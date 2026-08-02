Onlar İsrail’e karşı vicdanın sesi oluyor

İsrail, Gazze'de 6 yaşındaki Hind Receb gibi yaklaşık 20 bin çocuğun sesini bombalarla kesti. Ancak 'vicdanlı sesleri' susturamıyor. Dünyaca ünlü isimler Yahudi lobilerinin baskılarına, iftiralarına ve boykot çağrılarına rağmen insani duruşlarından vazgeçmiyor. Kırmızı halılardan ödül törenlerine yüzlerce kameranın önünde ve milyonlarca takipçili sosyal medya hesaplarında Gazzeli mazlumlara destek verip 'siyonizmin çirkin yüzünü' dünyaya duyuruyorlar.

Bombalar masum bebeklerin üstüne yağıyor. Çocukların gözleri önünde anne babaları katlediliyor. Bütün ailesini kaybetmiş çocuklar korkuyla etrafa bakıyor. İnsanlar panikle bir yerlere kaçışıyor. Alevlerin arasından çığlıklar duyuluyor. İnsanlar, en sevdiklerinin parçalanmış cesetlerini poşetlerde taşıyor.

YAŞANANLAR FİLM SAHNESİ DEĞİL!

Yerlerinden yurtlarından olan on binlerce insan güneş, yağmur, fırtına demeden günlerce yürüyüp güvenli bir yer arıyor. Açlıktan çöpleri karıştırıyor, toprağa saçılmış unları ayrıştırmaya çalışıyor... Düşününce bile insanın yüreğinin dayanamayacağı daha büyük, çok daha derin acıları yaşıyorlar. Bunlar, Çizgili Pijamalı Çocuk (The Boy in the Striped Pajamas), Hayat Güzeldir (Life Is Beautiful), Piyanist (The Pianist) ve Schindler'in Listesi (Schindler's List) filmlerinden sahneler değil. Bunlar buz gibi gerçekler. Gazze'nin gerçeği. 8 Ekim 2023...Bu tarihten beri dünya canlı yayında İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı 'soykırımı' izliyor. Siyonist İsrail rejiminin terörist ordusu, tüm dünyanın gözü önünde sevinç çığlıkları atarak masum Filistinlileri katlediyor.

29 Ocak 2024...Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle altı yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile beş akrabasının bulunduğu araç güvenli alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıktı. Ancak, araç İsrail askerlerinin hedefi oldu. Araçtaki beş akrabası katledilen küçük kız, telefonla ulaştığı Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen birini gönderin" diye üç saat boyunca yalvardı...

Ve ardından küçük kızın sesi kesildi. 12 gün sonra, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası kurşunların delik deşik ettiği araçta, küçük Receb, dayısı, dayısının eşi ve üç çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Evet katil İsrail, Gazze'de küçük Hind Receb gibi yaklaşık 20 bin çocuğun sesini kesti. Ancak dünyanın dört bir yanındaki "vicdanlı sesleri" susturamıyor.

GAZZE'NİN ÇIĞLIĞI OLDULAR

Soykırımcı İsrail ve Yahudi lobileri Gazze'deki yaptıkları barbarlığın görünürlüğünü engellemek için ana akım medyadan sosyal medyaya kadar çok sayıda platformda sansür uyguluyor. Bu soykırıma 'soykırım diyeni' ve bu 'soykırımı duyurmaya çalışanı', bu 'soykırıma karşı çıkanı' ise türlü alçakça oyunlarla, propagandalarla ve baskılarla susturmaya çalışıyorlar. Ancak tüm baskılara tüm karalama kampanyalarına rağmen insani değerlere sahip milyonlar susmuyor. Gazze için yeni ve etkili bir cephe oluşturuyorlar: Vicdanlı sesler cephesi.

Dünyaca ünlü isimler, bulundukları her platformda Gazze'nin çığlığı oluyor. İşlerini kaybetseler de, iftiralara uğrasalar da, ölüm tehditleri alsalar da insani duruşlarından vazgeçmiyorlar. Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, ABD'li aktris Susan Sarandon, dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden İspanyol Pep Guardiola gibi çok sayıda isim, Gazze'ye destek olup siyonizmin çirkin yüzünü dünyaya duyuruyor.

Milyonlarca takipçili sosyal medya hesaplarından Gazzeli çocukların acılarını paylaşıyor ve Filistin'e destek veriyor. İsrail'in soykırımına karşı çıkıyorlar. Binlerce kameranın çevrildiği kırmızı halılarda hem sözleriyle hem de taşıdıkları sembollerle Filistin'in yanında olduklarını dile getiriyorlar. Eylemlere katılıyor, çok net bir duruşla Gazze'deki dramı daha da görünür hale getiriyorlar.

KEFİYEYİ BOYNUNDAN İNDİRMİYOR

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail'e yönelik en sert eleştirileri dile getiren ünlülerden biri. Bardem, "Gazze'de işlenen suçlar devam ediyor. Soykırım bir gerçektir" ifadelerini kullanırken, sessiz kalanların da yaşananlara ortak olduğunu söyledi. 2025'te Emmy Ödülleri'ne boynuna doladığı Filistin kimliğinin ve direnişinin sembollerinden olan Filistin kefiyesiyle katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi. "Özgür Filistin" ifadelerini kullandı. ABD film yapım şirketi Paramount tarafından 'kara listeye' alındı. Ünlü aktör, "Buna hiç şaşırmadım. Ama mesele onların kara listesi değil; mesele senin kiminle çalışmak istediğin" dedi.

'SUSMAYA HİÇ NİYETİM YOK'

Dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden Pep Guardiola, her fırsatta mikrofonlara Gazze'deki trajediden bahsediyor. İspanya'daki Filistin dayanışma etkinliğinde söz alan Guardiola, "Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik" dedi. Guardiola, kendini eleştirenlere karşı ise "Susmaya hiç niyetim yok, Gazze için konuşmaya devam edeceğim" diyor.

SAHNELERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. Waters, Gazze'ye destek verdiği için İsrail lobisinin hedefi haline geldiğini açıkladı. Dünyaca ünlü Imagine Dragons grubu, konserlerinde sahnede Filistin bayrağı açtı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce ünlü isim imza kampanyalarına katılarak GazPep ze'deki soykırımın durması için çağrı yaptı.

BASKILARA BOYUN EĞMEDİLER

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor, Gazze'de yaşananlara göz yummak mümkün değil" dedi. Sanchez, İsrail'in tepkisine rağmen Filistin devletini resmi olarak tanıdı. Gazze'deki insani krize karşı ses yükseltmeye devam etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, tüm baskılara rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı verdi. Bu karar sonrası İsrail ve Yahudi lobilerinin hedefi oldu. Cinsel taciz iddialarıyla hakkında soruşturma başlatıldı. 2002 yılında kurulan UCM'nin tarihinde bir ilk yaşandı. Kerim Han görevden alındı. Dünyanın en prestijli gazetelerinde çalışan çok sayıda isim de kariyerlerini kaybetme pahasına Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.

HER YERDE ENGELLENDİ AMA SUSMADI

ABD'li aktris Susan Sarandon, her fırsatta Filistin'e verdiği desteği dile getirdi. İspanya'nın en önemli sinema ödülleri olan Goya'da Uluslararası Goya Ödülü'ne layık görülen Sarandon, basın toplantısında Gazze'ye destek vermesinden dolayı, işlerinin engellendiğini söyledi. Filistin'e destek verenlerin ABD'de baskıya uğradığını aktaran Sarandon, "Sesimi yükselttiğim için menajerim beni kovdu. Hatta televizyona çıkmam bile yasaklandı. Hiçbir filmde oynayamadım, Hollywood ile ilgili hiçbir şeyde yer alamadım" dedi.

ŞARKILAR YAZIP SLOGANLAR ATTIRDI

ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını en sert eleştiren sanatçılardan biri oldu. Gazze'deki saldırıları, İsrail'in politikalarını ve Batı'yı eleştirdiği "Hind's Hall" ve "Hind's Hall 2" şarkılarını yayınladı. Şarkılardan elde edilen gelirleri, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağışladı. Konserlerinde "Özgür Filistin" sloganları attırdı. Tepkiler baskılar onu susturmadı.

BU DAVA BENDEN BÜYÜK!

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Protestolara katılıp Filistin'e destek verdi. Baskılara rağmen susmayacağını belirten sanatçı, Filistin mücadelesinin bireysel kaygılardan üstün olduğunu dile getirdi. Lipa, "Filistin davasına verdiğim destek nedeniyle tepki görmeyi göze alıyorum. Taciz edilmem, kara listeye alınmam ya da iş fırsatlarının elimden alınması umurumda değil. Çünkü bu dava benden daha büyük" sözleriyle net bir duruş sergiledi.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA GEZDİ

Dünyanın en iyi genç futbolcusu olarak görülen Barcelona forveti Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamaları sırasında Filistin bayrağı taşıyarak Gazze ile dayanışma mesajı verdi. Yamal'ın Barcelona sokaklarında kulüp otobüsü üzerinden Filistin bayrağı sallaması çok ses getirdi. Ancak, bu görüntülerden rahatsız olan İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze'ye destek veren Fas kökenli İspanyol milli futbolcuyu hedef aldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ SUSTURMADI

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, Gazze halkına verdiği desteklerle sık sık adından söz ettiriyor. 59 milyonu aşkın takipçisi olan sosyal medya hesabından Gazze'deki insanlık trajedisine dikkat çekiyor. Protestolara katılıyor yardım etkinliklerinde en önlerde yer alıyor. Siyonistlerin hedefindeki Hadid, ölüm tehditleri aldı ve iş birlikleri iptal edildi.

SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR!

ABD'li yönetmen ve oyuncu Mark Ruffalo, her fırsatta Gazze'deki insani krize dikkat çekiyor. Katıldığı festivallerde Gazze'nin yanında olduğunu dile getiriyor. Sosyal medya yaptığı paylaşımında "Gazze'de tanık olduğumuz şey sadece bir trajedi değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Sessizliğiniz suç ortaklığıdır" ifadeleriyle dünyaya seslendi. Ruffalo, Netanyahu'yu ise "manyak bir katil" olarak nitelendirdi. Filistin'e verdiği destek nedeniyle bazı çevrelerden yoğun eleştiri alsa da Gazze'ye sahip çıkmaya devam ediyor.