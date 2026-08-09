Küllerinden doğan moda tasarımcısı

Geçtiğimiz mart ayında, Daily Sabah gazetesine İngiliz tasarımcı John Galliano'nun bir perakende zinciri için koleksiyon hazırlamaya başladığını yazmıştım. Bu kapsül koleksiyon Galliano'nun uzun zaman önce afaroz edildiği moda dünyasına yeniden geri döneceğinin sinyallerini veriyordu. Özellikle İsrail'in Gazze operasyonunun başladığı 2023 yılından itibaren yavaş yavaş dünyanın ve moda dünyasının Galliano'ya yönelik bakışı adım adım değişmeye başlamıştı.

Üç yıl boyunca Filistin halkına yönelik devlet şiddetini kare kare izleyen dünya kamuoyu, Galliano'nun bir akşam söylediği birkaç cümlenin eskisi kadar önemli olmadığına kadar verdi aslına bakarsanız. Ve uzun zamandır moda dünyasının o şatafatlı ön koltuklarında yer alamayan tasarımcı 2027 yılında tüm moda dünyasının gözünün üzerinde olduğu çok önemli bir etkinliğin ana konuğu olacak.

SALDIRGAN TAVIRLARI DA SERGİDE

New York'taki Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute, 2027 ilkbahar sergisini "John Galliano: Horizons" adıyla düzenleyecek. Her yıl Metropolitan Museum of Art bünyesindeki Costume Institute'un yeni sergisini kutlamak amacıyla düzenlenen gece; modayı sanat, tarih ve popüler kültürle buluşturuyor. Ve bu önemli, moda dünyasının en önemli gecesinin başrolünde gelecek yıl uzun yıllar moda dünyasından afaroz edilmiş olan Galliano yer alacak. 3 Mayıs 2027'de düzenlenecek Met Gala, John Galliano'ya adanan retrospektif sergiyle son yılların en çok tartışılan temalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlginç olansa bu tema, her yıl seçilen yeni bir Met Gala teması olmaktan çok, moda tarihinin en karmaşık hikayelerinden birinin yeniden gündeme gelmesi anlamına geliyor. Bir yanda gerçek bir sanatçı olan Galliano'nun yıllarca toprak altına gömülmesi, tüm prestijini, kariyerini ve kaynaklarını kaybetmesi gerçekliği var. Bir yanda dünyanın onu yeniden affetmesi daha da önemlisi ona hak ettiği değeri yeniden vermeye başlaması gerçekliği var. Öte yandan Yahudi soykırımı ile İsrail devletinin Filistin'e yönelik artık soykırıma varan orantısız savaşının birbirinden ayrılması gerektiği konusu var. Tam da bu nedenle MET açıklaması sonrası bu sergiye yönelik tepkiler de dünyanın farklı gazetelerinde ve dergilerinde yer alıyor. Müze, basın bülteninde, "Sergi, Galliano'nun olağanüstü yaratıcı başarılarının yanı sıra, kariyerini derinden etkileyen saldırgan davranışları da ele alacak. Bunu yaparken, sanatsal başarıların etik ışığında nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine düşüneceğiz" dedi.

YAHUDİ GRUPLARLA GÖRÜŞMELER

Her bahar, müze önemli bir temaya veya tek bir tasarımcıya odaklanıyor: 1983'te Yves Saint Laurent ve 2017'de Rei Kawakubo'nun ardından Galliano, Met'te özel bir sergiye ev sahipliği yapan son on yıllardaki üçüncü yaşayan moda tasarımcısı olacak. Ancak bu tek gelişme değil: New York Times'a göre, Ocak ayında Met'teki sergi sona erdikten sonra, diğer müzelere de gidebilir; bu da Kostüm Enstitüsü için nadir bir onur.

Galliano'yu öne çıkarma kararı, Met'in yönetimi, Kostüm Enstitüsü'nün hamisi Anna Wintour ve New York'un Yahudi topluluğundan etkili bir grup lider arasında yapılan görüşmelerden sonra alındı. Sergi, geleneksel bir düşüş ve kurtuluş anlatısı sunmayacak, bunun yerine estetik değerin, etik sorumluluğun ve kurumsal tanınırlığın nasıl iç içe geçtiğini ve birbirini nasıl etkilediğini inceleyecek.

BİR KONUŞMA BÜTÜN KARİYERİNİ BİTİRMİŞTİ

2011 yılında bir barda Hitler'i övdüğü ve Yahudi kökenlilere hakaret ettiği görüntülerin yayılmasının ardından resmen moda dünyasından dışlanmıştı. 1996'dan 2011'e kadar yönettiği Dior'dan kovuldu. Uzun bir süre modaya dair hiçbir konuda yer almadı. Paris mahkemesi tarafından ırkçı nefrete teşvik suçundan mahkum edilen ve rehabilitasyona yollanan Galliano üç yıllık bir sessizliğin ardından 2014'te Maison Margiela'nın kreatif direktörü olarak işine geri döndü.

Dikkat çekmeden 10 yıl çalışmalarını sürdürdü. Ancak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası Galliano görünür olmaya başladı. İsrail'in uyguladığı soykırım üzerine Galliano'nun ırkçı söylemi önemini yitirdi ve ünlüler dünyasında İsrail karşıtları yavaş yavaş Galliano'nun arşiv parçalarını satın alıp giymeye başladı. Kökenleri Filistin'e dayanan Bella Hadid ve Gigi Hadid başta birçok ünlü isim Galliano'nun özellikle Dior dönemine dair koleksiyon parçaların peşine düştü ve önemli etkinliklerde bu parçaları satın almaya başladı.