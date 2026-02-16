Sağlığınızı tehlikeye atmayın! Ramazan’da yapılan en büyük hatalar

İFTARDA YAVAŞ BESLENMEK SİNDİRİM SORUNLARINI AZALTIR

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, Ramazan ayında orucun uzun süreli açlık anlamına geldiğini belirterek, bu sürecin sağlıklı yönetilmesi gerektiğini vurguladı. İftarda yemeklere azar azar başlanmasını öneren Prof. Dr. Korkut, ılık bir çorba ve hafif bir yemekle başlangıç yapılmasının sindirim sistemi açısından daha doğru olduğunu ifade etti. Ramazan döneminde kabızlık ve şişkinlik şikayetlerinin arttığını dile getiren Prof. Dr. Korkut, yemeklerin iyi çiğnenerek ve yavaş tüketilmesi gerektiğini söyledi. Hızlı yemenin birçok sindirim problemi başta olmak üzere farklı hastalıklara da zemin hazırlayabileceğini belirten Prof. Dr. Korkut, uzun süre tok kalabilmek için protein tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Sahurun mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Korkut, yemek yedikten hemen sonra yatmanın mide sağlığına zarar verebileceğini ifade etti. "Oruç tutabilir miyim?" sorusunun en sık yöneltilen sorular arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Korkut, bu kararın mutlaka hastalığın türüne ve kişinin genel sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.