Oruç tutarken enerjiniz düşüyorsa nedeni sofranızda gizli

Uzman Diyetisyen Melek Elmas, Ramazan öncesinde sağlıklı oruç tutmak ve kilo kontrolünü korumak için önemli öneriler paylaştı. "Ramazan'da kilo alır mıyım?" sorusunun sıkça sorulduğunu belirten Elmas, beslenme düzeni doğru planlandığında kilo almadan geçirilebileceğini paylaştı.



''SİNDİRİM SAĞLIĞI KORUNMALI''

Ramazan ayı boyunca uzun süre aç ve susuz kalındığı için doğru beslenmenin daha da önemli bir hal aldığını söyleyen Uzman Diyetisyen Melek Elmas, ''Doğru beslenme hem sağlığımız için de hem de enerjimizin yüksek olması açısından çok önemli. Bu noktada iftar; su ve hurma ile açılmalı sonra çorba veya salata tercih edilmeli. Daha sonra 10-15 dakika bekleyip ana yemeğe geçilmeli. Böylece hem doğru beslenilir hem de sindirim sağlığı korunmuş olur'' dedi.





''SAHUR MUTLAKA YAPILMALI''

Oruç tutarken sahurun atlanmaması gerektiğini vurgulayan Melek Elmas, ''Sahur yapılmadığı zaman baş ağrısı, çabuk acıkma ve susama gerçekleşir. Sahur yapıldığında ise iftara kadar vücudun şeker dengesi ve iştah kontrolü dengede olur. Sahurda protein açısından zengin süt, yumurta, peynir, yoğurt, tam tahıllı yulaf, tam buğday ekmeği ve kuru yemiş gibi besinler tercih edilmeli. Ayrıca çay ve kahve tüketimi sınırlanmalı çünkü su ihtiyacını artırabilir'' dedi.





''TATLI YERİNE MEYVE VE KURU YEMİŞ TERCİH EDİLEBİLİR''

Elmas, Ramazan'da tatlı isteğinin arttığını söyleyerek, ''Uzun süre aç kalmak tatlı isteğini daha da artırabiliyor. Ramazan'da haftada bir veya iki kez tatlı yenebilir ancak şerbetli tatlılar değil de sütlü tatlılar olabilir. Benim önerim ise tatlı yerine meyve ve kuru yemiş tercih edilmesi'' dedi.