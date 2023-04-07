İftardan sonra içerken dikkat! Etkisiyle uykuyu alt üst ediyor



"AŞIRI TÜKETİM UYKUYA DALMAYI ZORLAŞTIRABİLİR"

Çay ve kahvenin uyarıcı bir takım kimyasallar içerdiğini ve aşırı tüketilmesi halinde uykuya dalmayı zorlaştırabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Öztürk, uykuya dalış süresinin zorlaşmasıyla birlikte sahura kalkma durumunda uyku süresinin kısalacağını aktardı. Bu tarz sorunlar yaşayanların çalışma şartları izin veriyorsa öğleden sonra yarım saat ya da bir saat uyuyabileceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, bu şekilde meydana gelebilecek iş kazalarının da önüne geçileceğini dile getirdi.

Ramazan ayında alışılmış uyku düzeninin dışına çıkıldığını söyleyen Prof. Dr. Levent Öztürk, gece sahura kalkma ile birlikte uyku bölünmesi yaşandığını ve bu noktada kaliteli uyku için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Uykunun gece içerisinde aşağı yukarı 90 dakikalık döngüler halinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, 4 saatlik uyku ile beynin ihtiyaç duyduğu uykunun alınabileceğine dikkat çekti.