye kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Bu nedenle 2026 Kasim'daki ara seçimler, Trump için yalnızca Kongre seçimi değil; kendi liderliğinin, ekonomi yönetiminin ve dış politika stratejisinin halk tarafından test edileceği bir süreç olacak. Trump şu anda Cumhuriyetçi ön seçimlerde etkisini artırmaya çalışıyor. Kendi çizgisine yakın adayları destekleyerek Kongre'de daha sadık bir Cumhuriyetçi blok oluşturmak istiyor. Ancak bu stratejinin riski de büyük. Trump'ın desteklediği adaylar Cumhuriyetçi tabanı mobilize edebilir; fakat bağımsız seçmenlerde, banliyö seçmeninde ve ekonomi konusunda kaygılı kitlelerde ters tepki yaratabilir.

ENFLASYON VE PETROL TRUMP'IN EN ZAYIF CEPHESİ

ABD'de seçmen davranışını en fazla etkileyen konuların başında ekonomi geliyor. Enflasyon, gıda fiyatları, kira, faiz oranları ve benzin fiyatları, ara seçim kampanyalarının ana başlıkları olacak. CBS News, Trump'ın son enflasyon verileriyle ilgili yaptığı "enflasyonu seviyorum" şeklindeki açıklamasını gündeme taşıdı. Trump bu ifadeyi, İran petrolü ve enerji piyasaları üzerinden savaş sonrası fiyatların düşeceği iddiasıyla kullandı. Ancak siyasi iletişim açısından bu tür cümleler Demokratlar için güçlü bir kampanya malzemesine dönüşebilir.

İRAN ARTIK İÇ SİYASET MESELESİ

Trump üzerindeki en büyük baskılardan biri İran krizi. İran'a yönelik her askeri hamle, petrol fiyatları üzerinden doğrudan Amerikan seçmeninin cebine yansıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, enerji piyasalarını tedirgin ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin fiyatlarını artırıyor; benzin fiyatları da ABD siyasetinde başkanların en kırılgan alanlarından biri olarak görülüyor. Trump bir yandan İran'a karşı güçlü lider görüntüsü vermek istiyor. Diğer yandan uzun sürecek bir savaşın, petrol fiyatlarını ve enflasyonu artırarak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere zarar verebileceğini görüyor.



ABD İÇ SİYASETİ KRİZLERLE DOLU

ABD'de son dönemde yaşanan birçok gelişme ilk bakışta birbirinden kopuk gibi görünüyor: Texas'ta hava sahasının güvenlik gerekçesiyle kapatılması, Elon Musk'ın "İç Savaş 2.0" benzetmesi, Super Bowl'daki İspanyolca performans tartışması, sosyal medyada sansür polemiği, eğitim müfredatı kavgası, göç ve sınır güvenliği tartışmaları... Ancak bu başlıklar bir araya getirildiğinde, ABD iç siyasetinde daha derin bir kırılmaya işaret ediyor. Federal hükümet ile eyaletler arasındaki yetki kavgası, kültürel kimlik tartışmaları, medya güvenilirliği, dijital alanın siyasallaşması ve göç politikaları, artık Amerikan siyasetinin merkezinde yer alıyor.

Trump bu fay hatlarını kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Göç konusunda daha sert söylem, federal bürokrasiye karşı mücadele, "derin devlet" vurgusu, teknoloji şirketlerine karşı ifade özgürlüğü tartışması ve kültürel muhafazakâr tabanı mobilize eden mesajlar, Trump'ın ara seçim stratejisinin ana unsurları olacak. Fakat bu strateji aynı zamanda kutuplaşmayı artırıyor. Cumhuriyetçi taban için güçlü görünen başlıklar, bağımsız seçmenlerde yorgunluk ve endişe yaratabilir. Bu nedenle 2026 ara seçimleri yalnızca parti sadakatinin değil, siyasi yorgunluğun da test edileceği bir seçim olacak.



ARA SEÇİMLERDE BÖYLE GİDERSE NE OLUR?

Mevcut tablo devam ederse, 2026 ara seçimleri Trump ve Cumhuriyetçiler için zorlu bir sınava dönüşebilir. Cumhuriyetçiler tabanı harekete geçirmekte başarılı olabilir; ancak seçimlerin kaderini belirleyecek olan bağımsız seçmenler, ekonomi ve istikrar üzerinden karar verecek. Eğer petrol fiyatları yüksek kalır, enflasyon düşmez, İran krizi uzar ve Trump'ın açıklamaları Demokrat kampanyalar için malzeme olmaya devam ederse, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde ciddi kayıplar yaşayabilir. Senato'da ise eyalet bazlı yarışlar belirleyici olacak. Buna karşılık Trump İran krizini bir anlaşmayla sonuçlandırır, enerji fiyatlarını aşağı çeker, ekonomide rahatlama mesajı verebilir ve Cumhuriyetçi adayları kendi tabanı etrafında birleştirebilirse, ara seçimleri "savaş döneminde liderlik" ve "Washington düzenine karşı mücadele" anlatısı üzerinden çevirmeye çalışacaktır. Ancak bugünkü tablo şunu gösteriyor: Trump artık yalnızca Demokratlarla yarışmıyor. Aynı anda İran'la, petrol piyasalarıyla, enflasyonla, federal kurumlarla, medya ile ve kendi partisinin seçim kaderiyle mücadele ediyor. Bu yüzden 2026 ara seçimleri, sadece Kongre'nin kimde kalacağını belirlemeyecek. Aynı zamanda Trump'ın ikinci dönem başkanlığının ne kadar güçlü devam edeceğini, İran politikasının iç siyasete nasıl yansıyacağını ve Amerikan seçmeninin savaş, ekonomi ve kimlik siyaseti arasında hangi önceliği seçeceğini de gösterecek. Amerika'da İşçi Bayramı sonrası başlayan bu yeni seçim dönemi, Trump için artık sıradan bir kampanya süreci değil. Bu dönem, Trump'ın hem içeride hem dışarıda kurduğu siyasi denklemin en büyük stres testi oldu.