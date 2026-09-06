Dünya yıldızı olmak çocukluk hayaliydi

Federico Garcia Lorca'nın bir oyunundan esinlenilen ve çekimleri tamamlanan La Bola Negro isimli filmde başrol oynuyor. Kişisel serveti 85 milyon doların üzerinde.Vicky Cristina Barcelona isimli filmdeki performansıyla Oscar ödülüne layık görüldü. Dünya sinemasının en yakışıklı isimlerinden biri olan Javier Bardem ile mutlu bir evliliği var. Evet doğru tahmin ettiğiniz 1974 doğumlu İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan bahsedeceğiz bu hafta. Televizyonda yer almaya 16 yaşında başladı. Cruz, kuaför bir annenin ve oto tamircisi bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. İki kardeşinden biri oyuncu, diğeri şarkıcı olduğuna göre Cruz'un ailesinin sanata yatkın olduğunu ve ailenin çocuklarının sanat yolunda ilerlemesinden rahatsızlık duymadığını rahatlıkla ifade edebiliriz.

BALE VE DANS DERSİ ALDI

Cruz'un ilk aşkı danstı. Çocukluğunda yaklaşık dokuz yıl boyunca klasik bale eğitimi aldı. Yaşı ilerlerken bale ve dans derslerine devam da etti. Onun oyunculuk konusuna eğilmesini sağlayansa İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın bir filmi oldu. Filmi izledikten sonra yönetmenin hazırlık aşamasındaki filminin çekimleri için oyuncu seçmelerine girdi. Ancak seçmede yaşı çok genç olduğu için rolü alamadı. Cruz verdiği bir röportajda bu deneyim hakkında şunları söyledi: "Çocukken çok dışadönük bir çocuktum... Lisedeyken gece derslerine gidiyordum, bale yapıyordum ve seçmelere katılıyordum. Henüz küçük bir kız olduğum için beni üç kez geri çevirdiler. Ama ben geri gelmeye devam ettim." Cruz, 1989 yılında yani 15 yaşında 300'den fazla kişinin başvurduğu seçmeye katıldı. Ve oyuncu seçiminde başarılı oldu. Aynı yıl Cruz babasını kalp krizinden kaybetti. Ve İspanyol pop grubu Mecano'nun bir şarkısının video klibinde yer aldı.

EŞİYLE FİLM SETİNDE TANIŞTI

1990-1991 yılları arasında, bir İspanyol televizyon kanalında genç izleyicilere yönelik bir talk show programının sunucusu olarak yer aldı. 1991 yılında bir dizide ilk kez rol aldı. O yılın sonunda da başrol kadın oyuncu olarak ilk uzun metrajlı filminde yer aldı. O filmde sonrasında evleneceği Javier Bardem ile de tanıştı. O film ayrıca Cruz'un kendi ülkesinde tanınmasını sağladı. Bir anda bir fenomen olmuş ve çeşitli festivallerde aday gösterilen bir isim haline gelmişti. 1993-1996 yılları arasında Cruz, İtalyan ve İspanyol filmlerinde rol aldı. Yavaş yavaş Avrupa sinemasının önemli isimlerinden biri haline geldi. 1997 yılının sonunda ilk Almadovar filminde rol aldı. Yavaş yavaş İngilizce film seçmelerine girmeye de o yıl başladı.

İNGİLİZCE BİLMİYORDU

Cruz, "İngilizcem yoktu. Ezbere birkaç cümle biliyordum, onları söylüyordum sadece" diye anlatıyor. Cruz, 1998 yılında ilk ABD yapımı filminde rol alıyor ve sonrası aslına bakarsanız inanılmaz bir hızla ilerliyor. 2000 yılına gelindiğinde Cruz çoktan Billy Bob Turnton ve Matt Damon gibi ünlü yıldızlarla aynı filmlerde rol alan bir isim olmuştu. 2006 yılına kadar bu süreç böyle devam etti. Bir yandan milyon dolar kazanan bir oyuncu olmasına rağmen genel olarak oyunculuğu çok da başarılı bulunmuyor ya da rol aldığı film gişede beklenen başarıya ulaşmıyordu. Bir oğlan ve bir kız çocuk sahibi olan Cruz, 2007 yılında Bardem ile ilişkisi başlar başlamaz ABD'yi terk edip kendi ülkesine yeniden yerleşti. Bir yandan kız kardeşiyle birlikte Madrid'te bir mücevher mağazası işleten, bir yandan çeşitli markalar için marka yüzü ve sözcüsü olarak görev alan Cruz çoğu zaman yardım çalışmalarında yer alıyor. Avrupa sinemasında hâlâ beğendiği çalışmalarda yer alan ABD film endüstrisinde tanınan bir isim olmasına rağmen çoğu zaman performansı nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Ancak oyunculuk serüvenini sürdürüyor, büyük film festivallerinde de sık sık yer alıyor. Onun hayat hikayesi her şey tam dört dörtlük olmasa da durmadan çalışmaya, üretmeye, bazen yön değiştirmeye ait bir serüven.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör