Ramazan ayında mide rahatlatan formül: Yemekleri pişirirken...





"İFTAR ÖĞÜNÜNDE YÜKSEK PORSİYON TÜKETİMİ HAZIMSIZLIK SORUNUNA NEDEN OLABİLİR"

İftarda yemeğe bir bardak su ve 2 hurma ile başlanabileceğini belirten Temel, iftarda ilk olarak tüketilebilecek bir diğer seçeneğin ise ılık ve az yağlı çorba olduğunu söyledi. Temel, uzun süre açlık sonrası çok sıcak veya çok soğuk besinler tüketmenin mide ve sindirim sorunlarını olumsuz etkilediğini kaydetti. İftardaki yemeklerin özenle seçilmesi gerektiğini belirten Temel, "Çorbanız az yağlı, etli, sebzeli veya tahıllı olmalı, çok fazla salça içermemelidir. Çünkü yoğun salçalı bir yemek veya çorba ile beslenmeye başlamak midenizi rahatsız edebilir. Fırında, ızgara veya haşlama şeklinde pişen et yemekleri tercih edilmelidir Kavrulmuş, üzerine tereyağı gezdirilen yemekleri tüketmekten kaçınmak gerekir. Ayrıca mide sağlığını korumak için iftarda tüketilen yemekler çok acılı ve baharatlı olmamalıdır. Sebze yemekleri ise az yağ ile kendi suyunun buharıyla pişirilmelidir. İftarda tüketilen toplam yemek porsiyonu 1-2 çorba kâsesini geçmemelidir. İftar öğününde yüksek porsiyon tüketimi hazımsızlık sorununa neden olabilir. Açlıkla yiyeceklerin yeterince çiğnemeden yutulması da mide ağrısı, hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabilmektedir. Hızlı bir şekilde yemek yemekten ve tamamen doymaktan kaçınılması bu noktada önemlidir. Sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlamak için 2 ila 3 litre su küçük yudumlar ile iftar ve sahur saatleri arasında tüketilmelidir. Yetersiz sıvı alımı, bu dönemde kabızlık riskini artırır. Sancılı karın ağrıları ve şişkinlik gibi sorunlara neden olur. Bu durumun önlenmesi için lif içeriği yüksek olan tam buğday ürünler, salatalar tercih edilmeli, bol sıvı tüketilmeli ve iftar sonrasında yürüyüş ihmal edilmemelidir" dedi.