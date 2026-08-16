Sirkten 200 milyonluk servete

Birçoğumuz onu canlandırdığı James Bond karakteriyle tanıdı. 1995 -2002 yılları arasında çekilen serinin devam filmlerinde başrolde yer aldı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir servete sahip. 1.88 boyunda ve yıllar boyunca dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak seçilen bir isim. Eminim tahmin etmişsinizdir... Bu hafta Pierce Brosnan'ın hayatını mercek altına alacağız. Bu yaz 73 yaşına basan İrlandalı usta oyuncu, aktif bir şekilde kariyerine devam ediyor. Özel platformlarda yayınlanan ve İrlandalı bir mafya ailesinin hayatını anlatan MobLand serisinde başrol oynuyor. Dizinin ikinci sezon çekimlerini de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Boks biyografisi Giant filminde İrlandalı boks antrenörünü oynadığı film büyük beğeni topladı. Ve Cliffhanger isimli filminin yeni çekimlerinde yer alarak ilgi odağı oldu. İkinci eşi Keely Shaye Smith ile 25 yıllık mutlu bir evliliği var ve sık sık eşiyle sosyal hayatın içinde yer alıyor.

BABASI BEBEKKEN TERK ETTİ

Brosnan'ın hayat hikayesi zor günlere rağmen ayağa kalkmak ve aralıksız çalışmakla ilgili ilham verici bir hikaye. Ünlü oyuncunun hayatı zorluklar içinde başladı. O doğar doğmaz babası annesini terk etti. Annesi hemşire olabilmek için eğitim almaya karar veriyor ve Londra'ya taşındı. Pierce Brosnan'ı ise büyük annesi ve babasının bakımına bıraktı. Ünlü aktörün annesi oğlunu görmek için yılda sadece bir veya iki kez İrlanda'ya geri döndü. Büyükanne ve büyükbabası arka arkaya öldükten sonra, önce bir teyzesinin, sonra bir amcasının yanına gönderildi. Sonunda bir pansiyonda yaşamasına karar verildi. Üç sene küçük bir çocuk olarak pansiyonda yaşadı. Ve 10 yaşındayken annesinin yanına Londra'ya gitti. Eğitim hayatını 16 yaşına kadar sürdürdü. Çalışmaya, genç yaşta bir sirkte alev yutan adam olarak başladı.

TAKSİCİLİK YAPTI OYUNCULUK DERSİ ALDI

Okulu bıraktıktan sonra reklam yıldızı oldu. Daha sonra, akşamları tiyatro grubunda faaliyet gösteren bir arkadaşı sayesinde oyunculukla tanıştı. İşini bırakarak oyunculuk kariyerinin başlangıcı olarak kabul edilebilecek Londra'daki Drama Merkezi'ne girdi ve burada üç yıl eğitim gördü. Eğitimini sürdürebilmek için taksi şoförlüğü yaptı. Eğitimi bittikten sonra taksi şoförlüğünü de bırakıp oyuncu olmaya konsantre oldu. Brosnan'ın teatral çıkışı, oyun yazarı Tennessee Williams'ın onu İngiliz yapımı Red Devil Battery Sign'da McCabe'i canlandırması için seçilmesiyle gerçekleşti. Londra Drama Merkezi'ndeki çalışmalarından dört yıl sonra sahneden ayrılarak ilk filmi The Long Good Friday'de rol aldı.

DEDEKTİF DİZİSİYLE ŞÖHRETE KAVUŞTU

Yıllar geçtikçe Amerika, oyuncuyu ilk kez The Manions of America adlı dizi filmde Rory O'Manion olarak tanıdı. Burada canlandırdığı karakter bir İrlanda göçmeninin 19'uncu yüzyıl Amerikası'ndaki yükselişini anlatıyordu. Bu başarılı çıkış, Brosnan'ın yıllarca popüler bir dedektif dizisi olarak ekranlara gelen Remington Steele'de de başrol almasının yolunu açtı. 1982 yılında yani 44 yıl önce vizyona giren dizi Brosnan'ın hem oyuncu olarak sağlam bir popülaritariye sahip oldu hem de maddi olarak yaşadığı kaygıların tamamen yok olmasını sağladı. Dizi 92 bölüm olarak ekranlara geldi. Bu durum da Pierce'ı bir anda Amerika'nın en önemli oyuncusu olmasını sağladı.

EŞİNİ KAYBETTİ

Brosnan ilk evliliğini bu oyunculuk başarılarını yakalamadan önce 1977 yılında yaptı. Kendinden 10 yaş büyük Cassandra Harris ile evlenmekle kalmayan Brosnan, onun iki çocuğunu da evlat edindi. İlk eşi 1991 yılında henüz 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayata veda etti. İkisinin çocuğu ve evlat edindiği iki çocuğu büyütmek onun en büyük amacı oldu. Eşinin ölümünün ardından, 1993 yapımı gişe rekorları kıran Mrs. Doubtfire filmindeki rolü de dahil olmak üzere, tüm enerjisini üç çocuğunu büyütmeye ve çalışmaya adadı. 1995 yılında yani ilk Bond filmine kadar da bu şekilde devam etti. Filmin popülarisi onun hayatının farklı bir şekilde değişmesine de neden oldu. 1994 yılında Brosnan, Meksika'da Amerikalı gazeteci Keely Shaye Smith ile tanıştı. İkili kısa süre içinde mutlu bir beraberliğe imza attı. Ocak 1997'de oğulları Dylan'ı, Şubat 2001'de ise ikinci oğulları Paris'i kucaklarına aldılar ve o yılın Ağustos ayında İrlanda'da evlendiler.

İLK ÇOCUĞU KANSERDEN ÖLDÜ

Brosnan'ın henüz küçük bir kızken evlat edindiği Harris'in ilk evliliğinden olan kızı da aynı annesi gibi 40'lı yaşlarında kanserden hayata veda etti. Ünlü oyuncu kızının yaşadıkları nedeniyle son derece üzüntülü günler yaşadı. Hem karısını hem de kızını kanser nedeniyle kaybetmiş olduğu için kanser karşıtı çalışmalarda etkin şekilde rol alan isimlerden biri her zaman Brosnan oldu.