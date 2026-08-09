Cebimizdeki saatli bomba yasadışı bahis

İlk sanal bahisten kazandığı parayı alamayınca ölüm tehdidiyle karşılaşıp taşınmak zorunda kalan da var, slot oyunlarına bağımlı hale gelip psikolojisi bozulan da... Bir diğeri 45 dakikada 50 bin TL kaybedip babasının desteğiyle hayata dönebildiğini söylüyor. Bu vahim tablo bütün dünyayı sarsmış durumda. Uluslararası oyun ve bahis denetim kuruluşu Gaming Compliance International, yasadışı bahis ve kumarın yıllık hacminin 5.9 trilyon dolara ulaştığını söylüyor.

Dünyada sanal bahislerin yüzde 78'i artık yasadışı kanallar üzerinden yürütülüyor. Psikologlara göre bu tablonun özellikle çocuklar ve gençler için eşi görülmemiş bir risk oluşturduğu uyarısında bulunuyor. Türkiye'de kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'a destek için başvurular yalnızca son yedi ayda yüzde 24'ten fazla arttı; en büyük risk grubunu ise 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturuyor.

Uzmanlara göre yalnızca siteleri kapatmak yetmiyor. Bahis reklamlarının ve sponsorlukların tamamen yasaklanması gerek. Kredi kartı ve para transferlerine sıkı denetim getirilmesi, çocuklara dijital ve finansal okuryazarlık kazandırılması, ailelerin ise erken belirtilerde profesyonel destek alması gerekiyor.

Dijital dünyada sunulan sınır tanımayan erişim kolaylığı, yasadışı bahsi özellikle gençler ve ne yazık ki çocuklar için her zamankinden daha tehlikeli ve ulaşılabilir bir noktaya taşıdı. Akıllı telefonlar aracılığıyla doğrudan ceplere kadar giren sanal kumar; yalnızca para kaybettiren geçici bir alışkanlık değil; aileleri dağıtan, gençleri suç örgütlerinin ağına düşüren ve toplum sağlığını kökünden tehdit eden devasa bir bağımlılık krizine dönüştü. Uluslararası oyun ve bahis denetim kuruluşu Gaming Compliance International (GCI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla yasadışı bahis ve kumarın küresel yıllık hacmi 5,9 trilyon dolara ulaştı. ABD ve Çin dışındaki hemen her ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını geride bırakan bu rakam, dünyada oynanan sanal bahis ve kumarın yüzde 78'inin yasadışı kanallardan yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Türkiye'deki tablo da küresel felaketten farklı değil. İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi'nin geçen ay açıkladığı verilere göre kumar bağımlılığının ülkemize yıllık doğrudan maliyeti 40 milyon doları buluyor. Bakan Çiftçi, 2006-2025 yılları arasında yarım milyondan fazla yasadışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engeli getirildiğinin altını çiziyor. Bakanın aktardığı detaylı verilere de haberimizde geniş yer verdik. Çözüm için elini taşın altına koyan Yeşilay'ın Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Müdür Yardımcısı Klinik Psikolog Özdenur Çakır ve gazeteci-yazar Ayhan Şensoy ile dijital çağın bu büyüyen tehdidini ve acil çözüm yollarını konuştuk. Ortak kanaat net: Erişim engellerinin ötesine geçen, çok daha sert ve topyekün tedbirlerin alınması şart!

Tuğçe Betül Şenel (Uzman Psikolog)

BAHİS ŞİRKETLERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ ÇOCUKLAR İÇİN RİSKİ ARTIRIYOR

- Çocukların bazı oyunlar sebebiyle sanal bahise alışmasında asıl suçlu bahis şirketleri mi, aileler mi, çocukların kendileri mi?

- Tek bir suçlu aramak doğru olmaz. Çocuklar gelişimsel olarak riskleri yetişkinler gibi değerlendiremez. Asıl mesele, çocukların ilgisini çeken dijital oyunlarla bahis sistemlerinin giderek birbirine benzemesi ve bu içeriklere ulaşmanın her zamankinden daha kolay hâle gelmesidir. Elbette bahis şirketlerinin kullandığı pazarlama stratejileri bu riski artırıyor; ancak ailelerin çocukların dijital yaşamını yakından takip etmesi ve erken yaşta finansal okuryazarlık ile dijital farkındalık kazandırması da en önemli koruyucu faktörlerden biridir.

- Çocukların sanal bahise alışmasının sebepleri nelerdir?

- Bunun tek bir nedeni yok. Birçok biyolojik, psikolojik ve sosyal etken bir araya gelir. Özellikle ödül kazanma hissi, hızlı para elde etme hayali, arkadaş çevresinin etkisi, sosyal medyada bahis içeriklerinin normalleştirilmesi ve bazı dijital oyunlarda bulunan "kasa açma", "şans çarkı", "ödül kutusu" gibi şansa dayalı sistemler çocuklarda kumar mantığını erken yaşta öğrenmeye neden olabilir.

Bunun yanında duygusal ihtiyaçlar da önemli. Kendini yalnız hisseden, yoğun stres yaşayan, aile içinde iletişim sorunları bulunan veya başarı duygusunu başka alanlarda yeterince yaşayamayacağını düşünen çocuklar, bahis gibi hızlı haz veren davranışlara daha yatkın olabilir.

- Ailesinde bahis bağımlısı bulunanbiri ne yapmalı? Borçlarını kapatmak,para vermek ya da hesaplarını kontroletmek doğru yöntemler mi?

- Bahis bağımlılığı yalnızca maddi değil, aynı zamanda psikolojik bir bağımlılıktır. Bu nedenle sadece borçları kapatmak sorunu çözmez. Hatta çoğu zaman kişi davranışının sonuçlarıyla yüzleşmediği için bağımlılığın sürmesine istemeden katkıda bulunabilir.

Ailelerin iyi niyetle sürekli borç kapatması, para vermesi veya her finansal sorunu üstlenmesi uzun vadede bağımlılığı besleyebilir. Bunun yerine finansal sınırlar koymak, bağımlılığı inkâr etmemek ve profesyonel destek alınmasını teşvik etmek daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Hesapları kontrol etmek ise tek başına çözüm değildir. Güven ilişkisini tamamen ortadan kaldıracak aşırı denetim yerine, açık iletişim kurulması, ortak kurallar belirlenmesi ve tedavi sürecinin bir uzman eşliğinde yürütülmesi daha etkili sonuç verir.

Unutmayın bahis bağımlılığı bir irade zayıflığı değil, tedavi edilebilen bir davranışsal bağımlılıktır. Erken fark edilmesi ve profesyonel destek alınması, hem bireyin hem de ailenin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.

AİLELER ÇOCUKLARININ KUMAR BAĞIMLILIĞINI NASIL FARK EDEBİLİR?

Her şey küçük değişimlerle başlar.

Telefon veya bilgisayarı aşırı gizli kullanma...

Para istemenin veya harcamaların artması...

Hesap hareketlerini saklama...

Ders başarısında düşüş...

Uyku düzeninde bozulma

Sürekli gergin, öfkeli veya huzursuz görünme

Kaybettiği parayı geri kazanma düşüncesiyle tekrar tekrar bahis oynama.

DİKKAT

Her para isteme davranışı kumar bağımlılığı anlamına gelmez. Ancak bu belirtilerden birkaçının birlikte görülmesi durumunda ailelerin yargılayıcı olmadan çocukla konuşması ve gerekirse bir ruh sağlığı uzmanından destek alması önemlidir.

Doç. Dr. Mehmet Dinç (Yeşilay Genel Başkanı)

YASADIŞI BAHİS ARTIK BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

Yasadışı bahis ve kumar bağımlılığının son yıllarda en hızlı büyüyen davranışsal bağımlılık alanı haline geldiğini belirten Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, sürecin halk sağlığı boyutuna dikkat çekiyor:

Dijitalleşme ve akıllı telefonlar sayesinde kumar artık bir tık uzağımızda. Bu kolay erişim, özellikle çocuklar ve gençler açısından riski devasa boyutlara taşıdı. Sahadaki tabloyu YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) verileri net şekilde belgeliyor: Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM'a yapılan başvurular Aralık 2025'te 21 bin 601 iken, Temmuz 2026 itibarıyla 26 bin 812'ye ulaştı. Sadece 7 ayda yüzde 24'ün üzerinde artış yaşandı. Bu durum kumarın bireysel bir sorun olmaktan çıkıp, toplumun ruh sağlığını, ekonomik yapısını ve aile birliğini tehdit eden bir halk sağlığı meselesi haline geldiğini gösteriyor.

Kamuoyunda dolaşan rakamlar yerine bilimsel verilere dayanılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay'ın yayımladığı Türkiye Kumar Raporu verilerini şöyle aktarıyor:

Toplumsal Yaygınlık: Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki her 10 kişiden biri (yaklaşık 6.8 milyon kişi) hayatında en az bir kez kumar oynadığını beyan ediyor.

En Riskli Yaş Grubu: Son 30 günde online bahis oynayanların ezici çoğunluğu bunu akıllı telefonlarla yapıyor. En yüksek risk grubu ise 15-24 yaş arası gençler.

Gizli Tehlike: Kumar, doğası gereği gizli ilerleyen bir bağımlılık. Bireyler borçlarını ve maddi kayıplarını uzun süre sakladığı için, gerçek risk altında olan kitlenin YEDAM'a başvuran rakamların katbekat üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

BİR KİŞİ OYNAR, HERKES KAYBEDER

Kumarın yıkıcı sosyo-ekonomik neticelerine değinen Dinç, sorunun bireyi aşarak tüm aile mekanizmasını çökerttiğini belirtiyor: "Küçük kayıplarla başlayan süreç; ağır borçlanmaya, yalanlara, aile içi güvenin patlamasına, boşanmalara ve iş kayıplarına yol açıyor. Birey kaybettiklerini geri kazanma hırsıyla daha çok oynayıp derin bir kısır döngüye batıyor. İlerleyen vakalarda borç baskısı kişiyi doğrudan suç örgütlerinin kucağına itiyor. Karikatür yarışmamızın sloganında da dediğimiz gibi: Bir kişi oynar, herkes kaybeder. Kumarın faturasını sadece bağımlı değil, tüm aile ödüyor."

SİTELERİ KAPATMAK YETMEZ ÜÇ KRİTİK ÇAĞRIMIZ VAR

Sadece internet sitelerine erişim engeli getirmenin sorunu çözmediğini ifade eden Yeşilay Genel Başkanı, mücadelede eksik kalan noktaları ve çözüm yollarını üç maddede özetliyor:

1- Ayrım kaldırılmalı: Yasal ya da yasadışı kumar ayrımı yapılmamalıdır. Kumar kumardır; bağımlılık riski açısından aralarında fark yoktur.

2- Reklam ve tanıtımlar tamamen yasaklanmalı: Kumarı özendiren, masum gösteren ve normalleştiren her türlü medya reklamı ve sponsorluk kaldırılmalıdır.

3- Etkin dijital denetim ve bilinçlendirme: Dijital mecralarda erişim engelleri sıkılaştırılmalı; koruyucu-önleyici çalışmalarla çocuklar ve aileler kolay para kazanma tuzaklarına karşı eğitilmelidir.

Özdenur Çakır (Klinik Psikolog)

GENÇLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Müdür Yardımcısı, Klinik Psikolog Özdenur Çakır, eskiden kumar oynamak için fiziksel bir mekana gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasının bağımlılık profilini tamamen değiştirdiğini ifade ediyor. Sürekli anlık bildirimler, bonus teklifleri, son fırsat mesajları ve jet hızıyla para yatırma imkanlarının bağımlılığı beslediğini söyleyen Çakır, irade vurgusunun tek başına yetersiz kaldığını; dijital sistemlerin bağımlılığı yapay olarak kışkırttığını vurguluyor. Akıllı telefon kullanımının ilkokul seviyesine düşmesiyle çocukların hedef haline geldiğini doğrulayan Çakır, tehlikenin boyutunu şöyle açıklıyor:

"Çocuklar kumarla artık sokakta değil, ekran başında tanışıyor. Risk sadece doğrudan bahis siteleriyle sınırlı değil. Çocuk oyunlarında yer alan kutu açma (loot box), sürpriz ödüller veya oyun içi eşya alım-satımları; şans unsurunu ödül mekanizmasıyla birleştiriyor. Beyindeki haz ve heyecan merkezini tetikleyen bu algoritmalar, çocuklarda dürtü kontrolünün henüz gelişmediği bu yaşlarda şansa dayalı kumar mantığını normalleştiriyor."

