Dünyayı ikiye bölen marka elçisi

İkinci intifada sırasında, 2000 yılında Kudüs'te dünyaya geldi. Filistinli-Sırp bir baba ile Fransız- Cezayirli bir annenin oğlu. Babası bir mühendis. Ancak inşaat sektöründe çalıştıktan sonra, otel işletmeciliği yapmış ve son olarak müzik dünyasına adım atmış bir isim. Kendisi de şu an hem yapımcı hem de profesyonel olarak DJ. Babasının babası doktor. Anneannesi piyanist ve müzik öğretmeni. Annesi Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma Ajansı'nda (UNRWA) çalışan üst düzey bir görevli. Arapça, Fransızca ve İngilizceyi mükemmel bir şekilde konuşuyor. Entellektüel, sanata meraklı, eğitimli ve sosyal yardım çalışmalarında sıklıkla yer alan bir ailenin oğlu Marwan Abdelhamid ya da tüm dünyanın onu tanıdığı ismiyle Saint Levant.

1948 SAVAŞI ÖNCESİ HARİTA

Boynunda her daim ana vatanı Filistin'in 1948 Filistin Savaşı (Savaş sırasında, Siyonist güçler Filistin topraklarının yaklaşık yüzde 78'ini ele geçirerek 700 binden fazla Filistinlinin sürgün edilmesine ve kaçmasına neden oluyor. Savaş sonrası ülkenin haritası değişiyor) öncesi bir bütün olduğu haritayı sembolize eden bir kolye taşıyor ve asla çıkartmıyor. Şarkılarının üç lisanda da söylese konular çoğu zaman sürgün, ana vatanını terk etmek, 'İsrail'den nefret' etmek konularında kilitleniyor. Tam da bu nedenle şarkıcı Saint Levant'nın geçtiğimiz günlerde dünyanın en güçlü ve büyük modaevlerinden biri olan Prada'nın marka yüzü olarak açıklanması büyük yankı uyandırdı. Saint Levant markanın çekimlerinde yine boynunda ana vatanının bölünmeden, savaş görmeden ve 'işgal edilmeden' önceki haritasını sembolize eden kolyeyi taşıyordu. Ve markanın fotoğraf çekimlerini gören İsrail yanlısı taraflar tek kelimeyle ayağa kalktı. İsrail'i 'yok sayan' bir haritayla yapılan çekimlerin iptal edilmesini ve 'ırkçı' olduğunu söyledikleri Saint Levant ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesini istediler.

MARKAYA BÜYÜK BASKI VAR

Arap kökenleriyle gurur duyan, İngilizce ve Fransızca kadar Arapça şarkılar da söyleyen, konserleri için stadyumları dolduran hayranlarına 'İsrail senden nefret ediyorum' diye şarkılar söyleten ve ana vatanı hakkındaki duruşundan tek bir adım bile geriye atmayan eğitimli, güçlü ve sembol bir isme dönüşmüş bir genç sanatçı var karşımızda. Markaların kendisiyle anlaşıp anlaşmamasını, uluslararası arenada yalnız bırakılmayı zerre umursamadığını söylüyor her röportajında. Tüm konserlerinin ya başında ya ortasında ülkesinin şu an içinde bulunduğu durumu, Gazze şeridinde yaşananları, ölenlerin sayısını anlatıyor. Konserlerine hep Filistin bayrağı ve Filistin davasının bir sembolü olan kefiye ile çıkıyor. Net, keskin ve davasında haklı olduğunu bilen birinin özgüveniyle herkese yaşananları sürekli olarak hatırlatıyor. İsrail taraftarları ise Saint Levant'nın söyleminin önünü kesme derdinde. Prada'ya da inanılmaz bir baskı olduğuna dair haberler de her gün dünya basınında yer alıyor. Prada da tüm bunlara rağmen geri adım atmayacağa benziyor.

GAZZE'DEKİ OTELLERİNİ BIRAKIP ÜRDÜN'E YERLEŞTİLER

Erkek kardeşinin doğumundan kısa süre sonra annesi ve babası, ailelerinin yanına Gazze'ye taşınıyor. Babası da Gazze Şeridi'nde Al Deira isimli 22 odalı bir butik otel açıyor. Orada Amerikan Uluslararası Okulu'na gitti. Çocukluğu sahilde, büyükanne ve büyükbabasıyla vakit geçirerek geçti. Ancak 2007 Gazze Savaşı'ndan sonra ailesiyle birlikte Ürdün'ün Amman kentine taşınmak zorunda kaldı. Sait Levant verdiği her röportajda Gazze'de geçirdiği zamanı "Hayatımın en güzel yılları" diyerek tanımlıyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNU

Abdelhamid, müzik tutkusunu babasından ve anneannesinden devralarak piyano ve saksafon eğitimi aldı. Müzik ana vatanını terk ettikten sonra ayakta kalmasını sağlayan şey oldu. Büyürken evde Fransızca, okulda İngilizce ve Filistinli mülteci kampı Al-Wehdat'ta Arapça konuştu. Mülteci kampında kaldıkları dönemde okuldan sonra yerel takımla futbol oynadı. 2018 yılında, 17 yaşındayken Kaliforniya Üniversitesi'ne kabul edildi. Santa Barbara'da Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve buradan mezun oldu....

İSMİ LÜKS FRANSIZ MARKASINA GÖNDERME

Aziz Levant aslına bakarsanız Fransız lüks moda markası Yves Saint Laurent'a ve doğduğu yer alan Gazze şeridine (Gazze Şeridi, kısaca Gazze olarak da bilinir aslında Batı Asya'nın Güney Levant bölgesinde Filistin Devleti'ni oluşturan iki Filistin bölgesinden biridir) gönderme yapan bir isim. Saint Levant, aşk ve hayatla ilgili şarkılar söylese de müziğe girişi tamamen siyasi parçalarla oldu. Siyasi konuları ele alan Jerusalem Freestyle ve Nirvana in Gaza yazdığı ve yayınlanan ilk şarkıları. Aynı dönemde TikTok'ta Filistin tarihini ve Arap kültüründeki toksik erkekliği ele aldığı videolar yayınlamaya başladı. Ve ardından 2022 yılında Saint Levant, üç dilli (İngilizce, Fransızca ve Arapça) rap parçası Very Few Friends'i yayınladı. Bu parça bir ay içinde yaklaşık 2 milyon YouTube izlenmesine ulaştı. Şarkı kısa süre sonra TikTok ve Instagram'da popüler oldu. Spotify'da da on dokuz ülkede 1 numaraya, ABD'de de ise 2 numaraya yükseldi. Global Viral 50 listesinde 2 numaraya ulaştı. 2023 yılında Saint Levant, From Gaza, with Love adlı EP'sini yayınladı. GQ Middle East tarafından 2023 yılının 'Yılın Erkekleri' arasında gösterildi. Yani ilk şarkısıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.