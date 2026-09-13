Ruhu gazeteci

Onu biz başarılı bir oyuncu olarak tanıdık. Ama belki de eğitim kökeni yazmakla ilgili olduğu için kendisi çok da başarılı bir senarist. Babası bir haber spikeri. Kendisi de Kuzey Kentucky Üniversitesi'nde gazetecilik üzerine eğitim aldı. Kökeni gazeteciliğe dayanan bir şöhretin belki de dünyanın en prestijli ödül törenlerinden birinde kendisi de ödül almak için sahneye çıkmışken, "Şu anda dünyanın en zengin insanları Washington Post'un, Twitter'ın ve bilgi edindiğimiz yerlerin çoğunun sahibi. Bu benim için ciddi bir endişe kaynağı. Gazetecilik her zaman zorluklarla karşı karşıyadır. Yine de bilginin bir şekilde yolunu bulacağına inanıyorum" demesi oldukça önemliydi. Bu hafta kimden söz edeceğimizi bence tahmin etmişsinizdir. Evet, 1961 doğumlu'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı' ödülüne layık görülen ünlü oyuncu yaptığı konuşmada yapay zekanın, medyanın kuruluşlarının ve bilgi paylaşılan platformlarının zenginlerin tekelinde olmasının tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu söyleyip, "Gazetecilik hep flu alanlarda kalmıştır. Ve haber ve bilgi almak tarih boyunca yaşanan her dönemden başarıyla çıkmayı başarmıştır" diye konuştu. Venedik Film Festivali bu yıl gazeteciliği oldukça merkeze almış bir duruş sergiledi.

YETENEKLİ VE YAKIŞIKLI

Film festivali, The Sun gazetesinin yükselişini konu alan Ink adlı filmiyle ve İspanya İç Savaşı sırasında öldürülen foto muhabirinin hayatını anlatan biyografik filmle açıldı. Bunun da etkisiyle ismini taşıyan vakıf aracılığıyla dünyanın dört bir yanında tutuklanan gazetecilere yardım eden ve katıldığı neredeyse her uluslararası platformda "Gazetecilik saldırı altında. Konuşma özgürlüğü saldırı altında. Sinsi bir korku okullarımıza, iş yerlerimize, evlerimize ve özel düşüncelerimize kadar ulaşıyor" diyen Clooney'yi ödüllendirdi.

Kendisi eğitimini alsa da meslek olarak babası gibi haberci olmamayı tercih etse de Clooney, gazeteciliği ve haberciliği sürekli olarak destekliyor. Hollywood'un gelmiş geçmiş en karizmatik, yetenekli ve yakışıklı isimlerinden biri olan Clooney, entellektüel duruşu ve katıldığı yardım çalışmalarıyla çok konuşulan bir isim. Bunda da eşi uluslararası insan hakları avukatı Amal Clooney'nin de bir etkisi olduğu açık.

90'LARDA POPÜLER OLDU

Beş yıl yayınlanan Acil Servis dizisi 1999 yılında sona erdiğinde Clooney dediğimiz gibi artık dünya çapında tanınan ve popüler bir oyuncu olmuştu. 2000 yılında rol aldığı The Perfect Storm isimli filmle de bir beyaz perde oyuncusu olarak iddiasını ortaya koydu. 2001 yılında vizyona giren Ocean's Eleven isimli filmde rol aldığı andan itibaren de Hollywood'un en popüler isimlerinden biri haline geldi. Clooney popülaritesini hep farklı işlerde ve projelerde yer alarak koruyan isimlerden. Dediğimiz gibi yönetmenlik, yapımcılık yapan ayrıca Hollywood'un yanı sıra Broadway projelerinde de rol almaya başlayan Clooney böylece hem oyunculuk anlamında, hem entellektüel düzeyde hem de bir iş insanı olarak 2010'lu yıllardan itibaren kendisini ispat etmeyi başardı.

İKİZ ÇOCUK BABASI

1989-1993 yılları arasında oyuncu Talia Balsam ile evli olan Clooney, tahmin edeceğiniz üzere birbirinden ünlü isimle ilişki yaşadı. 2014 yılında Lübnan asıllı insan hakları savunucusu, avukat Amal Alamuddin ile nişanlanması ise dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Aynı yıl evlenen çiftin ikiz çocukları bulunuyor. Karısıyla birlikte insan haklarıyla ilgili birçok projede yer alan Clooney, son 10 yıldır ağırlıklı olarak yardım çalışmalarıyla ilgileniyor.

500 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir serveti olan Hollywood'un en ünlü erkek oyuncularından biri var karşımızda. 1961 doğumlu oyuncu, 1978 yılından bu yana oyunculuk sektörünün içinde. Lisenin ilk yılında yüz felci geçiriyor. Ve yüz kaslarının normal haline dönmesi yaklaşık bir yıl alıyor. "Bu aslında iyi bir şey. Kendimle alay etmeyi o zaman öğrendim. Bu da beni hakkımda yapılabilecek tüm şakalara önceden hazırladı. Sonuçta ünlü olmanın çok büyük kısmı sizinle alay edenlere de tahammül edip, cevap vermemek" diyerek verdiği röportajla akıllara kazındı.