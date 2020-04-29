Ramazan ayı için bu önerilere dikkat!

Doğru beslenmenin ve bol su tüketiminin önemine değinen Uzman Diyetisyen Işın Sayın, "İftarda başlangıç mönüsü için 500 ml sağlıklı ve güvenli içme suyunun yanı sıra sadece bir hurma, üç zeytin, bir bütün ceviz, bir kuru kayısı veya bir kuru erik yeterlidir. Yemeğe başlamadan önce birkaç kaşık unsuz çorba tüketebilirsiniz. Bir avuç içi kadar pideyi veya bir dilim sıkı dokulu beyaz olmayan ekmeği, minik lokmalar halinde mümkün olabildiğince yeterli ölçüde çiğneyerek tüketmeliyiz" diyerek oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenilmesine özen gösterilmesi konusunda dikkat çekti.

İFTARDA SALATA, SEBZE, BAKLİYAT VE EVDE MAYALANAN YOĞURT

Uzun süren açlık sonrası metabolizma hızının yavaşladığını hatırlatan Sayın, "Unlu mamül, pirinçli yemekler, patates ve makarnadan mümkün olabildiğince uzak durun. Yerine bulgur, etsiz çiğ köfte, mercimek köftesi, tam buğdaylı makarna, kısır, baklagillerle yapılmış salata, piyaz, pilaki vb. tercih edin. Unutmayın ki, kısıtlı kaloride sağlıklı beslenebilmeniz için öncelikli besinler; ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Her gün probiyotik ile mayalanmış yoğurt tüketmenizi tavsiye ederim. Ayrıca bağışıklık sistemi için çok kıymetlidir. Bağırsak fonksiyonları için ise salata, sebze, bakliyata da mutlaka yer verin" dedi.

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN: ÇAY, KAHVE VE MAYDANOZ

Ramazan'da iftardan sahura su tüketiminin herkes tarafından ihmal edildiğini söyleyen Işın Sayın, "Çay, kahve ve maydanoz sık sık tuvalete gitmenize neden olur ve vücudu daha da susuz bırakır. İftardan hemen sonra çaya duyduğumuz ihtiyaç da bir gerçek. Hiç değilse çayı açık ve az sayıda tüketin. " diye konuştu.