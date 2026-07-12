Vedalar ve devlerin düşüşü

2026 Dünya Kupası'nın en çok konuşulanı, büyük futbol ülkelerinin peş peşe saf dışı kalması oldu. Son Dünya Kupası'nı 2002'de kaldıran Brezilya, son 16 turunda Norveç karşısında 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Erling Haaland'ın golleriyle ortaya çıkan bu sonuç, Brezilya basınında deprem etkisine sebep oldu; gazeteler sonucu "24 yıldır süren bir kâbusun devamı" olarak yorumladı. Brezilya gibi Cristiano Ronaldo da, 41 yaşında dünya kupasını kaldıramadan kupaya veda etti.

MUHTEŞEM BİR KARİYERİN TEK EKSİĞİ...

Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda İspanya'nın 90+1. dakikada Mikel Merino ile bulduğu gol, sadece Portekiz'i değil, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayalini de bitirdi.

41 yaşındaki yıldız, maçın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı; sahanın ortasında uzun süre hüzünle oturdu, ardından taraftarları selamlayarak soyunma odasına yürüdü. Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri altı turnuvaya yayıldı: 2006'da yarı final, 2010 ve 2018'de son 16, 2014'te grup aşaması, 2022'de çeyrek final ve şimdi 2026'da yine son 16... Bu süre boyunca oynadığı 27 maçta 11 gol kaydeden Portekizli yıldız, tarihte altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu unvanını da aldı. Ancak kupa dolabında hâlâ eksik olan tek şey, en çok istediği o kupa oldu. Kariyeri boyunca yarıştığı Messi'yle bu alanda yarışamadı.

Portekiz basınının yerden yere vurduğu efsaneye Portekiz Başbakan Luís Montenegro, "Sen beş kez Altın Top ödülüne layık görülen, ilham verici bir lider olarak kalacaksın. Sen Portekiz tarihinin en büyük ikonusun" diyerek sahip çıktı.

BÖYLE Mİ OLACAKTI!

Neymar gözyaşları içinde milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. 130 maçta 80 gol atarak Brezilya tarihinin en golcü ismi olan 34 yaşındaki yıldız, kariyerinin başladığı stadyumda noktayı koydu. Teknik direktör Carlo Ancelotti ise yenilginin ardından bunun bir son değil, 'yeni bir dönemin başlangıcı' olduğunu söyledi. Aklıma bizim Montella geldi! Almanya da bu turnuvada erken veda edenler arasına girdi; son 32 turunda Paraguay karşısında 1-1'lik beraberliğin ardından penaltılarda elendi. Portekiz ise son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

BREZİLYA'NIN 24 YILLIK AVRUPA KABUSU

Son 6 Dünya Kupası'nda aynı senaryo yaşanıyor. Brezilya, son 16 turunda Norveç'e elenerek üst üste 6. Dünya Kupası'nda da bir Avrupa ülkesine boyun eğdi.

2006 – Fransa (Çeyrek final)

2010 – Hollanda (Çeyrek final)

2014 – Almanya (Yarı final, 7-1)

2018 – Belçika (Çeyrek final)

2022 – Hırvatistan (Çeyrek final, pen.)

2026 – Norveç (Son 16)





FAS'IN MASALI TATSIZ BİTTİ

Bu turnuvanın kalbi belki de en çok Fas'ta attı. Kanada'yı son 16 turunda 3-0 gibi net skorla eleyen Atlas Aslanları, Dünya Kupası tarihinde üst üste iki kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını kazandı. Brezilya, Almanya, Arjantin, Fransa gibi geleneksel güçlerin yanına, ilk kez bir Afrika takımı olarak adını yazdırdı.

Bu başarının kökleri 2009'a uzanıyor. Kral VI. Muhammed'in talimatıyla 70 milyon dolarlık bütçeyle kurulan futbol akademisi, ülke genelinde çocukları tarayan geniş bir izleme ağı oluşturdu. Kanada maçında iki gol atan Azzedine Ounahi bu akademinin yetiştirdiği isimlerden. Avrupa'da doğup büyüyen Faslı kökenli yetenekler milli takıma kazandırıldı; Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz bunlardan sadece biri. Kanada karşısında iki asist yapan Diaz, mutluluğunu dile getirirken halktan aldıkları desteğin inanılmaz olduğunu söyledi.

Fas için bu, tesadüfi bir başarı değil. 2022'de yarı finale yükselerek Dünya Kupası tarihinde bu aşamaya ulaşan ilk Afrika takımı olan Atlas Aslanları, dördüncülükle tamamladığı o turnuvanın ardından 2026'da bir kez daha son sekize adını yazdırarak bunun bir istisna olmadığını kanıtladı. Bu yazı kaleme alınırken oynanan maçta iki Afrika kökenli Fransız Mbappe ve Dembele golleriyle Fas'ın 2026 serüvenine nokta koydu. 2030'da Fas final oynar demeyi düşünüyordum ama bu seviyedeki maçta hırstan yoksun futbol şaşırttı! 2030 FIFA Dünya Kupası, turnuvanın 100. yılı olması nedeniyle Fas, İspanya ve Portekiz'in ana ev sahipliğinde olacak.

MESSİ'NİN PEŞİNDE

Turnuvanın en akılda kalan insan hikâyelerinden biri ise sahanın dışında yazıldı. Üç Arjantinli arkadaş, geçen yılın ağustos ayında Güney Amerika'dan yola çıkarak bisikletleriyle 16 ülke geçti, dokuz aylık yolculuğun ardından 17 bin 700 kilometre kat ederek Kansas City'ye ulaştı, üstelik ellerinde maç bileti dahi yokken... Hedefleri tekti: Lionel Messi'yi ve Arjantin'i Dünya Kupası'nda desteklemek. Mayıs ayında ABD'ye ulaştıklarında, küçük bir kutlama bile yaptılar. Yerel yöneticiler bu müthiş gayreti onurlandırmak için üç futbol aşığını Arjantin'in ilk maçında stadyumda ağırladı.

Bu üç arkadaş gibi turnuvayı takip eden gazeteciler de kendi mücadelelerini yaşıyor. ABD, Kanada ve Meksika'ya yayılan 16 şehir arasında mekik dokuyan basın mensupları, turnuvanın ilk bölümünde yalnızca birkaç hafta içinde onlarca uçuşa binmek zorunda kaldılar. Bu geniş coğrafya, üç ülkede ortak düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın hem büyüsünü hem de zorluğunu bir arada taşıyor.



SON KEZ: MESSİ Mİ, RONALDO MU?

Portekiz'in -yoksa Ronaldo mu desem- Dünya Kupası'na vedası bitmeyen o tartışmayı alevlendirdi. Messi'nin 2022'de Katar'da kazandığı şampiyonluk, iki efsane arasındaki en büyük fark. Peki bu oynadığı beş kulübü de zirveyi taşıyan Ronaldo ile, konfor alanı Barselona şehrinden gönderilmese gitmeyecek olan Messi karşılaştırabilir mi? Evet ben de sihirbaz Messi'yle aynı çağda yaşadığım için kendimi şanslı görüyorum ama Zlatan'ın biyografisini okuduğumdan beri 'kolej çocuğu'na değil hırçın Ronaldo'ya bir tık daha yakınım...