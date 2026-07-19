88 yaşında ilk albümünü çıkardı

Hayallerinizin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç değildir. Ünlü oyuncu Anthony Hopkins, 88 yaşında hepimize hayallerimizi her zaman hayata geçirebileceğinizi gösterdi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 'ilk aşkım' dediği müzik alanında çalışmalarını herkesle paylaştı. Ve 21 Ağustos'ta satışa çıkacak ilk albümünün ilk single'ı yayınladı. Doğal olarak tüm dünya klasik müzik üzerine böyle bir yeteneği ve çalışması olduğunu bilmediği için büyük bir şaşkınlık yaşadı. Albümünün ismini Life is a Dream yani Hayat bir Rüya olarak seçen usta oyuncu Hopkins'in ilk single'ı da Bracken Road yani Eğreltiotu Yolu ismini taşıyor. Hopkins herkesi şaşkınlığa uğratan yeni kariyer açılımı hakkında yaptığı ilk açıklamada "Dört yaşında piyano çalmaya başladım. Müzik benim ilk arzumdu, ilk dileğimdi" dedi.

BESTE YAPMAYA ALTI YAŞINDA BAŞLADI

Ünlü oyuncu, "Hayatım boyunca müzik besteledim. Bu parçaların bazıları on yıllardır benimle birlikte. Altı yaşında piyanoda doğaçlama yapmaya yani beste yapmaya başladım. İlk gençlik yıllarında yerel tiyatro oyunları için müzik besteliyordum. Oyunculuk kariyerim ilerlerken de müzik bestelemeye devam ettim. Şimdi bu albümde hayatımın çeşitli dönemlerinden eserler içeriyor" diye konuştu. Albüm, Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirdi. Orkestrayı Grammy ödüllü şef Gustavo Dudamel yönetti. Ve nisan ayında Londra'da Alexandra Palace'ta kaydedildi.

160 MİLYON DOLARLIK SERVET

Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir serveti bulunan Hopkins, 2003 yılından bu yana Stella Arroyave ile evli. İlk evliliğini 1966'dan 1972'ye kadar oyuncu Petronella Barker ile yapan Hopkins'in bu evlilikten bir kızı bulunuyor. 1973'ten 2002'ye kadar Jennifer Lynton ile evli kalan Hopkins'in torunları da var. Hopkins verdiği röportajlarda üretiyor olmanın ve çalışmanın insana en iyi gelen şey olduğunu sık sık dile getirip, "Üretmeyen bir insan için hayat büyük bir zorluk. Bağımlılıklar son derece ürperticisi ve vazgeçilmesi gereken şeyler. Aile insanı hayata bağlayan önemli bir unsur. İlişkiler şekil değiştirebilir ancak aile bağlarını sağlam bir şekilde tutmaya odaklanmak gerekiyor" diye konuşuyor.



OYUNCULUK KARİYERİ DE SÜRÜYOR

Albümün yapımcısı olan şirket single hakkında, "Single ve genel olarak Hopkins'in Güney Galler'de geçen çocukluk anılarından ilham alıyor. 1940'lardaki aile evinin etrafındaki sokaklardan, çayırlardan, tarlalardan ve dağlardan ilham alan ve tamamen çocukluk anılarıyla işlenmiş bir albüm" açıklaması yaptı. Belki Hopkins'in böyle bir çalışmanın içinde olduğunu bilmesek de ünlü oyuncunun zor zamanlarda müziğe yakınlaştığını hepimiz pandemi zamanında görmüştük. Hopkins 2020'de, pandemi sırasında Twitter hesabından kedisi Niblo'ya piyano çalarken çekilmiş videolarını paylaşıyordu. Eserleri kusursuz bir şekilde icra edişi de kesinlikle gözden kaçacak türden bir şey değildi. Peki bir yandan albümü üzerinde çalışan Hopkins oyunculuk kariyerini bir yana mı bırakmıştı? Tabii ki hayır. Bir yandan bir filarmoni orkestrası eşliğinde besteleri çalınırken ve yoğun bir stüdyo süreci yaşarken bir yandan da oyunculuk kariyeri dolu dizgin sürüyordu. Anthony Hopkins; Helena Bonham Carter, Caitriona Balfe ve Emma Laird ile birlikte Cornwall'da geçen bir dönem aşk filmi olan The Housekeeper'da başrolleri paylaşıyor. Sir Richard Eyre'ın yönettiği film, zengin detaylarla bezenmiş bir dönem ortamında yasak aşkı, gizli arzuları ve tutkunun tehlikelerini ve cazibesini ele alıyor. Ve Hopkins bu filmde de yine kusursuz oyunculuğuyla göz kamaştırıyor.

ASPERGER SENDROMU VAR

Anthony Hopkins'e yetişkinlik döneminde, otizm spektrum bozukluğu kapsamında değerlendirilen Asperger sendromu teşhisi konuldu. Ancak ünlü oyuncu bu etiketleri çok önemsemediğini belirterek, bu durumu bir engel olarak değil, insanı hayatta tutan ve farklı bir bakış açısı kazandıran bir yaşam biçimi olarak gördüğünü ifade etmişti. Hopkins, eşi Stella Arroyave'nin yönlendirmesiyle 70'li yaşlarında bu nörogelişimsel durumu öğrendiğini açıkladı. Asperger sendromu; genellikle sosyal etkileşimde zorluklar ve belirli konulara karşı aşırı, takıntılı odaklanma ile karakterize edilir. Hopkins, bu durumun kendisine detaylar üzerinde yoğunlaşma ve insanları farklı bir bakış açısıyla analiz etme yeteneği kazandırdığını söyledi.

BAĞIMLILIKLARINI BIRAKTI

Hopkins alkol karşıtı söylemleriyle tanınıyor. 1975 yılında alkol kullanmayı tamamen bırakan ve o günden bu zaman ağzına alkol sürmemiş olan Hopkins, 2003 yılında da sigara içmeyi bıraktı. Bağımlılıklarla ilgili sık sık açıklamalar yapan oyuncu, "Herkese hayatı seçmelerini söylüyorum. Hayat sürprizlerle dolu büyüleyici bir şey. Bunu zedeleyebilecek her şeyden uzak durmakta yarar var" diye konuşuyor.