FENOMEN REKLAMLARIYLA GERÇEK GİZLENİYOR

Sosyal medya fenomenlerinin ve ünlü isimlerin bahis platformlarını özendirmesinin gençler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirten Çakır; reklamların sahte bir kolay kazanç ve lüks hayat algısı sunduğunu, klinik ortamda ise tam tersine ağır borçlar, depresyon ve dağılmış ailelerle karşılaştıklarını vurguluyor.

BORÇ KAPATMAK İYİLEŞTİRMEZ, SÜRECİ UZATIR

Kumar bağımlılığında ailelerin düştüğü en büyük hatanın bağımlının borçlarını üstlenmek olduğunu belirten Çakır, kritik tavsiyelerde bulunuyor:

Dedektiflik oynamayın: Telefon takibi yapmak veya hesapları sürekli kontrol etmek güven ilişkisini zedeler. Sınırları net, yargılamayan bir iletişim kurulmalıdır.

Profesyonel destek alın: YEDAM olarak hem bağımlıya hem de aileye ücretsiz ve gizli psikososyal destek sağladıklarını belirten Çakır, erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatıyor.

Ayhan Şensoy (Gazeteci)

YALNIZLIK VE CEZASIZLIK KUMAR BAĞIMLILIĞINI BESLİYOR

Bahis Çukuru kitabının yazarı araştırmacı gazeteci Ayhan Şensoy, futbol maçlarındaki yayın organlarının ve sponsorlukların kumarı sıradanlaştırdığını belirterek dünya örneklerini paylaşıyor:

"Hollanda 2021'de bahis reklamlarını serbest bıraktı. 18 milyonluk ülkede bağımlılık patlayınca 2025'te tüm sponsorluk ve reklamları tamamen yasaklamak zorunda kaldılar. İtalya ve İspanya da benzer sert kısıtlamalar uyguluyor. Türkiye'de en büyük tehlikelerden biri ise kiralık banka hesapları. Ayda 25-30 bin TL kazanacaksın vaadiyle öğrencilerin, işsizlerin ve emeklilerin hesapları kiralanıyor. Devlet verilerine göre son iki yılda 380 bin kiralık hesap tespit edildi. Bu insanlar farkında olmadan devasa bir organize suç örgütünün parçası oluyor ve hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Kimse kimliğini veya şifresini başkasına devretmesin!"

YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ!

"Kaybettiğimi geri kazanırım" yanılsamasının kumarın matematiği karşısında tuzak olduğunu söyleyen Şensoy; modern dünyadaki bireyselleşme ve yalnızlaşmanın sanal platformlara kaçışı tetiklediğini vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 1.2 milyar insanın kumar oynadığını ve 350 milyon kişinin bağımlı seviyesinde olduğunu ekliyor.

ACİLEN ALINMASI GEREKEN RADİKAL ÖNLEMLER

1- Kredi kartı yasağı gelmeli: İngiltere, Almanya ve Avustralya'da olduğu gibi bahis ve kumar sitelerine kredi kartıyla ödeme yapılması tamamen engellenmelidir.

2- Finansal kısıtlama olmalı: Fransa örneğinde olduğu gibi kişilerin gelirlerinin belli bir oranından fazlasını şans oyunlarına yatırmasını engelleyen yasal limitler getirilmelidir.

3- Zorunlu müfredat dersi şart: İlkokul 5. sınıftan itibaren okul müfredatlarına Dijital Bağımlılıklar ve Medya Okuryazarlığı dersi eklenmeli.

4- Cihaz filtreleri faydalı olur: Devlet eliyle ve aile kontrolüyle akıllı cihazlara kumar engelleyici filtre yazılımları zorunlu tutulmalı.

SANAL BAHİSLE TANIŞINCA CEP TELEFONUM KOCA BİR KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜ!

Gazeteci Ayhan Şensoy'un kitabından aktardığı gerçek olaylar, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

ADRESİMİ BİLİYORLARDI TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM!

