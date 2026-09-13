Ali tarih yazmanın eşiğinde

Henüz altı yaşında... Daha iki kelimeyi bir araya zor getirirken go-kart yarışında direksiyonun başındadır... Viraja 120 kilometre hızla girer, duvara çarpıp bacağını kırar. Normal şartlarda hikayenin devamı bellidir: Hastane, alçı, haftalarca dinlenme ve çocuğu bir daha o araca bindirmemek için endişelenen bir aile... Ama bu ailede işler biraz farklı. Babası Burak Türkkan, eski Formula 3 ve ralli pilotu. Annesi Gül Türkkan sporcu bir aileden geliyor. Motor sporlarının içine doğan çocuğun adı Ali Türkkan'ın kırılan bacağı bile onu pistten uzak tutmaya yetmiyor. İki hafta sonra yeniden yarışmak istiyor. Böyle bir aileye normal bir doktor denk gelir mi?

"Fren ayağı nasılsa, kullanmasa da olur!" Alçı çıkıyor, Ali Türkkan yeniden yarışıyor. Daha altı yaşında yaşanan bu hikaye, Ali'nin bugünlerin işaret fişeğiymiş aslında. Ali Türkkan, bu akşam Şili'nin Concepcion kentinde bu kez Türk motor sporları tarihine geçmek için direksiyon başında.

Castrol Ford Team Türkiye pilotu, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) sezon finalinde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şili Rallisi sezonun beşinci ve son ayağı. Lider İsveçli Calle Carlberg'in 95, Türkkan'ın 92 puanı var. Türkkan zirveye çıkarsa Türkiye'ye ralli branşında Dünya Şampiyonası seviyesindeki ilk şampiyonluğu getirecek.

SEZON ORTASI CO-PİLOTU DEĞİŞTİ

Ali Türkkan'ın bugünlere gelişi elbette kolay olmadı. Sezona yıllardır birlikte yarıştığı tecrübeli co-pilotu Oytun Albayrak ile başladı. Hırvatistan Rallisi'nde Junior WRC klasmanını kazandılar. Ardından Portekiz'de de podyumun en üst basamağına çıktılar. Böylece 2026 sezonunda üst üste iki Junior WRC zaferi elde ettiler. Sonra sezonun en önemli kırılma noktalarından biri geldi. Türkkan ve Albayrak, haziran ayında Akropolis Rallisi'nde bu kez WRC2 kategorisinde yarışırken kaza yaptı. Kazanın ardından Oytun Albayrak'ın tedavi süreci devam edince Junior WRC'nin Finlandiya ayağında Ali'nin sağ koltuğuna tecrübeli co-pilot Bilge Ayan geçti. İkili ilk kez birlikte yarışacaktı.

Rallide co-pilot yalnızca yan koltukta oturup yön tarif eden kişi değil. Pilot, henüz görmediği virajı onun okuduğu yol notlarından öğreniyor; hızını, fren noktasını ve önündeki tehlikeyi o sese güvenerek belirliyor. Yıllardır birlikte yarıştığınız insanın sezonun ortasında değişmesi bu yüzden küçük bir ayrıntı değil. Ali Türkkan buna da uyum sağladı.

Finlandiya'da Türkkan-Ayan ikilisi ilk iki gün rallinin liderliğini sürdürdü. İkinci gün liderken yol dışına çıkınca büyük zaman kaybettiler. Buna rağmen yarıştan kopmadılar. Etap galibiyetleriyle puan toplamaya devam eden ikili yarışı Junior WRC'de beşinci tamamladı ve şampiyonluk mücadelesini Şili'deki son yarışa taşıdı. Yani Ali'nin önüne bu sezon da düz bir yol çıkmadı. Kazalar, kaybedilen zamanlar ve sezon ortasında değişen co-pilot... Ama her defasında aynı hırsla yola devam etti, tıpkı altı yaşında ayağındaki alçının çıkartılmasını isteyen minik Ali gibi... Şimdi yanında Bilge Ayan var ve önünde kariyerinin belki de en önemli rallisi duruyor.

Şili Rallisi Concepcion ve çevresindeki toprak etaplarda koşuluyor. Sezon finali olması nedeniyle burada alınacak sonuç yalnızca bir yarışın değil, bütün bir yılın karşılığını belirleyecek. Üstelik Junior WRC'de özel etap galibiyetlerinden de şampiyona puanı kazanılıyor. Bu nedenle Carlberg ile Türkkan arasındaki 3 puanlık fark, mücadeleyi her etapta yeniden şekillendirebilecek.

ANNEMİN NE TATİLİ VARDI NE DE UYKU DÜZENİ!

"Ben spora başladığımda Sarıyer'de oturuyorduk, pist Tuzla'daydı. Sarıyer'den kalkıp Tuzla'ya gitmek büyük bir işti. Babam çalışıyordu. Annem Gül Türkkan sabah beşte kalkıyor, otomobile binip Sarıyer'den beni piste taşıyor, bütün gün güneşin altında antrenmanın bitmesini bekliyor, akşam beni eve geri götürüyordu. Ne bir tatili vardı, ne bir uyku düzeni kalmıştı. Göstermiş olduğu bu özveri, bence tarif edilemez. Gerçekten çok büyük bir özveri."

GEÇEN YIL KILPAYI KAÇIRDI

Ali Türkkan için bu, ilk kez son yarışta şampiyonluk kovaladığı bir sezon da değil. 2025'te de Junior WRC şampiyonluğunu final yarışının son gününe kadar taşımış, sezonu dünya üçüncüsü olarak tamamlamıştı. Bir yıl sonra geçen yıl elinden kaçan kupaya uzanmak için yarışıyor. Belki de bütün hikayeyi anlamak için yeniden o altı yaşındaki çocuğa dönmek gerekiyor. Bacağı kırılmış, ayağı alçıda ama önünde yeni bir yarış var. Herkesin "Biraz bekle" demesi gereken yerde o yeniden di- direksiyona geçmek istiyor. Doktor bile sonunda teslim reksiyona oluyor: "Fren ayağı nasılsa..." Yirmi yıl sonra Ali Türkkan'ın önünde yine bir yarış, yine aşılma- aşılması gereken virajlar var. Ama bu kez fi- sı finiş çizgisinin ötesinde yalnızca niş bir kupa değil, Türk sporları tarihe geçme fırsatı var. Şimdi biz de Fatih Terim gibi bağırıyoruz: Allah yardımcınız olsun!