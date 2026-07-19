Büyük final öncesi zaman yolculuğu: Geleceğe dönüş

Pek çok kişi gibi beni de çocukken en çok heyecanlandıran Jules Verne'in 80 Günde Devrialem kitabıydı. Phileas Fogg'un zamana karşı yarışarak dünyayı turlama hikayesi, o yaşlarda sınırları zorlayan, ulaşılamaz bir macera gibi gelirdi. Bugün kitapları yakma akımı çıktı. Oysa kitapları bizim hayal dünyamızın sınırları büyütüyor. Belli ki hayal kurmamızı da istemiyorlar, yapay zeka bizim yerimize hayal kurar nasılsa! Sonra Robert Zemeckis'in yönettiği ve başrolünde Michael J. Fox'un harikalar yarattığı o unutulmaz Geleceğe Dönüş filmi çıktı. Geleceği hayal ettik. Acaba nasıl olacaktı gelecek? Sizi bu akşamki finalin gürültüsünden uzaklaştırıp futbolun 2030 yılındaki geleceğine götürelim. Çünkü FIFA'nın şimdiden tasarladığı o devasa planlama, sadece bir sonraki turnuva değil, aynı zamanda futbolun geçireceği büyük dönüşümün de habercisi.

KULÜPLER, ÜLKELERLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

48 takımlı fikstür sebebiyle kıtalararası seyahatlerinin getirdiği büyük yük, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile FIFA'yı savaşın eşiğine getirecek. Real Madrid veya Manchester City gibi milyar dolarlık dev kulüpler, kendi yatırımları olan oyuncuların üç kıtayı kapsayan bu seyahat sirkinde yıpratılmasına sessiz kalmayacak. Kulüpler, oyuncuların milli takımlara gitme kurallarını esnetmek veya kendi bağımsız liglerini kurmak için baskılarını daha da artıracak. 2030 Dünya Kupası aslında bize şunu fısıldayacak: Futbol artık havayolu şirketlerinin, dev yapay zeka yazılımlarının ve Infantino'nun küresel diplomasi satrancının piyonu oldu!





BİR SEYAHAT MANİFESTOSU

2030 yılında kupa tek bir ülkede veya tek bir kıtada değil, tam üç farklı kıtada (Avrupa, Afrika, Güney Amerika) ve altı farklı ülkede oynanacak. İspanya, Portekiz ve Fas turnuvanın ana ev sahipliğini üstlenirken; Arjantin, Uruguay ve Paraguay ise turnuvanın 100. yılına özel olarak ilk grup maçlarını kendi evlerinde oynayacak. Bu planlamanın sahaya yansıması tam anlamıyla bir seyahat sınavına dönüşecek. Bir futbolcu turnuvanın ilk maçında Buenos Aires'te sahaya çıktıktan sonra, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir uçuşla ve beş saatlik zaman farkını aşarak Madrid veya Lizbon'a seyahat edecek. FIFA, bu seyahat yükünü ve sporcu sağlığını korumak amacıyla ilk maçlar ile ikinci maçlar arasında 11 ila 12 günlük bir dinlenme süresi tanınacağını resmi olarak açıkladı. Ancak bu uzun dinlenme süresi, turnuvada okyanus aşırı seyahat yapmayan diğer takımların maç takvimleriyle karşılaştırıldığında ciddi bir dinlenme ve hazırlık adaletsizliği doğuracak.

BUKALEMUN INFANTİNO!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, görev süresi boyunca gittiği her büyük turnuvada o ülkenin en güçlü liderleriyle gündemden düşmedi. 2018 yılında Rusya'da Vladimir Putin ile Kremlin'de bir araya gelip Dostluk Nişanı aldı. 2022'de Katar'da insan hakları eleştirilerine karşı yaptığı konuşmasıyla hafızalara kazınmıştı. Onun bu küresel diplomasi becerisinin en dikkat çekici yansımalarından biri, ABD Başkanı Trump ile kurduğu yakın ilişkide görüldü. Infantino, Trump'ın New Jersey'deki ünlü Bedminster Golf Kulübünde bizzat ağırlandı. Sadece çok özel konukların kabul edildiği bu kulüpteki temasların bedeli oldu. Trump'ın 'ricası' üzerine ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kart cezasını erteledi. Lakin ikilinin bu çabası ABD'nin elenmesine engel olamadı. 2030 yılına gelirsek Infantino, Fas Kralı VI. Muhammed yakın dost olacak. FIFA'nın son yıllarda Afrika futboluna yaptığı büyük yatırımlar ve Fas'ın turnuva için ayırdığı dev bütçe, Infantino'nun koltuğunu sağlamlaştırıyor.

ELEMESİZ DÜNYA KUPASI

FIFA Konseyi'nin aldığı kararla, bu tarihi turnuvanın yayıldığı altı ülke de eleme oynamadan doğrudan turnuvaya katılacak. İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay eleme gruplarında ter dökmeden kendilerini doğrudan 48 takımlı bu devasa turnuvanın içinde bulacak. Bu karar en çok Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) elemelerini etkiliyor. Toplamda 10 ülkenin mücadele ettiği Güney Amerika elemelerinde, en güçlü üç takım olan Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ın eleme oynamadan turnuvaya katılması, bölgedeki diğer yedi ülkenin işini oldukça kolaylaştıracak.