Ü.U.: Arkadaş tavsiyesi ve telefona gelen SMS'lerle bir siteye üye oldum. Üyelik için kimlik bilgilerimi ve ev adresimi istediler. Başta 500 TL ile slot oynayıp 25 bin TL kazandım. Paranın 20 bin TL'sini çekmek istediğimde sistem onay vermedi. Müşteri hizmetlerine bağlandığımda "Böyle bir paranız yok, çekemezsiniz" dediler. Küfredip şikayet edeceğimi söyleyince müşteri temsilcisi maskesini çıkardı: "İstediğin yere şikayet et. Bu sitenin kime çalıştığını biliyor musun? Evinin adresini biliyoruz. Seni de aileni de havaya uçururuz!" dedi. Dehşete düştüm. Sitenin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu anladım. Korkudan telefon numaramı değiştirdim ve oturduğum evi satıp başka bir yere taşınmak zorunda kaldım.

45 DAKİKADA 50 BİN TL KAYBETTİM! BUNALIMA GİRDİM

Ü.Ç.: 2017'de canlı maç bahsiyle başladım. 7 bin TL'yi yarım saatte 48 bin TL yaptım. Sevinçten havalara uçup hemen internetten yeni araba bakmaya başladım. Ancak parayı çekmek istediğimde "Hesaba ulaşılamıyor" uyarısı aldım ve 7 bin TL ana param da gitti. Hırs yapıp dört gün sonra arabamı 53 bin TL'ye sattım. Başka bir siteye araba parasının 50 bin TL'sini tek maça yatırdım. Kupon tutmadı. 45 dakikada 10 aylık maaşımı kaybettim. İşten ayrıldım, ağır depresyona girdim. Babamın desteğiyle dört ay psikolojik tedavi görerek hayata dönebildim.

AYNADA YÜZÜME TÜKÜRECEK HALE GELDİM

O.B.: Sanal bahisle tanışınca cep telefonum koca bir kumarhaneye dönüştü. Slot oyunlarının esiri oldum. Gece gündüz oynayarak milyonlar kaybettim. Kendime defalarca "Bu son" diye söz verdim ama hepsini yuttum. Cebimde para kalmayınca ailemden, arkadaşlarımdan borç istedim, bankalardan krediler çektim, şirketten avans aldım. Yemem içmem gereken parayı kumara bastım. Sosyal ilişkilerim bitti, antisosyal birine dönüştüm. İliklerime kadar batan bu bataklık beni fakirleştirdi ve yalnızlaştırdı. Utancımdan ağladığım, aynada kendi yüzüme tükürdüğüm günler oldu. Tedaviye başladıktan sonra anladım ki bu illet en az uyuşturucu kadar tehlikeli.

TÜRKİYE'DE YASADIŞI BAHİS BİLANÇOSU

Doğrudan yıllık maliyet 40 milyar $

Kumar bağımlılığının Türkiye ekonomisine yıllık doğrudan zararı.

Soruşturma geçiren kişi 3.173.000

2026 yılı itibarıyla yasadışı bahis soruşturmalarına dahil olan kişi sayısı.

Kapatılan web sitesi 548.420

2006-2025 yılları arasında erişim engeli getirilen toplam bahis/kumar sitesi.

Sadece 2025'te kapatılan site 84.585

2025 yılı içerisinde engellenen yasadışı bahis platformu sayısı.

Devre dışı bırakılan sunucu 12.548

2025 yılında fişi çekilen sunucu ve altyapı adresi.

Fintek üzerinden yasadışı hacim 12.9 milyar TL

Tek bir fintek platformundaki 26.012 hesabın kullanımıyla tespit edilen hacim.

İntihar riski artışı 15 kat

DSÖ ve İsveç araştırmalarına göre kumar bağımlılarının genel nüfusa kıyasla intihar riski.

Kiralık banka hesapları 380.000

Son 2 yılda tespit edilen ve bahis çetelerince kullanılan kiralık hesap sayısı.

Yasadışı kripto varlık akışı 154 milyar $

Chainalysis 2026 raporuna göre dünyada illegal adreslere aktarılan tutar.

İçişleri Bakanlığı'nın verileriyle