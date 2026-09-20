Enkazdan çıkan kitaplar binlerce çocuğa ulaştı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybedenlerden biri de İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyza Yılmaz'dı. Henüz 22 yaşındaki Beyza'nın enkazdan çıkarıldığı sırada başucunda ve yanında kitaplarının bulunması, çocukluk arkadaşı Yusuf Can Bektaş'ın hafızasına kazındı. Beyza'nın okumaya olan sevgisini ve çocuklara kitap ulaştırma isteğini bilen Bektaş, arkadaşının ardından bu hayali devam ettirmeye karar verdi. İlk adım, deprem enkazlarından çıkarılan kullanılabilir kitapların toplanmasıyla atıldı. Ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen bağışlarla çalışma giderek büyüdü.

KİTAPLAR KÜTÜPHANELERE TAŞINDI

Beyza ile ilkokul yıllarından beri arkadaş olduklarını anlatan Yusuf Can Bektaş, o günü şöyle anlattı: "Onun başucunda kitapları vardı. O görüntü, yaşadığım tarifsiz acının içinde zihnime kazındı. Beyza'nın kitap sevgisini ve özellikle çocuklara duyduğu sevgiyi yeniden hatırladım. Onun hayallerinin de kaybolmaması gerektiğini düşündüm." Bektaş ve arkadaşları, gönüllüler ile üniversite çevresinin desteğiyle önce deprem bölgesinde 5 konteyner kent kütüphanesi oluşturdu. Daha sonra Adıyaman Merkez Halk Kütüphanesi bünyesinde "Enkaz Kütüphanesi" kuruldu. Çalışmalar zamanla Hayal Ağacı Derneği çatısı altında daha geniş bir dayanışmaya dönüştü.

KÖY OKULLARINA DA ULAŞTILAR

Gönüllüler çalışmalarını yalnızca deprem bölgesindeki kütüphanelerle sınırlı tutmadı. Kitaba erişimin kısıtlı olduğu köy okullarına gidilerek yeni kütüphaneler oluşturuldu, mevcut kütüphanelere kitap desteği sağlandı. Okul ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler de götürüldü, etkinlikler düzenlendi. Böylece Beyza'nın kitap sevgisinden doğan çalışma, farklı şehirlerde ve köylerde binlerce çocuğa ulaşmaya başladı. Bugüne kadar 62 kütüphane kurulurken 76 köy okuluna ulaşıldı. Kütüphanelere ve öğrencilere sağlanan kitap desteğinin ise yaklaşık 600 bine ulaştığı belirtildi.

ANI BÜSTÜ OLUŞTURULDU

Çalışma kapsamında depremde hayatını kaybeden gençlerin anısını yaşatmak amacıyla bir "Anı Büstü" de oluşturuldu. Büstün çevresindeki ağaca, depremde yaşamını yitiren gençlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı. Böylece doktor, öğretmen, mühendis olmayı hayal ederken hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

BEYZA'NIN HAYALİNİ GÖRÜYORUM

Ortaya çıkan tablonun kendisi için yalnızca sayılardan ibaret olmadığını söyleyen Bektaş, "62 kütüphaneye baktığımda Beyza'nın 62 farklı yerde yaşayan hayalini görüyorum. 76 köy okulunda çocukların gözlerindeki mutluluğu, 600 bin kitapta ise bir enkazın altında başlayan hikâyenin binlerce çocuğun hayatına ulaşmasını görüyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör